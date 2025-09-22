Не приведёт ли сервис «второй руки» к потере контроля над своими счетами

С 1 сентября банки стали предоставлять услугу «вторая рука» — теперь их клиенты могут выбрать помощника, который будет подтверждать или отклонять банковские операции. Как работает сервис и не приведёт ли он к потере контроля над своими деньгами, «Рамблеру» рассказали эксперты.

Как работает сервис

«Вторая рука» — банковская услуга, позволяющая пользователям назначить лицо, которое имеет право подтверждать или отклонять транзакции. Он работает следующим образом:

Выбор доверенного лица. Определите, кому вы доверите контролировать свои операции. Подключение услуги. Подключите сервис «второй руки» в вашем банке. Определите, на какие операции он будет распространяться. Например, на переводы свыше 5 тысяч рублей. Отправка уведомления. При попытке совершить операцию, соответствующую выбранным условиям, ваше доверенное лицо получит уведомление. Подтверждение транзакции. Если операция не вызывает у вашего помощника подозрений, он даёт свое согласие. После этого транзакция проходит. Если же доверенное лицо заподозрит, что вы находитесь под влиянием мошенников, оно откажет в операции.

Срок действия запроса на проведение транзакции — до 12 часов. Сокращённый срок может быть определён в соглашении о подключении сервиса. Если за это время ваше доверенное лицо не даст ответ, транзакция автоматически отклоняется.

Помощником можно назначить не только вашего родственника, но и любого другого близкого вам человека: друга, соседа, коллегу. Исключение — лица, которые подозреваются в причастности к запрещённой деятельности.

Условия банков

Кредитные учреждения сами определяют условия подключения и работы сервиса. В каждой кредитной организации услуга называется и подключается по-разному, в том числе онлайн. Подключение услуги уже доступно в Сбербанке, Совкомбанке, Т-Банке.

Условия подключения могут включать следующие требования и ограничения:

Помощник должен быть клиентом того же банка. Если есть такое требование, помощнику может потребоваться открыть карту или счёт в банке своего подопечного.

Лишение права подтверждать операции. Заявитель в любое время по своему желанию может лишить доверенное лицо права подтверждать операции.

Отказаться от услуги можно в любой момент. Для этого нужно подать заявление в банк. Услугу должны отключить на следующий день. Такой срок установлен, чтобы снизить вероятность отказа от сервиса под воздействием злоумышленников, — сообщила «Рамблеру» пресс-служба Банка России.

На какие транзакции действует сервис

Порядок назначения финансового помощника и принципы функционирования услуги «второй руки» регулируются законом № 41-ФЗ.

В законе обозначено, что клиент финансового учреждения может выбрать уполномоченное лицо для совершения:

Операций по переводу денег другим людям. Операций по получению наличных.

Перечисленные категории операций охватывают широкий перечень банковских услуг, включая переводы по СБП, с карты на карту, по номеру телефона с использованием банковского приложения, закрытие вкладов и получение кредитов. Любовь Хрустова Доцент Финансового университета при правительстве России

Человек сам выбирает, распространить поддержку помощника только на переводы, только на снятие наличных или на те и другие операции, комментирует вопрос пресс-служба ЦБ. Он выбирает критерии — какую сумму считать подозрительной, а также указывает счета или вклады, операции по которым требуют подтверждения. Вся эта информация прописывается в соглашении с банком при подключении сервиса.

Например, заявитель может использовать сервис на перевод или снятие денег сверх определённого, переводы на счета, на которые никогда раньше не отправлялись деньги, сообщили в Центробанке.

Кому полезна услуга

Сервис призван защитить от мошенников абсолютно всех, поскольку жертвами становятся люди разных возрастов и статуса, отмечают в пресс-службе ЦБ. Но прежде всего он будет полезен более уязвимым категориям граждан: пожилым, людям с инвалидностью, подросткам, которые могут невольно оказаться вовлечёнными в дропперство.

Услуга является дополнительной страховкой в случае “обработки” клиента мошенниками с применением методов социальной инженерии. Александр Абрамов Начальник правового управления Ассоциации банков России

Хрустова рекомендует подключать данный сервис всем гражданам. Так как, согласно статистике Банка России, больше всех (36,1%) от действий мошенников страдает экономически активное население среднего возраста: от 25 до 44 лет. Среди пострадавших больше всего женщин (52,6%) со средним уровнем доходов и средним образованием, проживающих в городах и имеющих постоянную работу.

Может ли сервис стать причиной потери контроля над счетами

Помощник может только одобрить или отклонить подозрительную, нетипичную операцию, подчёркивают в пресс-службе Центробанка. Он не имеет доступа к счетам своего подопечного, не видит размер средств на них и не может распоряжаться деньгами на этих счетах.

Это отличает сервис «второй руки» от доверенности, по которой помощник может, например, проводить расходные операции, закрывать и открывать счета или перечислять деньги на другие счета, сообщает регулятор. Кроме того, клиент всегда может лишить своего помощника возложенного на него права, подав соответствующее заявление в банк, добавляет Абрамов.

Однако наличие уполномоченного лица не всегда является гарантией безопасности, говорит Хрустова. Минимизация рисков, связанных с выбором уполномоченного лица, достигается за счёт дополнительных ограничений, которые вводят банки при назначении «второй руки», добавляет эксперт.

Например, во многих банках действует правило, по которому уполномоченным лицом назначается только действующий клиент этого же банка, что позволяет осуществить дополнительную проверку его личности. Любовь Хрустова Доцент Финансового университета при правительстве России

Главное

Сервис «второй руки» — это назначение клиентом банка помощника, который контролирует операции по счету и при возникновении подозрений отклоняет транзакции.

При этом помощник не получает доступа к клиентскому счёту и не может самостоятельно производить транзакции.

Такой сервис призван защитить граждан от действий злоумышленников.

Чтобы его подключить, нужно обратиться в свой банк. Многие кредитные организации предоставляют услугу онлайн — через банковское приложение.

