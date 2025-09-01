Осенью всю страну ждёт разочарование: как не остаться без денег

1 сентября заканчивается главный сезон каникул и отпусков. Есть мнение, что, вернувшись домой после отдыха, люди хотят продлить приятные ощущения и продолжают нерационально расходовать деньги. Вместе с аналитиками Personal Finance Management Сбербанка выяснили, так ли это на самом деле и что нужно, чтобы после каникул восстановить свой бюджет.

Как меняется финансовое поведение после отпуска

Аналитики Personal Finance Management (PFM) Сбербанка проанализировали обезличенную статистику финансовых привычек более 637 тысяч клиентов, которые ездили в отпуск в мае 2025 года. Результаты исследования показали, что траты большинства из них после отдыха становятся меньше, чем до поездки:

у 44,7% респондентов траты снижаются более чем на 10% — они переходят в режим экономии;

15,1% представителей выборки возвращаются в привычный режим — их траты изменяются менее чем на 10%;

34,6% отпускников увеличивают траты более чем на 10% — они стремятся сохранить атмосферу отпуска.

При этом люди больше всего экономят на одежде — затраты в этой категории сокращаются на 21%. На еду дома расходы снижаются на 5,4%. Траты на развлечения падают на 7,2%. А вот расходы в ресторанах и кафе остаются практически без изменений (+1%).

Как восстановить бюджет после отпуска

Как бы ни хотелось продлить отдых и забыть о решении бытовых вопросов, после отпуска приходится возвращаться в привычную финансовую форму. Эксперты из PFM рассказали, как это сделать проще всего.

Как привести в порядок финансы

Проведите финансовую ревизию : изучите все траты за отпуск и сравните их с планируемыми. Это поможет понять, насколько вы вышли за рамки. Проще всего это делать с диджитал-инструментами, например в разделе «Анализ финансов» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, где все расходы автоматически распределяются по категориям. Сервис проанализирует ваши финансы и подскажет, как именно вам оптимизировать бюджет.

Разделите расходы на обязательные и необязательные : аренда жилья, кредит, еда, квартплата — это обязательная база. Всё остальное можно временно урезать, чтобы закрыть финансовый «разрыв». В сервисе «Календарь платежей» можно изучить прогноз своих предстоящих обязательств и регулярных трат, чтобы не упустить важное.

: аренда жилья, кредит, еда, квартплата — это обязательная база. Всё остальное можно временно урезать, чтобы закрыть финансовый «разрыв». В сервисе «Календарь платежей» можно изучить прогноз своих предстоящих обязательств и регулярных трат, чтобы не упустить важное. Установите план трат и контрольную точку для возвращения в финансовую форму. Например, вы хотите в течение 2 месяцев вернуться к обычному уровню трат и восстановить резерв. В «Анализе финансов» в Сбере вы можете установить план трат на весь бюджет или на какую-то определённую категорию расходов, чтобы держать руку на пульсе своего финансового поведения.

На чём можно экономить после отпуска

Экономия работает намного лучше, когда она не ощущается как жёсткое ограничение и запрет, особенно когда вы возвращаетесь с каникул. После отдыха существуют логичные зоны для временного сокращения трат:

Одежда и аксессуары . Отпуск должен был удовлетворить потребность в обновках, поэтому покупки можно отложить на пару месяцев.

Развлечения . Пока впечатления от поездки свежи, досуг можно строить вокруг активностей, на которые не нужно много денег: прогулки, встречи с друзьями, спорт, приготовление новых блюд.

. Пока впечатления от поездки свежи, досуг можно строить вокруг активностей, на которые не нужно много денег: прогулки, встречи с друзьями, спорт, приготовление новых блюд. Подписки и сервисы . Многие во время отпуска не пользуются ими — это дополнительный повод пересмотреть, какие из них реально нужны.

. Многие во время отпуска не пользуются ими — это дополнительный повод пересмотреть, какие из них реально нужны. Продукты питания. Заранее планируйте меню и составляйте список покупок. По статистике, это сокращает расходы в среднем на 10–15%.

Чтобы не выходить за рамки запланированных расходов в соответствующих категориях, установите лимит трат в разделе «Анализ финансов» в приложении Сбербанк Онлайн.

Как правильно планировать бюджет

Ошибки в планировании часто связаны с тем, что люди пытаются сильно экономить. Но не выдерживают и срываются, потому что меняют привычный образ жизни. Чтобы планирование прошло максимально комфортно и с пользой:

Используйте метод «50/30/20» . 50% денег используйте на обязательные расходы, без которых вы никак не можете обойтись. 30% — на желания и получение удовольствий. 20% — на накопления.

Заранее планируйте «дорогие месяцы» , когда предстоят праздники, нужно покупать подарки и предусматривать другие крупные траты. Это поможет снизить стресс и убрать эффект неожиданных расходов.

, когда предстоят праздники, нужно покупать подарки и предусматривать другие крупные траты. Это поможет снизить стресс и убрать эффект неожиданных расходов. Автоматизируйте накопления, чтобы незаметно для себя формировать подушку безопасности. Сделать это можно, например, с помощью «Автонакоплений» в Сбербанк Онлайн. С помощью сервиса вы можете подключить механику «Процент от расходов», чтобы деньги незаметно и самостоятельно копились каждый раз, пока вы совершаете покупки по карте.

Главное

Вопреки распространенному мнению, что после отпуска люди не хотят отказываться от удовольствий и ненужных трат, большинство россиян переходят к режиму экономии: у 44,7% отпускников затраты снижаются более чем на 10% по сравнению с периодом до отдыха. К такому выводу пришли аналитики Personal Finance Management (PFM) Сбербанка.

Больше всего люди экономят на одежде (-21%), развлечениях (-7,2%), еде дома (-5,4%). А вот расходы в кафе и ресторанах остаются практически без изменений.

Чтобы после отпуска быстро вернуться в прежнюю финансовую форму, рекомендуется анализировать свой бюджет, придерживаться плана трат, отказаться от ненужных покупок и автоматизировать накопления.

