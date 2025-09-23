Дистанционное банкротство: как списать долги через интернет

Избавиться от долгов законным путём сегодня можно, не выходя из дома. Благодаря цифровизации арбитражных судов процедура банкротства всё чаще становится доступна в дистанционном формате. Это позволяет признать себя финансово несостоятельным без личных визитов в судебные инстанции. Разбираемся, как организован этот процесс и на что стоит обратить внимание тем, кто рассматривает такой вариант.

© fizkes/iStock.com

Кто может воспользоваться дистанционным банкротством

Дистанционный формат актуален для должников, которые по тем или иным причинам не могут или не хотят лично участвовать в судебном процессе. Например, по закону процедуру банкротства нужно проходить в суде по месту жительства, но на практике у должников могут потребовать подтвердить его регистрацией. Это может быть затруднительно для тех, кто переехал в другой регион и не прописался там или уехал за рубеж.

Также удалённая процедура удобна тем, кто:

Имеет регистрацию, но живёт далеко от арбитражного суда своего региона.

Затрудняется посещать суд из-за проблем со здоровьем.

Не имеет достаточно времени или денег на ведение процедуры.

В некоторых случаях онлайн-банкротство помогает оптимизировать затраты на юридические услуги. Если в родном регионе это слишком дорого, должник может нанять иногороднего юриста, сэкономив тем самым деньги для расчёта с кредиторами.

Преимущества онлайн-варианта очевидны: мгновенная подача документов, возможность участия в онлайн-заседаниях и отслеживания хода дела через интернет, а также проведение собраний кредиторов в дистанционном формате.

Онлайн-банкротство уже стало рабочей практикой, арбитражные суды активно принимают электронные документы и рассматривают дела без участия должника. Юридические фирмы предлагают дистанционное сопровождение, а внесудебное банкротство через МФЦ сделало процедуру ещё доступнее. Халимат Бостанова старший юрист юридической компании «Митра»

Удалённое банкротство: судебная и внесудебная процедура

Закон предусматривает два основных пути избавления от долгов: через суд и в упрощённом порядке.

Судебный порядок

Рассмотрение дел о банкротстве регулируется Арбитражным процессуальным кодексом и законом «О несостоятельности».

Обратиться в арбитраж могут те, у кого:

размер долга превышает 500 тысяч рублей;

задолженность просрочена более чем на 3 месяца;

отсутствует возможность рассчитаться с кредиторами.

Правила подачи электронных документов в арбитражные суды закреплены в приказе Судебного департамента при Верховном суде РФ № 252 от 28.12.2016. Он содержит критерии оформления как оригиналов документов, так и их цифровых копий и регулирует порядок дистанционного обращения.

Чтобы пройти процедуру онлайн, необходимы:

Учётная запись в системе «Мой Арбитр». Это платформа для электронного взаимодействия с арбитражными судами России. Регистрация на портале Федресурс. Там размещается Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Он содержит всю официальную информацию по делам о несостоятельности и предоставляет специализированные сервисы для должников и взыскателей. Доступ к системе электронного документооборота (ЭДО). С её помощью должник может обмениваться документами с другими участниками процесса. Переписки по электронной почте для этого может быть недостаточно. Квалифицированная электронная подпись (КЭП). Она необходима для подписания электронных документов и авторизации в информационных системах удалённого судопроизводства. Программное обеспечение для работы с электронной подписью на компьютере: криптопровайдер, необходимые плагины и драйверы для USB-носителей. Средства для онлайн-конференций. Чтобы участвовать в судебных заседаниях удалённо, потребуется соответствующее оборудование, программное обеспечение или доступ к специальным онлайн-платформам.

Внесудебный порядок

Процедура банкротства может быть запущена независимо от размера задолженности: объявление себя банкротом возможно даже при долге менее полумиллиона рублей. Для этого существует внесудебный порядок, при котором банкротство инициируется через отделение многофункционального центра (МФЦ).

Это возможно, если:

гражданин должен от 25 тысяч до 1 миллиона рублей;

у него отсутствует имущество для взыскания;

исполнительное производство закрыто без результата;

нет других возбуждённых производств.

Подать заявление и список своих кредиторов во внесудебном порядке можно только при личном визите в МФЦ, то есть процедура не является полностью дистанционной. Но дальнейшее наблюдение за процессом ведется удалённо, через ЕФРСБ. Необходимости куда-либо идти у должника не будет.

