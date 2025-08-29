Договор займа между физлицами: как оформить правильно и защитить свои деньги

Даже если вы даёте в долг родственнику или другу, лучше оформить это письменно. Устные договорённости легко забываются, а без документов вернуть средства через суд будет очень сложно. Договор займа защищает интересы обеих сторон: заимодавец получает гарантии возврата, а заёмщик — чёткие условия, исключающие необоснованные требования. Рассказываем, как правильно составить договор займа между физлицами, какие условия туда включить и как действовать, если долг не возвращают.

Что такое договор займа и зачем он нужен

Договор займа — это соглашение, по которому одна сторона (заимодавец) передаёт другой (заёмщику) деньги, вещи или ценные бумаги, а заёмщик обязуется вернуть долг в определённый срок. Такой договор имеет юридическую силу, регулируется Гражданским кодексом РФ и защищает интересы обеих сторон.

Он необходим для:

Подтверждения того, что деньги или имущество действительно переданы.

Фиксации условий возврата — срока, процентов, порядка выплат.

Защиты прав сторон в случае спора.

Упрощения досудебного урегулирования и судебного взыскания.

Если размер долга меньше 10 тысяч рублей, подписывать договор физлицам необязательно — допустима устная договорённость. Но даже в этом случае рекомендуется оформить хотя бы расписку. Для более крупных займов закон предусматривает письменную фиксацию обязательств.

Отличие договоров о займе и кредите

Несмотря на схожесть передачи денег в кредит и в долг, эти ситуации регулируют разные договоры, которые не следует путать между собой.

Вот ключевые различия:

Кредиты выдают только банки и кредитные организации с лицензией Банка России, а заём может предоставить любое физическое или юридическое лицо. Кредит всегда выдаётся деньгами, а в долг можно дать любую ценность. Кредит предполагает выплату процентов, заём же может быть и беспроцентным. Кредитный договор всегда оформляется письменно, а о займах до 10 тысяч рублей можно договариваться устно.

Виды договоров займа

В зависимости от условий возврата и цели займы и соответствующие им договоры можно разделить на несколько категорий:

Беспроцентный заём . Заимодавец не получает никакого дохода — ему возвращают только сам долг. Однако при нарушении сроков возврата заимодавец вправе требовать проценты за пользование его средствами .

. Заимодавец не получает никакого дохода — ему возвращают только сам долг. Однако при нарушении сроков возврата . Процентный заём . Стороны заранее оговаривают ставку и порядок выплаты процентов. Если ставка не указана, она определяется ключевой ставкой Центробанка.

. Стороны заранее оговаривают ставку и порядок выплаты процентов. Если ставка не указана, она определяется ключевой ставкой Центробанка. Целевой заём . Деньги выдаются на конкретные цели, например покупку жилья, ремонт. Это нужно указать в договоре. Если заёмщик использует средства не по назначению, заимодавец может потребовать вернуть долг немедленно и заплатить проценты.

. Деньги выдаются на конкретные цели, например покупку жилья, ремонт. Это нужно указать в договоре. Если заёмщик использует средства не по назначению, заимодавец может потребовать вернуть долг немедленно и заплатить проценты. Заём под залог. Имущество заёмщика — жильё, автомобиль, ценные вещи — выступает обеспечением возврата долга. При невозврате заимодавец может обратить взыскание на это имущество. Если в залог передаётся недвижимость, сделку нужно регистрировать в Росреестре.

Процентные и беспроцентные займы

По закону, если в договоре не указано обратное, заимодавец имеет право получать от заёмщика проценты за пользование деньгами. Их размер стороны определяют по договорённости, а если в договоре это не зафиксировано — исходя из ключевой ставки Центробанка на момент передачи средств.

Беспроцентным договор признаётся, если:

Он заключён между гражданами на сумму менее 100 тысяч рублей и в нём отсутствует условие о процентах.

В долг передаются не деньги, а вещи.

Таким образом, чтобы оформить беспроцентный заём, необходимо прописать это условие прямо. Без такого указания заимодавец вправе требовать проценты за пользование средствами.

Скачать образец договора беспроцентного займа можно здесь. При необходимости вы можете изменить его условия под свою ситуацию.

Займы под залог недвижимости

Несмотря на то что по закону физлица не имеют права выдавать займы, обеспеченные ипотекой, давать деньги в долг под залог недвижимости гражданам разрешено. Единственное условие — это не должно быть связано с предпринимательской деятельностью.

В этом случае в договоре указывается, какой объект служит обеспечением обязательств, и прописываются условия обращения взыскания, если заёмщик не вернёт долг.

Важно помнить:

Залог недвижимости требует нотариального согласия владельца объекта и государственной регистрации сделки.

