Эксперты рассказали, как избежать уловок списывающих долги компаний

О так называемых «раздолжнителях» хоть раз слышал практически каждый. Многие получали звонки с предложением списать все долги «по федеральной программе», кто-то натыкался на рекламу таких услуг в сети. Но за громкими обещаниями часто скрывается риск быть втянутым в нелегальные схемы или уйти в банкротство без реальной необходимости. Новое исследование Сбера показало, что 39% россиян относятся к таким фирмам негативно. Расспросили экспертов о недобросовестных практиках, которые могут применять «раздолжнители», и о том, как от них защититься.

Исследование Сбера: доверяют ли россияне «раздолжнителям»

Сбер представил исследование, посвящённое отношению граждан к компаниям, предлагающим услуги по списанию долгов. Несмотря на снижение осведомлённости с прошлого года, о существовании таких фирм знают 77% заёмщиков. Причина — в агрессивной рекламе услуг по списанию долгов: только Сбер ежеквартально фиксирует свыше 600 тысяч новых объявлений, а за 2024 год их количество выросло на треть.

Доля негативно настроенных по отношению к таким услугам респондентов продолжает расти: во втором квартале 2025 года она достигла 39%, увеличившись на 5 процентных пунктов по сравнению с концом 2024 года. Однако хватает и тех, кто воспринимает «раздолжнителей» позитивно, — об этом заявил 31% опрошенных.

Высокая активность компаний по списанию долгов беспокоит профессионалов рынка услуг по урегулированию задолженности, так как «раздолжнители» нередко действуют вне правового поля или просто недобросовестно исполняют свои обязательства.

О чём предупреждают эксперты

Деятельность многих фирм, предлагающих «списание долгов», строится на агрессивных и зачастую мошеннических схемах, рассказал «Рамблеру» генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. Вместо заявленной помощи клиенты нередко сталкиваются с манипуляциями, финансовыми ловушками и прямым обманом.

Вот ключевые опасные практики:

Ложные обещания и сокрытие последствий. Реклама «раздолжнителей» пестрит громкими, но нереалистичными слоганами: «Спишем 100% долгов», «Банкротство без последствий», «Вернём деньги от приставов». Эти компании часто умалчивают о реальных рисках процедуры банкротства: испорченной кредитной истории, ограничениях на выезд за границу, потенциальной потере имущества и сложностях с получением кредитов в будущем. Непрозрачные тарифы и кабальные условия. Вместо фиксированной платы «раздолжнители» часто берут процент от суммы долга (иногда до 30–50%), из-за чего их «чеки» могут достигать сотен тысяч рублей. Для оплаты этих услуг клиентам иногда навязывают кредиты или рассрочки, вгоняя их в ещё большие долги. Блокировка диалога с кредиторами. Некоторые компании запрещают клиентам общаться с банками, обещая урегулировать всё самостоятельно. Это приводит к срыву мировых соглашений, накоплению пеней и передаче дел в суд. Пока долг растёт, «раздолжнители» затягивают процесс, продолжая брать плату за свои услуги. Неоказание услуг и мошенничество. После предоплаты некоторые фирмы исчезают, а «юристы» других оказываются некомпетентными. Они подают в суд некорректно оформленные документы, что приводит к отказу в банкротстве или реализации всего имущества должника. Незаконные схемы. Отдельные компании подделывают документы (например, справки о смерти, тяжёлых болезнях), предлагают взятки сотрудникам банков или используют другие противозаконные методы. Это ставит под удар не только их, но и клиентов, которые могут стать соучастниками преступления.

Важно не стать заложником созданной иллюзии оказания помощи, ведь мошенники умело паразитируют на отчаянии людей. Мыслите критически, разговаривайте с кредиторами и доверяйте не рекламе, а разъяснениям компетентных органов. Сослан Каиров Генеральный директор Mitra law firm

Как нужно действовать должнику

Тем, кто оказался в долговой яме, эксперты советуют не поддаваться на обещания лёгкого списания долгов, а действовать по закону.

Вот несколько советов:

Начните диалог с банком. Первый и главный шаг — обратиться непосредственно к кредитору. Большинство банков предлагают клиентам программы помощи, которые позволяют уменьшить ежемесячную нагрузку и избежать просрочек.

«Если вы столкнулись со сложной ситуацией и больше не можете погашать кредит по графику, нужно сразу же обратиться в свой банк. У Сбера есть широкий набор легальных и проверенных механизмов помощи, включая реструктуризацию, кредитные каникулы и даже комплексное урегулирование для заёмщиков с долгами в разных банках», — подчеркнул директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Не избегайте общения. Никогда не игнорируйте звонки и письма от банка или коллекторов. Сокрытие проблемы только усугубит ситуацию: приведёт к росту пеней, судебным искам и принудительному взысканию через приставов.

Если банкротства не избежать — действуйте через законные процедуры. Единственный легальный способ списания долгов — процедура банкротства физического лица. Вместо «раздолжнителей» за помощью лучше обратиться к аккредитованному финансовому управляющему. Проверить его статус можно в реестре на сайте fedresurs.ru.

Остерегайтесь мошенников. Никогда не верьте рекламе, обещающей полное списание долгов. Законные механизмы не работают по принципу «всё или ничего». Если компания требует предоплату, запрещает общаться с банком или предлагает сомнительные схемы — это красный флаг.

Помните, что внесудебное банкротство при долге до 1 миллиона рублей можно инициировать самостоятельно через МФЦ, не прибегая к услугам посредников. Перед заключением договора внимательно читайте условия. Если с вас требуют значительную предоплату — это повод насторожиться. Анастасия Ляпунова руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры»

Как россиян защищают от сомнительных практик

С недавних пор государство начало противодействовать недобросовестным схемам «раздолжнителей», усиливая правовое регулирование и контроль. Так, недавно Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 721174-8, который вносит существенные изменения в федеральный закон «О рекламе». С 1 января 2026 года новые нормы значительно ограничат возможности продвижения услуг по списанию долгов. Ожидается, что это повысит уровень достоверности, открытости и осознанности при работе с долговыми обязательствами.

ФАС России систематически блокирует сайты и рекламные объявления, где используются запрещённые формулировки и не информируют, что речь идет о банкротстве. Чтобы избежать блокировки, рекламодатели обязаны чётко указывать, что услуги связаны с процедурой банкротства, что снижает манипулятивный потенциал объявлений.

Кроме того, суды начали учитывать злоупотребления: некоторые решения предусматривают включение оплат «раздолжнителям» в конкурсную массу, что не позволяет гражданину избавиться от долгов на аналогичную сумму и делает сотрудничество с ними бессмысленным. Анастасия Ляпунова руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры»

Банк России, Роспотребнадзор и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс) регулярно публикуют предупреждения и разъяснения о законных способах решения долговых проблем. Эти меры создают правовой барьер для мошенников и побуждают граждан к диалогу с банками или обращению к аккредитованным профессионалам.

