Как самому проверить наличные на подлинность

С каждым годом фальшивых купюр становится меньше, однако подделки всё ещё встречаются. В 2024 году в России выявили 8 240 поддельных банкнот и монет. Чаще всего встречались фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей. Мы спросили у экспертов, как отличить поддельные купюры от настоящих и что делать, если к вам всё-таки попали фальшивые деньги.

Основные признаки подлинности

Для определения подлинности рублёвых купюр следует обращать внимание на особенности бумаги, детали изображения и защитные элементы. Рассмотрим подробнее, как самостоятельно проверить банкноту.

Можно выявить на ощупь

Плотная бумага и хруст. Настоящая купюра изготовлена из хлопковой бумаги, её ещё называют вощёной. При сминании она будет характерно хрустеть.

Рельеф. На банкнотах, выпущенных ЦБ, есть полиграфическое тиснение. Эти уплотнения можно нащупать пальцами:

Номинал купюры, обозначенный цифрами на лицевой стороне банкноты. Это один из самых легко проверяемых на ощупь признаков подлинности. Надпись «Билет Банка России» вверху на лицевой стороне банкноты. Горизонтальные полоски с левой и правой сторон купюры. Расшифровка номинала словами в нижней части купюры.

Можно выявить на просвет

Водяные знаки. На просвет видны портрет исторической личности и светлый водяной знак в виде цифрового обозначения номинала. Они должны быть чёткими и не иметь размытых контуров.

Микроперфорация. На купюре должно быть изображение номинала из микроскопических отверстий.

Прерывистая защитная нить. На лицевой стороне купюры она выходит на поверхность бумаги в виде блестящих прямоугольников с номиналом купюры. На просвет нить выглядит как сплошная тёмная полоса.

Дополнительные визуальные признаки

Цветные защитные волокна, хаотично расположенные по всей площади купюры.

Сложные микроузоры и микротекст.

Что делать, если попалась фальшивая купюра

Выше всего вероятность получить фальшивую купюру на кассе в магазине, считает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. По её словам, банкомат не может выдать поддельные купюры, так как в его программное обеспечение «вшито» их распознавание.

Как поступить, если выданная кассиром купюра вызывает сомнения:

Попросите заменить банкноту на другую того же номинала.

Просите сдачу в мелком номинале. Как следует из статистики ЦБ, банкноты в 500 и 100 рублей злоумышленники подделывают гораздо реже. За 2024 год было выявлено всего лишь 86 и 100 фальшивок соответственно.

Не бойтесь сообщить о своих подозрениях кассиру — в таком случае он будет обязан проверить купюру на детекторе банкнот, советует доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Если опасения оправдаются, он должен будет вызвать старшего кассира или старшего смены, представителей службы безопасности, закрыть кассу и зафиксировать выявление фальшивки.

Далее сотрудники магазина должны в вашем присутствии вызвать полицейских, которые изымут купюру и затем начнут доследственную проверку во взаимодействии с ЦБ и Минфином. В самом магазине также должны провести проверку всех касс на предмет выявления других фальшивых купюр, говорит Хачатурян.

Если вы подозреваете, что у вас на руках оказалась фальшивая банкнота, но не знаете, откуда она, отнесите её в отделение банка для проверки, советует Ирина Андриевская. Если ваши опасения подтвердит кассир, то купюру заберут и отправят на проверку в Банк России — это стандартная процедура для выявления подделок, пояснила эксперт.

Обычно проверка занимает от 20 дней до одного месяца. Если купюра окажется поддельной, ЦБ сам направит информацию в МВД и будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, рассказала Андриевская. В рамках расследования полицейские возьмут с вас письменные показания. Подробно опишите, где, кто и при каких обстоятельствах передал вам эту банкноту.

Обратите внимание. Банк не заменит вам изъятые фальшивые банкноты настоящими. Чтобы компенсировать убыток, вы можете подать иск к виновнику — кассиру в магазине или торговому предприятию.

Если вы уверены, что в руках подделка, сразу идите в отделение полиции и пишите заявление. Так вы будете считаться потерпевшим по уголовному делу, а не потенциальным злоумышленником, сказала Андриевская.

Важно. Если вы не заметили фальшивую купюру и она оказалась на руках, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться, предупреждает доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк. Сбыт заведомо поддельных билетов Банка России, а также их хранение и перевозка в целях сбыта подпадают под статью 186 Уголовного кодекса РФ. Наказание за нарушение — до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Полностью обезопасить себя от подделок невозможно, но такой риск заметно снижается, если следовать простым правилам, резюмирует Михаил Хачатурян. Для этого старайтесь делать покупки в более или менее известных магазинах, желательно крупных, а банковские операции осуществлять только в официальных банковских учреждениях. Также не берите деньги у незнакомцев на улице и не покупайте ничего в неприспособленных для этого местах.

Главное

Фальшивых купюр в России выявляют всё меньше, но риск получить подделку по-прежнему присутствует. Чаще всего встречаются фальшивки номиналом 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей.

Проверяйте банкноты на ощупь. У подлинных купюр плотная бумага, которая при сминании издаёт характерный хруст. Обратите внимание на рельефность надписей и цифр номинала, метки для слабовидящих по краям купюры, цветные защитные микроволокна, расположенные в хаотичном порядке.

На просвет должны быть видны водяные знаки и микроперфорация с изображением номинала мелкими точками. Прерывистая защитная серебряная нить при взгляде сквозь купюру должна выглядеть сплошной.

Если вам попалась подозрительная банкнота на кассе магазина, попросите её заменить или выдать сдачу более мелкими деньгами — их подделывают реже.

При обнаружении странной банкноты в кошельке отнесите её в банк для проверки, но учтите, что фальшивые деньги вам не вернут и ущерб не компенсируют. Если деньги окажутся поддельными, их отправят в Банк России, а информацию передадут в МВД для возбуждения уголовного дела.

Главное — не пытаться расплатиться фальшивой купюрой. За это предусмотрены большие штрафы и уголовная ответственность.

