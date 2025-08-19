Россиянам рассказали, в каких регионах самые высокие пенсии по старости

Средняя пенсия по старости в России на 1 июля 2025 года составила 25 098,30 рублей, следует из данных, опубликованных Социальным фондом России. Среди регионов лидером по этому показателю является Чукотский автономный округ — здесь пенсионеры получают в среднем 41 602,00 рубля.

По данным Социального фонда России самые большие пенсии по старости получают жители Дальневосточного ФО (28 155,40 рублей), Северо-Западного ФО (27 499,70 рублей) и Уральского ФО (27 336,70 рублей).

Регионы, лидирующие по этому показателю:

Чукотский АО — 41 602,0 рубля;

рубля; