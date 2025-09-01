Россиян предупредили о важных изменениях в личных финансах

В сентябре начинают действовать сразу несколько мер защиты россиян от финансовых мошенников. Банки будут выявлять подозрительные операции при выдаче наличных, для кредитов появится период охлаждения, а проверку переводов можно будет доверить близким. Также потребителям будет проще отказаться от навязанных товаров и услуг. Подробнее об этих и других изменениях в сентябре — в нашей статье.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Банки начали блокировать подозрительные операции по снятию наличных

С 1 сентября банки начали проверять операции клиентов по снятию наличных через банкоматы на признаки мошенничества. При обнаружении хотя бы одного из 9 утверждённых Центробанком критериев риска будет автоматически устанавливаться лимит на получение денег в размере 50 тысяч рублей в сутки сроком на 48 часов. Также банк должен будет уведомить клиента о подозрительной операции. Это позволит своевременно обнаруживать попытки несанкционированного доступа к средствам и оперативно блокировать счета.

Система анализирует нехарактерные для конкретного клиента действия:

использование QR-кодов для снятия наличных после длительного периода работы исключительно с пластиковыми картами;

снятие денег после досрочного закрытия вкладов от 200 тысяч рублей;

получение сумм от 200 тысяч через Систему быстрых платежей непосредственно перед операцией в банкомате.

Для борьбы с мошенниками банки будут использовать данные от операторов связи, мессенджеров и других источников, чтобы выявить компрометацию клиентских устройств или изменение сессионных параметров.

Основанием для блокировки операции станут, например, смена номера телефона, привязанного к банковскому аккаунту, или наличие вредоносного программного обеспечения на устройстве. При ложном срабатывании защиты клиент может снять большую сумму лично в отделении банка.

Заработал сервис «второй руки» для защиты от мошенников

Новый защитный механизм, который появился с 1 сентября, позволяет назначить доверенное лицо для подтверждения или блокировки подозрительных финансовых операций. Этот сервис особенно актуален для пожилых людей и подростков, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

Контроль над операциями можно доверить родственнику или другу. Доступа к счетам и права проводить платежи самостоятельно у него при этом не появляется. При обнаружении подозрительной операции доверенное лицо получит СМС-уведомление, после чего у него будет 12 часов для её подтверждения или отклонения. Если помощник не успеет отреагировать, банк отменит операцию, но её можно будет провести повторно.

Услуга распространяется на денежные переводы третьим лицам, операции через Систему быстрых платежей и снятие наличных в банкоматах. Верификацию можно подключить для какой-то одной операции или для всех. Подключение и отключение сервиса возможно только с согласия самого клиента. Для отказа от помощи доверенного лица достаточно уведомить об этом банк — услугу отключат в течение суток после этого.

Начал действовать период охлаждения для кредитов

С 1 сентября для кредитов и займов на сумму от 50 тысяч рублей введён обязательный период ожидания перед выдачей средств.

Продолжительность паузы зависит от суммы кредита:

Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период охлаждения составит 4 часа с момента подписания договора .

. Для займов от 200 000 рублей — 48 часов.

Это позволит заёмщикам трезво оценить необходимость кредита и избежать импульсивных решений. Банки и микрофинансовые организации должны будут не просто ждать, а убедиться, что клиент не действует под давлением мошенников и сам не является их помощником. Для этого им придётся проводить дополнительные проверки.

Если кредитор не будет выполнять новые требования и заёмщика обманут, то долг фактически спишут. При условии, что полиция возбудила дело о мошенничестве, возвращать деньги банку не придётся.

Период охлаждения не распространяется на суммы до 50 тысяч рублей, целевые кредиты на образование, покупку недвижимости или автомобилей, потребительские кредиты, оформленные лично в магазине, и рефинансирование существующей задолженности без увеличения общей суммы долга.

Также период охлаждения не применяется к кредитам, оформленным с поручителями, созаёмщиками или при активированном сервисе «второй руки», поскольку это обеспечивает дополнительный контроль.

Дропперы не смогут снимать более 100 тысяч в месяц

Для лиц, чьи банковские счета и карты использовались в мошеннических схемах, установлен строгий месячный лимит на снятие наличных через банкоматы в размере 100 тысяч рублей. Для получения более крупных сумм потребуется личное обращение в отделение банка с паспортом.

Эта мера дополняет ранее введённые ограничения на осуществление онлайн-переводов и призвана затруднить вывод похищенных мошенниками средств через финансовых посредников. Одновременно это упрощает возврат незаконно списанных денег их владельцам.

