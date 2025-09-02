Сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы получать пенсию 50 тысяч рублей

При расчёте пособия по старости учитывают количество пенсионных баллов, накопленных человеком. Чем больше ваш стаж и выше зарплата, тем больше их формируется. Подсчитали, сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы получать пенсию в 50 тысяч рублей.

Как рассчитывается размер пособия

Пенсия по старости включает фиксированную и страховую части. Фиксированная выплачивается всем в одном и том же размере — в 2025 году это 8 907,7 рубля. Страховую часть рассчитывают умножением сформированных пенсионных коэффициентов (баллов) на стоимость одного такого коэффициента. В текущем году один балл стоит 145,69 рубля.

Формула для расчёта:

Так, если на индивидуальном счёте человека к моменту оформления пенсии сформировалось 100 баллов, его пособие будут рассчитывать следующим образом:

100 * 145,69 + 8 907,7 = 23 476,7 рубля

Узнать, сколько баллов у вас накопилось, можно на портале электронных сервисов Соцфонда России (СФР). Для этого выберите «Пенсионный калькулятор» и авторизуйтесь в системе по данным с Госуслуг.

Сколько нужно работать для пенсии в 50 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию в 50 тысяч, в 2025 году нужно накопить 288 пенсионных коэффициентов:

288 * 145,69 + 8 907,7 = 50 866,42 рубля

Выясним, сколько же для этого придётся работать и зарабатывать. За год человек может накопить не более 10 коэффициентов. То есть, чтобы заработать 288 баллов, необходимо минимум 28,8 года стажа.

Однако количество баллов, которое человек копит за год, зависит от размера его зарплаты. Чтобы получить 10 коэффициентов за 12 месяцев, нужен официальный доход примерно 230 тысяч рублей. Такой уровень заработка есть не у многих.

Рассчитаем, сколько понадобится времени, чтобы заработать 288 баллов тем, кто получает средний доход. Согласно исследованию Сбер Индекса, средняя медианная заработная плата в России до уплаты налогов — 76 115 рублей. При такой зарплате человек за 12 месяцев получает 3,31 балла. Соответственно, на пенсию в размере 50 тысяч рублей придётся копить 87 лет. На практике это невозможно.

Выясним, какой доход позволит накопить необходимое количество баллов за 40 лет работы. Для этого в год нужно зарабатывать по 7,2 коэффициента (288 / 40 = 7,2). Это позволяет сделать зарплата в размере около 165 тысяч рублей.

Отметим, что в страховой стаж включают не только время работы, но и другие периоды:

за год армии или ухода за недееспособными близкими дают 1,8 балла;

за воспитание детей до полутора лет — 1,8 балла в год за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвёртого.

По действующим правилам в стаже учитывается уход максимум за четырьмя детьми. Однако на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который в случае принятия снимет это ограничение.

Как получить дополнительные баллы

Существующая система пенсионного обеспечения предоставляет возможность докупить баллы и стаж. Однако сделать это могут только некоторые категории граждан:

официально неработающие;

те, кто платит фиксированные взносы в СФР: предприниматели, адвокаты, нотариусы;

самозанятые;

трудоустроенные за рубежом, но желающие получать пособие в России.

Стоимость пенсионного балла для покупки в 2025 году составляет 60 698,36 рубля. Минимальный размер страхового взноса — 59 241,6 рубля, на эту сумму можно приобрести 0,975 балла. Максимальный — 473 932,8 рубля, или 7,799 балла.

Купить баллы за прошедшие периоды нельзя. Если до конца года остаётся четыре месяца, в текущем отчётном периоде можно приобрести коэффициенты только пропорционально оставшемуся времени.

Для удобства на сайте СФР размещён калькулятор покупки баллов. Он показывает, сколько баллов и стажа можно приобрести и во сколько обойдётся покупка.

Ещё один способ увеличить количество баллов — оформить пенсионное пособие позже положенного срока. Каждый год отсрочки увеличивает выплату благодаря применению повышающих коэффициентов.

Вычислим, на сколько лет нужно отсрочить пенсию, чтобы получить пособие в размере 50 тысяч рублей при средней медианной зарплате в 76 115 рублей. За год она позволяет заработать 3,31 балла. При стаже 40 лет таким образом можно накопить 132,4 балла. Если уйти на пенсию позже на 5 лет и всё это время продолжать работать, получится накопить дополнительные 16,55 балла.

Выплата в этом случае составит:

(132,4 + 16,55) * 1,45 * 145,69 + 8 907,70 * 1,36 = 43 580 рублей

Здесь: (132,4 + 16,55) — накопленные за 45 лет баллы, 1,45 — повышающий баллы коэффициент, 145,69 — стоимость одного балла, 8 907,7 — фиксированная часть пенсии, 1,36 — повышающий фиксированную часть коэффициент.

Если отсрочить пенсию на 6 лет, размер пособия почти достигнет 50 тысяч рублей:

(132,4 + 19,86) * 1,59 * 145,69 + 8 907,70 * 1,46 = 48 276 рублей

Однако при выходе на пенсию позже положенного срока нужно учитывать, что вы теряете пенсионные выплаты за весь период отсрочки.

Таким образом, большинству россиян получить пенсию в размере 50 тысяч рублей будет крайне проблематично. Для этого нужно либо очень хорошо зарабатывать, либо отсрочить выход на заслуженный отдых на 5–7 лет.

Главное

Чтобы рассчитать, какой будет ваша пенсия, количество сформированных баллов нужно умножить на стоимость одного балла и к полученному результату прибавить фиксированную часть пособия.

Чем дольше вы работаете и чем выше ваша зарплата, тем больше баллов вы копите. В 2025 году для пенсионного пособия в 50 тысяч рублей нужно накопить 288 баллов.

Чтобы сформировать такое количество баллов, нужен стаж 28,8 года при зарплате 230 тысяч рублей. Или 40 лет при зарплате 165 тысяч рублей. Расчёты сделаны, исходя из данных, актуальных в 2025 году.

