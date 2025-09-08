Половина опрошенных россиян призналась, что не читает договоры на страховки

Большинство опрошенных россиян (79%) пользуются страховыми продуктами и около половины (49%) внимательно изучали их условия перед приобретением. Таковы результаты онлайн-опроса НИФИ Минфина России, Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и медиахолдинга Rambler&Co, опубликованные в преддверии старта шестого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». В исследовании приняли участие около 2000 человек.

© tsyhun/Freepik

Согласно опросу, страховыми продуктами пользуется большинство (79%) россиян, при этом каждый третий (35%) ответил, что никогда не заключал договор. Это противоречие можно объяснить расширением популярности цифровых сервисов, в рамках которых потребитель не соотносит подключение услуги по страхованию с процедурой заключения договора. Лишь половина (49%) респондентов, заключивших договор страхования, сказали, что внимательно изучали правила страхования и условия перед подписанием.

Наиболее популярными продуктами среди пользователей страховыми услугами остаются ОСАГО (41%), а также добровольное страхование жилья, автомобиля, имущества и гражданской ответственности (22%). Кредитное страхование жизни и имущества есть у 16% страхователей, 11% пользуются добровольным медицинским страхованием и лишь 4% — накопительными программами.

Данные указывают на пассивную модель потребления добровольного страхования. Достаточно низкий уровень вовлечённости имеет прямые последствия. Каждый четвёртый (24%) респондент сталкивался с неблагоприятными ситуациями, когда ущерб здоровью или имуществу не был покрыт страховкой. 35% опрошенных заявили об опыте «неоправданных ожиданий» от страховых продуктов, главным образом из-за приобретения ненужного продукта (14%) или отказа в выплате по условиям страхования (8%).

Вице-президент ВСС Элла Платонова отметила, что данные исследования указывают на позитивные сдвиги в части повышения внимания страхователей к изучению условий страхования.

Осознанное приобретение страхового продукта является фундаментом для формирования страховой культуры. При этом вопросы управления рисками и эффективное применение страховых инструментов остаются важными направлениями для развития финансовой грамотности, учитывая востребованность образовательного контента в этой области среди граждан, — отметила вице-президент ВСС Элла Платонова.

Несмотря на то что граждане стали внимательнее изучать условия страхования, многие из них формально защищены страховкой, но фактически остаются пассивными и незащищёнными, считает врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович.

Ключевая задача — преодолеть разрыв между фактом покупки полиса и пониманием его сути. Человек должен знать, что он покупает, на каких условиях и как действовать в случае наступления страхового случая. Без этого любая страховка превращается в бесполезную бумажку, а доверие к институту страхования падает. Именно поэтому новый этап Всероссийской просветительской эстафеты “Мои финансы” мы посвятили вопросам управления рисками и страхования. Осознанный выбор страховых продуктов позволяет гражданам не только сохранить сбережения, но и уверенно планировать будущее, — подчеркнул Глеб Покатович.

Запрос на эти знания подтверждают и результаты опроса: 43% респондентов прямо заявили о потребности в повышении знаний в области управления рисками и страхования. Наиболее востребованными форматами обучения стали: полезная инфографика (19%), статьи, видео (13%) и интерактивные материалы (11%).

