В Сбере назвали топ-5 зомби-фраз, используемых под влиянием мошенников

«Мне запретили рассказывать»: как понять, что ваш родственник под влиянием мошенников
Понять, что ваш друг или родственник находится под влиянием мошенников, можно по резким изменениям в поведении и фразам-триггерам. Какие выражения и изменения в привычной манере общения могут сигнализировать, что человеком манипулируют злоумышленники, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Х Восточного экономического форума.
По словам Кузнецова, мошенники используют методы социальной инженерии при общении с потенциальными жертвами. Поведение и манера общения людей, попавших под влияние злоумышленников, может измениться. Они могут стать более закрытыми, нервными и больше времени проводить в смартфоне, рассказал Кузнецов.
Сигналы:
- близкий перестаёт отвечать на звонки без объяснения причин;
- покупает новый телефон или сим-карту;
- уезжает в неизвестном направлении на такси или ждёт курьера;
- не приходит домой в привычное время;
- забывает про запланированные дела.
Когда вы попросите человека объяснить, что с ним происходит, чаще всего в ответ вы услышите не конкретную причину, а только общие фразы, отметил Кузнецов. Он назвал пять самых частых зомби-выражений:
- «Мне запретили рассказывать».
- «Если расскажу — будет хуже».
- «Это не ваше дело, я сам / сама разберусь».
- «Я всё делаю правильно, просто подожди / доверься».
- «Я сейчас не могу объяснить, потом всё расскажу / узнаешь».
Если вы подозреваете, что ваш близкий человек оказался под влиянием мошенников, необходимо действовать быстро, избегая обвинений, подчеркнул Кузнецов. Объясните, что сотрудники банков, полиции и государственных органов не просят перевести деньги или установить сторонние приложения на телефон.
Если самостоятельно убедить человека не получается, вызывайте полицию или приходите вместе в ближайшее отделение банка, клиентом которого является ваш близкий, рекомендовал Кузнецов. В кредитных организациях умеют работать с такими ситуациями, отметил он. Например, сотрудники офисов Сбера с начала 2025 года вывели из-под влияния мошенников более 19 тысяч клиентов.