Технические нюансы судебного онлайн-банкротства

Ключевой платформой для подачи документов является система «Мой Арбитр», вход в которую осуществляется с помощью учетной записи с Госуслуг. Через этот портал подаются заявления, ходатайства, жалобы и прилагаемые к ним документы, соответствующие установленным требованиям к электронным копиям.

Также обязательна регистрация на портале Федресурс. Это необходимо для проведения внесудебной части процедуры: контроля за действиями финансового управляющего и распределением активов должника, проверки результатов их оценки и так далее.

Для проведения онлайн-заседаний используется система веб-конференции. У должника должна быть техническая возможность подключения (компьютер, камера, микрофон). Идентификация участника происходит через Госуслуги или Единую биометрическую систему.

Для этого необходимо подать соответствующее ходатайство, которое чаще всего удовлетворяется судом при наличии у него технической возможности. Использование видеосвязи получило особое распространение во время пандемии, однако по её прошествии тенденция на частое использование онлайн-формата сохранилась. Игорь Ширин юрист White Stone

Не стоит путать веб-конференции с видеоконференцсвязью (ВКС), использование которой невозможно в домашних условиях. Если в ходатайстве вы запросите ВКС, то получите отказ или будете вынуждены ехать в ближайший арбитражный суд.

Законодательство напрямую не регламентирует вопрос организации онлайн-взаимодействия с другими участниками процесса (арбитражным управляющим или кредиторами). Договариваться о формате взаимодействия необходимо в индивидуальном порядке. Стороны могут самостоятельно определить удобные каналы связи.

Допустимыми форматами считаются обмен документацией по электронной почте, использование мессенджеров для оперативных вопросов, а также проведение переговоров через видеосервисы. Для придания юридическим сделкам законной силы любые достигнутые договорённости следует зафиксировать в письменном документе и удостоверить с использованием электронной подписи.

Всегда ли возможно онлайн-банкротство

Несмотря на принципиальную возможность, на практике проведение удалённого банкротства может столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

Вот несколько возможных причин:

Отказ суда проводить заседания онлайн . В простых случаях это маловероятно. Но если банкротство затрагивает интересы нескольких кредиторов, и некоторые из них не согласны с происходящим, скорее всего, судья выберет очный формат.

. В простых случаях это маловероятно. Но если банкротство затрагивает интересы нескольких кредиторов, и некоторые из них не согласны с происходящим, скорее всего, судья выберет очный формат. Отсутствие технической возможности . Несмотря на активную цифровизацию судов, современные технологии доступны ещё не везде. Например, в некоторых инстанциях отсутствует возможность проведения видеоконференций, поэтому должнику нужно приезжать на заседания.

. Несмотря на активную цифровизацию судов, современные технологии доступны ещё не везде. Например, в некоторых инстанциях отсутствует возможность проведения видеоконференций, поэтому должнику нужно приезжать на заседания. Отказ финансового управляющего или кредиторов от заочного общения . Если договориться с другими участниками процесса не удастся, должник должен присутствовать на встречах лично.

. Если договориться с другими участниками процесса не удастся, должник должен присутствовать на встречах лично. Ошибки самого должника. Чтобы судебное банкротство прошло без проблем, его инициатор должен хорошо ориентироваться во всех нюансах процедуры. Если чёткого понимания, что делать, у вас нет, вы можете не справиться с подготовкой и проведением онлайн-банкротства.

Несмотря на возможность самостоятельно вести дело, большинство должников предпочитают привлекать профессиональных юристов для сопровождения процедуры банкротства.

Должник вправе самостоятельно готовить заявление, документы и вести коммуникацию сам. Однако без юридической помощи это может быть рискованно: ошибки в документах, неправильное понимание требований, спорные моменты могут привести к отказу или затягиванию процесса. Анна Маджар адвокат, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры»

Привлечение юриста — это ещё один способ полностью исключить личное участие в процессе. На основании нотариальной доверенности он может подготовить и подать в арбитражный суд все документы, взаимодействовать с финансовым управляющим и кредиторами. Такой подход уместно применять в сложных случаях, когда оспариваются сделки должника, есть подозрения на вывод активов или возникают другие трудности.

Главное

Дистанционное банкротство — это современный, технологичный и доступный инструмент решения проблем с долгами. Оно позволяет гражданам из любой точки страны и мира пройти эту процедуру, минимизировав временные и финансовые издержки. Ключ к успеху — понимание требований закона, наличие технической возможности и корректное оформление электронных документов.

Выбор между самостоятельным прохождением процедуры и помощью юристов зависит от сложности случая и личных обстоятельств. Дистанционный формат делает банкротство более прозрачным и контролируемым процессом для гражданина.

