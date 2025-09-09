Какие долги не списываются при банкротстве физических лиц

Обычно после банкротства должник освобождается от обязательств перед кредиторами. Однако существуют долги, которые не исчезнут даже в этом случае, так как защищены от списания законом. Рассказываем, в каких ситуациях должникам придётся платить даже после официального признания несостоятельности.

Почему некоторые долги не списываются

Случаи, в которых признание несостоятельности не помогает освободиться от долгов, прописаны в ст. 213.28 закона «О банкротстве».

Это возможно по одной из двух причин:

Из-за недобросовестного поведения должника.

Из-за невозможности прощения долга в силу закона.

К первой категории относятся любые ситуации, в которых должник преследует личную выгоду: фиктивное или преднамеренное банкротство, попытки спрятать имущество от кредиторов, обман финансового управляющего и так далее. В таком случае суд может и вовсе отказать в признании несостоятельности.

Не списываются также займы, оформленные по подложным документам. Например, должника не освободят от выплат по кредиту, если станет известно, что при его получении он предоставил в банк фиктивную справку о доходах.

Из-за неправильного поведения при банкротстве за человеком может сохраниться фактически любое обязательство. Но существует ряд долгов, списание которых невозможно в принципе, даже если процедура проходит без нарушений. О них расскажем далее.

Долги по текущим платежам

Все финансовые обязательства, которые появились у гражданина уже после того, как он обратился в суд, не подлежат списанию. Это касается налогов, платежей за ЖКУ, услуг связи, штрафов, займов, арендной платы.

Процедура банкротства длится от 6 до 10 месяцев, и за это время неизбежно возникают подобные расходы. Если у должника есть имущество, то после его продажи в первую очередь будут погашены именно текущие обязательства, а уже потом — требования кредиторов.

Пример.

Допустим, должник инициировал банкротство в сентябре. В октябре ему пришёл очередной счёт за коммунальные услуги, в ноябре — налог на имущество, а в декабре он взял в долг у коллеги на лечение, так как его счета арестованы. Все эти долги считаются текущими платежами. Даже после успешного завершения банкротства должник будет обязан их погасить.

Компенсация вреда жизни, здоровью и имуществу

Закон строго защищает интересы потерпевших. Даже пройдя процедуру банкротства, должник обязан возместить ущерб, причинённый умышленно или по неосторожности другому человеку (включая вред здоровью, порчу имущества и моральный ущерб).

Пример.

Гражданин, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил пешехода. Суд обязал его выплатить потерпевшему крупную сумму на лечение и компенсацию морального вреда. Через два года, не сумев расплатиться с долгами, виновник ДТП инициировал банкротство. Однако долг перед потерпевшим в ходе него не спишут, и после освобождения от других долгов приставы продолжат его взыскание.

Алиментные обязательства

Права детей и других нуждающихся членов семьи государство ставит выше прав коммерческих кредиторов. Задолженность по алиментам, образовавшаяся до подачи заявления о банкротстве, не списывается. В ходе самой процедуры гражданин обязан продолжать их уплачивать.

Пример.

После развода мужчина по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Накопив крупные долги по кредитам, он решил объявить себя банкротом. При подготовке процедуры финансовый управляющий обнаружил долг по алиментам за последние полгода. Он был выплачен в первую очередь после продажи имущества должника, но на полное погашение денег не хватило. Остаток долга по алиментам сохранился за мужчиной после завершения банкротства.

Долги перед сотрудниками и субсидиарная ответственность предпринимателей

Если гражданин был индивидуальным предпринимателем, он несёт личную ответственность по долгам перед своими бывшими работниками (зарплата, отпускные, выходные пособия). Освободиться от этих обязательств невозможно.

Отдельная история — субсидиарная ответственность, которая наступает, если своими действиями (незаконными сделками, выводом активов) руководитель или собственник компании довёл её до банкротства. В таком случае суды часто обязывают управленцев отвечать перед кредиторами личным имуществом.

Примеры.

1. Индивидуальный предприниматель закрыл свой бизнес с большими долгами. Перед увольнением он не выплатил двум сотрудникам зарплату за последние три месяца. Позже, при банкротстве как физлицо, он узнал, что этот долг перед сотрудниками не подлежит списанию.

2. Один из учредителей ООО оформил несколько кредитов под высокие проценты, не просчитав, сможет ли компания их обслуживать. В результате фирма обанкротилась. В суде другие учредители смогли доказать, что причиной этого стали неверные решения виновника, и его обязали отвечать по долгам компании. Это обязательство также невозможно списать через личное банкротство.

Долги перед кредиторами, которые не знали о рисках, и другие личные обязательства

Закон не позволяет списывать обязательства, неразрывно связанные с личностью должника. К ним относятся задолженности, погашение которых невозможно без участия самого должника. Например, пожизненная рента, которую он обязался выплачивать пожилому человеку в обмен на квартиру. Даже если суд признает рентодателя банкротом, он всё равно должен выплачивать деньги на содержание рентополучателя.

Не списываются и долги перед людьми, которые не знали и не должны были знать о банкротстве на момент завершения процедуры. Вступая в финансовые отношения с будущим банкротом, такие кредиторы не могли адекватно оценить риски, поэтому закон защищает их от злоупотреблений со стороны должника.

Пример.

В процессе банкротства должник занял у своего старого друга 300 тысяч рублей, скрыв, что его счета арестованы и скоро он официально будет признан неплатёжеспособным. После завершения банкротства он отказался возвращать деньги, сославшись на списание всех долгов. Однако суд встал на сторону друга, так как тот не мог знать о готовящемся банкротстве, и обязал должника вернуть деньги в полном объёме.

Главное

Банкротство — не панацея от всех долгов. Законодательство предусматривает ряд исключений, призванных защитить интересы общества, пострадавших граждан и добросовестных кредиторов.

Даже после успешного завершения процедуры за гражданином могут сохраниться определённые долги. От списания защищены текущие платежи — долги, возникшие после начала банкротства. Не «сгорают» и долги особой социальной значимости: возмещение вреда жизни или здоровью, алиментные обязательства и задолженность по выплатам работникам, если гражданин был индивидуальным предпринимателем.

Через банкротство физлица нельзя списать субсидиарную ответственность, возникшую из-за доведения компании до неплатёжеспособности, а также обязательства перед кредиторами, от которых должник скрыл информацию о своём финансовом положении.

