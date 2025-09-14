Как получить до 350 тысяч рублей от государства

Одинокие люди и семьи с небольшим заработком могут получить до 350 тысяч рублей на трудоустройство, запуск собственного дела, освоение новой профессии или в трудной жизненной ситуации. Такая выплата предоставляется в рамках социального контракта. Рассказываем, как работает соцконтракт и как им воспользоваться.

© Ekaterina Varnakova/iStock.com

Что такое социальный контракт

Социальный контракт — договор, на основании которого малоимущие граждане получают меры поддержки от государства. В его рамках предоставляют денежные выплаты — до 350 тысяч рублей в зависимости от цели, оказывают консультационную и психологическую помощь.

Виды соцконтракта:

поиск работы;

открытие своего бизнеса;

ведение подсобного хозяйства;

обучение и переобучение;

помощь в трудной жизненной ситуации.

При оформлении контракта составляют программу социальной адаптации. Она содержит мероприятия, обязательные для выполнения получателем льготы. При невыполнении условий соцконтракта и нецелевом использовании средств договор расторгнут, а выделенные государством деньги потребуют вернуть назад.

Срок действия контракта составляет от 3 до 12 месяцев в зависимости от его разновидности и правил, установленных в регионе. При наличии уважительных причин, препятствующих выполнению индивидуального плана, действие соглашения может быть продлено.

Социальный контракт доступен во всех субъектах России. Однако региональные власти могут корректировать его условия. Перед обращением за мерой поддержки узнавайте подробности в местном отделении Социального фонда России (СФР).

Кто может участвовать в программе

В госпрограмме могут участвовать россияне со среднедушевым доходом за последние 3 месяца меньше уровня регионального прожиточного минимума. В расчёт включаются доходы всех членов семьи, такие как пенсионные выплаты, пособия и компенсации. В соответствии с постановлением правительства № 154, вступившим в силу в феврале 2025 года, в составе доходов не учитывается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Доход вычисляют по следующей формуле:

© Рамблер

Определим, может ли рассчитывать на оформление социального контракта семья из Забайкальского края с двумя детьми, если отец зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, а мать — 30 тысяч рублей.

За 3 месяца доходы семьи составят: 50 000 х 3 + 30 000 х 3 = 240 000 рублей

Среднедушевой ежемесячный доход за последние 3 месяца: 240 000 / 3 / 4 = 20 000 рублей

Среднедушевой прожиточный минимум в регионе — 20 748 рублей. Семья имеет право заключить соцконтракт.

Разновидности соцконтракта

Трудоустройство

Эта мера поддержки доступна заявителям, которые стоят на бирже труда как безработные.

Условия:

Сумма ежемесячной выплаты — региональный прожиточный минимум .

. Срок — до 9 месяцев, зависит от региона.

Пока действует соглашение, заявитель должен трудоустроиться на зарплату выше прожиточного минимума.

Соцконтракт по поиску работы можно заключать повторно. Но не ранее чем через 12 месяцев после окончания предыдущего.

Обучение

Эта разновидность контракта позволяет приобрести новую специальность или повысить свою квалификацию. Такой договор чаще всего является частью соцконтракта по трудоустройству или открытию бизнеса.

Условия:

Сумма выплаты — до 30 тысяч рубле й. Средства можно направить только на учёбу. В процессе обучения можно получать стипендию.

й. Средства можно направить только на учёбу. В процессе обучения можно получать стипендию. Срок действия — зависит от программы обучения, но обычно не превышает 3 месяцев.

Ведение подсобного хозяйства

Если у человека есть своя земля, он может получить выплату на развитие хозяйства.

Условия:

Сумма субсидии — до 200 тысяч рублей .

. Направления использования средств — покупка семян, удобрений, инвентаря, оборудования.

Срок действия соглашения — до 12 месяцев.

За период действия соцконтракта заявитель должен развить хозяйство так, чтобы оно приносило ему доход выше прожиточного минимума.

Свой бизнес

Эта разновидность контракта позволяет получить деньги на запуск и развитие своего дела.

Условия:

Сумма — до 350 тысяч рублей . Для выделения средств необходимо предоставить бизнес-план с обоснованием затрат.

. Для выделения средств необходимо предоставить бизнес-план с обоснованием затрат. Срок действия — до 12 месяцев. Бизнес должен проработать не менее года. Иначе контракт будет считаться нарушенным и государство может потребовать возврата средств.

Никаких ограничений по видам предпринимательства не существует. Вы можете заниматься любой разрешённой деятельностью.

Сложная жизненная ситуация

Выплату могут получить заявители, оказавшиеся в сложном положении: потерявшие жильё, получившие инвалидность.

Условия:

Сумма — зависит от региона, вычисляется на основании минимального размера оплаты труда.

Срок действия — до полугода.

Мера поддержки оказывается в виде единоразовой или ежемесячных выплат. Их задача — дать человеку преодолеть сложный период в жизни.

Как стать участником программы

Чтобы заключить соцконтракт, нужно обратиться в органы соцзащиты, многофункциональный центр (МФЦ) или подать заявление через Госуслуги. Из документов вам могут понадобиться:

документ, подтверждающий личность;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей.

После подачи заявления у вас могут запросить дополнительные документы. Их перечень зависит от ситуации и требований местных властей.

Обращение рассматривают в течение 15 дней. При необходимости проверки дополнительных документов срок может быть увеличен до 30 дней. Если будет дан положительный ответ, контракт нужно заключить в 20-дневный срок.

Главное

Соцконтракт — мера господдержки нуждающихся граждан. Его могут заключить те, чей доход недотягивает до прожиточного минимума.

Существует несколько разновидностей соцконтракта: на трудоустройство, на обучение, на ведение подсобного хозяйства, на открытие бизнеса, на поддержку в сложных обстоятельствах.

Чтобы заключить соглашение, необходимо обратиться в СФР, МФЦ или подать заявку через Госуслуги.

Как прожиточный минимум влияет на вашу жизнь