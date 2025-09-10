Эксперты объяснили рост цен на квартиры в Москве

За последний год средняя цена новой квартиры в Москве выросла на 17% и превысила 17 миллионов рублей, подсчитали в компании «Метриум». Стоимость недвижимости продолжает активно расти, несмотря на укрепление рубля к доллару. По сравнению с сентябрем 2024 года национальная валюта выросла на 6,4%. Почему растёт стоимость квадратного метра, рассказали «Рамблеру» эксперты рынка.

Укрепление рубля слабо влияет на динамику цен на недвижимость, поскольку затраты девелоперов в основном в национальной валюте, отметила учредитель и CEO премии за достижения в жилой городской недвижимости Urban Ольга Хасанова. По её словам, рост цен на жильё объясняется не курсами валют, а «ценой денег» и структурой предложения.

Девелоперы заранее заложили в стоимость проектов высокие ставки финансирования, пояснила Хасанова. Между тем в условиях заградительных ипотечных ставок застройщики откладывают вывод новых проектов на рынок, что приводит к дефициту предложения и, соответственно, росту квадратных метров.

По оценке независимого эксперта Никиты Журавлёва, реальный рост стоимости новостроек в Москве и Новой Москве за последний год — с августа 2024 года по август 2025 года — составил около 13%. Новые квартиры в Московской области подорожали более чем на 10% год к году.

Основная причина роста стоимости квадратного метра на московском рынке — это инфляция, считает Журавлёв. По его словам, рост потребительских цен примерно соответствует увеличению стоимости недвижимости.

К 1 сентября годовая инфляция в России оценивалась в 8,28% годовых.

Что произойдёт с ценами на недвижимость, если Банк России примет решение снизить ключевую ставку на заседании 12 сентября? Падения цен на недвижимость на фоне снижения ключевой ставки Банка России не произойдёт, уверен Журавлёв. Напротив, будет рост стоимости квадратного метра, прогнозирует эксперт.

За уменьшением ключевой ставки последует снижение ставок по ипотеке и рефинансированию. Кредиты на жильё станут доступнее людям, что приведёт к росту спроса на недвижимость и, как следствие, удорожанию квадратного метра, пояснил Журавлёв.

Хасанова также не ожидает снижения цен на новостройки. Однако она допускает замедление роста цен к концу 2025 года и выхода на «плато». По её оценкам, при дальнейшем снижении ключевой ставки цены на недвижимость могут мягко просесть за счёт скидок и пакетных предложений.