Если жильё находится в долевой собственности, нужно согласие всех владельцев. А если куплено в браке — разрешение второго супруга.

Заложенное имущество остаётся в собственности заёмщика, но он не может его продать или подарить без согласия заимодавца.

Если заёмщик нарушает условия возврата, заимодавец имеет право через суд или исполнительную надпись нотариуса обратить взыскание на объект. Сделать это можно, если заёмщик допустил три просрочки за год.

Как правильно составить договор займа

Унифицированной формы договора не существует, но документ обязательно должен содержать ряд существенных условий. При их отсутствии договор могут признать ничтожным, и заимодавец рискует потерять свои деньги.

Данные сторон. Укажите Ф. И. О., паспортные данные, адреса регистрации и контакты заимодавца и заёмщика. Если возврат предполагается делать через безналичные переводы, потребуются банковские реквизиты.

Предмет договора. Чётко пропишите сумму займа цифрами и прописью, валюту, дату и способ передачи средств. Помните, что налоговые резиденты России могут давать друг другу в долг только в рублях. В валюте в долг можно давать только зарубежным заёмщикам. Если заём целевой, укажите цель.

Условия возврата. Определите срок возврата долга, возможность досрочного погашения и график платежей, если сумма будет выплачиваться частями. Если срок возврата не прописан, заёмщик должен будет вернуть долг в течение 30 дней после того, как заимодавец потребует этого.

Проценты и неустойка. Если заём процентный, укажите размер ставки и порядок начисления. Если процентов не предусмотрено, также пропишите это в документе и предусмотрите неустойку за просрочку возврата.

Способ передачи денег — наличный или безналичный расчёт. При передаче средств рекомендуется оформлять расписку или акт приёма-передачи.

Способ связи. В договоре желательно прописать, каким образом стороны будут обмениваться информацией. Это могут быть номера телефонов, электронная почта и так далее.

Прочие условия. Можно включить в договор пункты о порядке разрешения споров, форс-мажорных обстоятельствах, запрете уступки права требования и так далее.

Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Если дело дойдёт до суда, его наличие значительно упростит процесс взыскания.

Нужно ли заверять договор у нотариуса

По закону удостоверять договор займа у нотариуса необязательно, но в ряде случаев это может быть полезно:

если сумма займа значительная;

если заём оформляется на несколько лет и заимодавец опасается невозврата;

если возврат долга обеспечивается залогом имущества.

Преимуществом нотариального договора являются дополнительные гарантии: нотариус проверит правильность документа и чистоту сделки. При просрочке можно будет получить у него исполнительную надпись — документ, который позволяет взыскать долг без суда, напрямую через судебных приставов.

Налогообложение доходов по договору займа

Если заём предоставлен под проценты или заёмщик выплачивает их за просрочку, полученный доход подлежит декларированию. Заимодавец обязан подать декларацию и уплатить налог по ставке 13–22% в зависимости от размера дохода. Беспроцентные займы налогом не облагаются.

Налоговая инспекция следит за тем, чтобы граждане не маскировали под разовую выдачу займов предпринимательскую деятельность. Если это происходит систематически, особенно под залог имущества, рано или поздно к заимодавцу появятся вопросы.

Что делать, если заёмщик не возвращает долг

Если срок возврата истёк, а заёмщик не выполняет обязательства, рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

Направьте письменную претензию с требованием вернуть долг в установленный срок (обычно 30 дней). Если это не помогло, соберите документы — договор, расписку, выписки по счетам, переписку — и обратитесь в суд. При наличии договора и расписки суд обычно принимает решение в пользу заимодавца. При сумме до 500 тысяч рублей можно получить судебный приказ без разбирательства. После получения решения суда передайте исполнительный лист приставам для принудительного взыскания.

Срок исковой давности по таким делам составляет три года. Если договор заверял нотариус, вместо суда можно получить исполнительную надпись. Это значительно ускоряет процесс взыскания. Если условиями договора предусмотрены неустойка и штрафы, их можно взыскать дополнительно к основному долгу.

Главное

Договор займа обязателен для сумм свыше 10 тысяч рублей. Документ защищает обе стороны и упрощает возврат денег через суд.

В договоре должны быть указаны сумма, срок возврата, проценты (если есть), данные сторон и способ передачи денег. Расписка может использоваться как дополнение к договору, но не заменяет его.

Существуют разные виды займов: беспроцентные, процентные, целевые, с залогом. Без указания на беспроцентность договор автоматически считается процентным. Но если сумма займа менее 100 тысяч рублей или в долг передаются вещи, а в договоре вообще не упоминаются проценты, то его признают беспроцентным.

Процентный доход, в том числе неустойка, подлежит декларированию и облагается подоходным налогом. При невозврате долга необходимо обращаться в суд с пакетом документов, подтверждающих заём.

