Скидка на товар вместо возврата денег: законно ли

Не подошёл товар и вы хотите вернуть деньги, но вместо этого получаете купон на скидку? Такие действия запрещены законом и являются обманом потребителя. Рассказываем, какие права есть у покупателя и что делать, если вам отказывают в возврате денег.

Что о возврате говорит закон

Если товар плохого качества

В соответствии со ст. 503 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и ст. 18 закона № 2300-1 при обнаружении недостатков товара можно требовать:

вернуть деньги;

заменить товар на аналогичный;

уменьшить цену за покупку;

устранить недостатки.

Потребитель имеет право выбора любого из перечисленных способов вне зависимости от характера брака и любых иных обстоятельств. И продавец обязан удовлетворить это требование при условии его обоснованности. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

При наличии разногласий о причинах брака торговая организация должна осуществить экспертизу. Если она покажет, что в поломке виноват покупатель, то ему придётся возместить расходы на проведение исследования.

Потребовать возврат бракованного товара можно в течение всего гарантийного срока или срока годности. Если он не определён — в течение двух лет со дня покупки. Игорь Поздняков директор департамента защиты прав потребителей Роскачества

Иногда вернуть купленный товар возможно даже после истечения срока гарантии. Для этого потребителю потребуется доказать, что выявленные дефекты существовали ещё до передачи изделия покупателю, отмечает Поздняков.

При согласии покупателя на обмен товара на менее дорогостоящий вариант продавец обязан компенсировать разницу в цене. Если же выбранная замена окажется дороже первоначальной покупки, то покупатель должен внести дополнительную оплату.

Если товар качественный

Хороший товар можно обменять на такой же или вернуть, если он не соответствует вашим пожеланиям по цветовой гамме, габаритам, форме и другим параметрам. Но при выполнении условий:

возвращать разрешается непродовольственные изделия ;

; вещь должна быть в первоначальном виде , не быть поврежденной и использованной;

, не быть поврежденной и использованной; не должны быть сорваны производственные этикетки ;

; с момента купли не должно пройти более двух недель , а при покупке онлайн — 7 дней ;

, а при покупке онлайн — ; вещь не должна находиться в списке товаров, запрещённых к возврату.

Перечень вещей, которые нельзя вернуть, установлен Постановлением Правительства № 2463. Среди них: растения, нижнее бельё, медицинские препараты, косметика, парфюмерия.

Покупатель не вправе отказаться от качественного товара, выполненного на заказ, если этот товар предназначен исключительно для личного пользования заказчика. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Если товар куплен по акции

Товары, приобретённые по акции, подлежат возврату на общих условиях, поскольку на них распространяются все положения законодательства о защите прав потребителей, говорит эксперт из Роскачества.

При приобретении товара с дисконтом, по акции или с распродажи покупатель вправе требовать возврата всей уплаченной суммы, объясняет юрист консалтинга Legal principles Виктория Щенова. Например, если товар изначально стоил 2500 рублей, но продался со скидкой в 25%, покупателю должны вернуть 1875 рублей (стоимость товара по акции).

Если покупка совершалась по акции и к ней шёл подарочный товар, то при возврате основного товара подарок возвращать не нужно, говорит Поздняков. Подобного требования в законодательстве нет.

При оплате части стоимости бонусами возврату подлежат только деньги, реально списанные с банковской карты или внесённые наличными. Судьба бонусных баллов определяется правилами бонусной программы, действующими у конкретного продавца. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Почему скидка — это не возврат

Скидка не является эквивалентом денежных средств. Продавец обязан вернуть заявителю уплаченные им деньги в той форме, в которой они были получены (указание Банка России № 5348-У): если клиент платил по карте — на карту, если делал покупку за наличные — наличными.

Предоставление скидки или промокода является способом навязать покупателю приобретение дополнительных товаров у продавца, поясняет Безмаленко. Продавец может предоставить скидочный купон по собственной инициативе, например в рамках программы лояльности, добавляет Поздняков. Но только в дополнение к возврату, а не вместо него.

Поэтому, если продавец настаивает на скидке вместо денег, смело отказывайтесь и требуйте возврата своих средств. Продавцы знают, что закон на стороне покупателей. Поэтому обычно соглашаются вернуть деньги.

Пример того, как продавец хотел навязать промокод вместо возврата и как покупателю удалось отстоять свои права:

Как правильно оформить возврат

Если продавец не возвращает деньги по просьбе покупателя, нужно составить претензию в письменном виде, рассказывает Поздняков. Особых требований к содержанию претензии нет — потребитель может изложить всё в свободной форме. Главное — указать данные продавца, сведения о потребителе, причину возврата, а также конкретное требование: вернуть деньги, заменить товар на качественный, уменьшить цену или произвести ремонт, говорит эксперт.

Образцы таких документов вы можете найти на сайте Роспотребнадзора. Иногда бланк можно получить в самом магазине, в котором вы осуществляете возврат.

Претензия составляется в 2 экземплярах, один из которых вручается представителю продавца, а второй остаётся у потребителя с отметкой о принятии. Также надлежащим способом вручения является направление претензии заказным письмом с уведомлением о вручении. Поэтому если брать из рук претензию отказываются, можно направить её почтой. Игорь Поздняков директор департамента защиты прав потребителей Роскачества

К претензии приложите чек или квитанцию об оплате покупки. Если у вас нет документа, подтверждающего приобретение товара, то это не является причиной для отказа в возврате. Вы также можете представить иные доказательства приобретения товара именно у данного продавца: свидетельства очевидцев, фотоснимки или видеозаписи, отмечает Безмаленко.

При предъявлении требования о возврате денежных средств за некачественный товар у продавца будет 10 дней на принятие решения, говорит Поздняков. При возврате хороших вещей этот срок сокращается до 3 дней.

Если продавец не предоставит ответ на претензию или откажет в удовлетворении требований, потребитель вправе обратиться за защитой своих прав в суд, отмечает эксперт из Роскачества.

Главное

Закон защищает интересы потребителей и даёт им право вернуть купленный товар и получить назад деньги. Возврату подлежат как бракованные, так и хорошие вещи. Но качественную продукцию можно вернуть, только если она не входит в список невозвратной.

Возместить денежные средства можно даже в том случае, если вы приобрели товар со скидкой. В этой ситуации вам должны вернуть сумму, которую вы фактически оплатили.

Торговые предприятия не имеют права заменять возврат денег скидками, купонами или промокодами. Это нарушение ваших прав.