МФО будут бороться с мошенническими займами

С 1 сентября микрофинансовые организации обязаны проверять соответствие реквизитов получателя займа данным заёмщика. Это направлено на борьбу с мошенниками, которые пытаются оформить микрокредиты онлайн по чужим документам.

Перед выдачей денег МФО будет сверять Ф. И. О. заёмщика с данными владельца счёта или карты, указанными в заявке. Проверка осуществляется через банк, обслуживающий счёт. При обнаружении несоответствия в выдаче займа откажут.

Исключение составляют постоянные клиенты: если заёмщик в течение года уже получал не менее двух займов в этой МФО с зачислением на тот же счёт, дополнительная проверка не потребуется. В остальных случаях для ускорения процесса клиент может самостоятельно предоставить справку о своих счетах из Федеральной налоговой службы.

Самозапрет на кредиты теперь можно установить через МФЦ

С 1 сентября 2025 года у россиян появилась возможность установить самозапрет на получение кредитов не только через Госуслуги, но и обратившись в любой многофункциональный центр (МФЦ). После этого в кредитной истории появляется специальная отметка, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям выдавать человеку кредиты и займы.

Этот механизм эффективно защищает от мошенников, которые пытаются оформить долговые обязательства по чужим документам. При поступлении кредитной заявки финансовые организации обязаны проверять наличие такой отметки в бюро кредитных историй.

Самозапрет можно снять в любой момент, если требуется оформить кредит, а затем снова установить его. Обращение через МФЦ делает процесс более доступным для всех категорий граждан.

Повысились пенсии у трёх категорий пенсионеров

С 1 сентября 2025 года увеличены пенсионные выплаты для трёх категорий получателей.

Повышение коснулось:

граждан, прекративших трудовую деятельность в августе;

инвалидов I группы;

лиц, достигших 80-летнего возраста.

Пенсионеры, отметившие 80-летие в августе, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Также дополнительно предусмотрена надбавка в размере 1314 рублей для тех, за кем оформлен уход. Для получателей государственной пенсии размер доплаты составляет 1377 рублей.

Инвалидам I группы также назначат двойной размер фиксированной выплаты. При наличии иждивенцев сумма увеличится на 2969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Тем, кто прекратил трудовую деятельность в августе, начислят полную пенсию с учётом всех пропущенных индексаций без подачи дополнительных заявлений.

Упростился отказ от навязанных товаров и услуг

С 1 сентября существенно упростилась процедура возврата денег за навязанные товары и услуги. Теперь компании обязаны получать явное письменное или электронное согласие клиента на дополнительные услуги, причём запрещается заранее проставлять в договорах соответствующие отметки.

При нарушении правил потребитель может отказаться от ненужной услуги, а если она уже оплачена — вернуть полную её стоимость. Закон обязывает продавца сделать возврат в течение трёх рабочих дней. Ранее срок возврата денег не был регламентирован, поэтому часто затягивался.

Новое правило касается автосалонов, операторов связи, магазинов розничной торговли, банковских и других финансовых организаций. При возникновении спорных ситуаций можно обращаться с заявлением в Роспотребнадзор.

Выросли госпошлины для автомобилистов

С 1 сентября значительно повысились государственные пошлины за оформление автомобильных документов. Стоимость изготовления регистрационных знаков увеличивается с 2 до 3 тысяч рублей, свидетельства о регистрации транспортного средства на бумажной основе — с 500 до 1,5 тысячи рублей, на пластиковой — с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей.

Также существенно подорожали водительские удостоверения: пластиковая карточка нового образца теперь стоит 6 тысяч рублей, обычное пластиковое удостоверение — 4 тысячи рублей, международные права — 3,2 тысячи рублей.

Удорожание также затронуло транзитные номерные знаки: металлические теперь стоят 2,4 тысячи рублей, бумажные — до 300 рублей.

Изменились правила расчёта выходного пособия при увольнении

Основное изменение касается методики определения среднего заработка — с 1 сентября его будут рассчитывать исходя из среднего, а не фактического количества рабочих дней в месяце увольнения. Для 2025 года установлено единое значение — 20,6 рабочих дня в месяц. Оно рассчитано как общее количество рабочих дней в году (247), делённое на 12 месяцев.

Кроме того, из расчёта полностью исключаются дни, когда сотрудник не работал, — больничные, декрет, простои, забастовки. Из-за этого при увольнении в месяцы с большим количеством рабочих дней сумма выплаты уменьшится, а в месяцы с меньшим количеством рабочих дней — увеличится.

Также по новым правилам из расчёта исключены социальные выплаты и пособия: оплата больничных листов, декретные выплаты, материальная помощь, компенсации питания и проезда, разовые премии к праздникам и юбилеям. Учитываются только выплаты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.

