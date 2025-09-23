Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки

Каждый третий россиянин (32%) считает, что оптимальный размер финансовой подушки составляет 1 миллион рублей и более. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса СберСтрахования жизни и сервиса Работа.ру.

© blinow61/iStock.com

Для 20% опрошенных комфортной подушкой является сумма от 501 тысячи до 1 миллиона рублей. Ещё 20% респондентов назвали оптимальной сумму от 301 до 500 тысяч рублей.

19% респондентов считают, что 101–300 тысяч рублей сбережений достаточно для того, чтобы чтобы чувствовать себя комфортно. Всего 9% назвали сумму до 100 тысяч рублей.

Россияне используют разные способы накопления. Чаще всего это вклады: 60% опрошенных используют депозиты для создания финансовой подушки. Ещё 30% переводят деньги на черный день на накопительный счёт. Более трети опрошенных (35%) откладывают наличные. Каждый шестой (17%) использует инвестиционные и страховые программы. Реже всего россияне копят при помощи вкладов в валюте (6%) и криптовалют (2%).

Большинство из тех, кто формирует подушку безопасности, откладывает средства регулярно — 84% опрошенных. Из них 67% каждый месяц направляют в накопления свободные деньги, а 17% переводят на цель фиксированную сумму. 5% сберегателей предпочитают откладывать крупную сумму единовременно.

Почти треть опрошенных (31%) уверены, что существующей подушки безопасности им хватит на 3–12 месяцев. Каждый четвёртый заявил, что отложенных средств достаточно, чтобы прожить без дохода 1–2 месяца. 10% респондентов смогут прожить более года на отложенные деньги.

