Банк России не планирует снижать цель по инфляции с 4% до 2029 года

Банк России не планирует пересматривать цель по инфляции в 4% годовых до 2029 года. Это следует из обновленного проекта регулятора по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.

Количественная цель по инфляции в России на данный момент установлена вблизи 4% годовых. Эта цель действует на постоянной основе, говорится в документе ЦБ.

При этом в проекте отмечается, что в российской экономике уже сейчас прослеживаются предпосылки для снижения таргета по инфляции в будущем. Однако регулятор считает, что пересмотр цели возможен за пределами трёхлетнего прогноза, то есть не ранее 2029 года.

На 2025 год Банк России во всех сценариях прогнозирует инфляцию на уровне 6–7% годовых.

Базовый сценарий. Регулятор прогнозирует инфляцию в 4% годовых на период с 2026 по 2028 год. ЦБ считает, что показатель способен достичь установленного уровня и стабилизироваться на нём в условиях проводимой денежно-кредитной политики.

Дезинфляционный сценарий предполагает замедление темпов роста потребительских цен до 3–4% годовых в 2026 году и фиксацию на уровне 4% к 2027 году.

Проинфляционный сценарий. Банк России ожидает, что инфляция в 2026 году составит 4–5% годовых, а в 2027 году достигнет цели в 4% годовых и останется на этом уровне.

Рисковый сценарий. ЦБ ожидает снижение инфляции до целевых 4% годовых только к 2028 году. Предполагается, что в этом случае рост потребительских цен может ускориться до 10–12% годовых в 2026 году и замедлиться до 8–10% годовых к концу 2027 года.

На неделе с 19 по 25 августа годовая инфляция в России снизилась до 8,43% годовых с 8,46% годовых неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 13,5%. Это первый рост показателя с мая.

