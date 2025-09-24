Эксперты рассказали, как увеличение НДС скажется на инфляции

Минфин России внёс в правительство законопроект о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2026 года. По словам представителей Минфина, эта мера направлена на финансирование расходов, связанных с обороной и безопасностью страны. По мнению экспертов, увеличение НДС вызовет «разовый скачок инфляции».

В случае принятия решения произойдёт разовый скачок инфляции, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В 2019 году из-за повышения ставки на 2 процентных пункта, по оценкам Банка России, инфляция в первые несколько месяцев выросла на 0,7 процентного пункта. По словам эксперта, основным последствием станет повышение цен, но оно затронет услуги и социально значимые товары в минимальной степени.

Для социально значимых товаров сохранится льготная ставка НДС в размере 10%. Она продолжит действовать на такие категории, как основные продукты питания (молоко, мясо, хлеб, яйца, растительное масло, крупы), лекарства, медицинские изделия и товары для детей.

С тем, что рост инфляции будет медленным и не превысит 1%, согласен и старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Опыт аналогичных мер в Европе и России показывает, что около половины прироста цен происходит между объявлением о повышении ставки и самим повышением, пояснил эксперт. Оставшаяся половина инфляционного эффекта проявляется во время и на протяжении полугода после повышения.

О вероятности заметного роста цен предупреждает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. По его словам, условия для малого бизнеса ужесточаются, поэтому вклад роста НДС в общую ценовую динамику будет значительным.

И даже по тем категориям, где сохранена льготная ставка, темпы роста цен увеличатся. Производители таких товаров живут не в вакууме, да и их работники на фоне роста цен будут рассчитывать на повышение зарплат. Но главное — ниже будет динамика экономического роста. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Рост НДС поспособствует увеличению доходной части бюджета и снижению его дефицита, пояснили в Минфине. В министерстве ожидают, что влияние предложенных мер на инфляцию будет умеренным и составит в среднем 1,3 процентного пункта. По оценкам Дмитрия Куликова, при этом бюджет дополнительно получит около 0,5–0,6% ВВП.

Средства, полученные от повышения НДС, будут направлены на усиление обороноспособности и безопасности страны. В частности, они пойдут на развитие систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, повышение защиты критически важных объектов инфраструктуры, включая транспортные коммуникации, больницы и энергетические предприятия, а также на дополнительное оснащение Российской армии.

Поправки в законодательство предполагают существенное снижение порога доходов для бизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН), при котором возникает обязанность платить НДС. Планка будет опущена с текущих 60 миллионов рублей годового дохода до 10 миллионов рублей, что расширит круг налогоплательщиков.

Помимо изменений по НДС, бюджетный пакет законопроектов включает новые правила для игорного бизнеса. Для букмекерских контор предлагается ввести налог в размере 5% от принятых ставок и применять к ним стандартную ставку налога на прибыль организаций в 25%.

В последний раз повышение основной ставки НДС в России происходило в 2019 году — тогда её увеличили с 18 до 20%.

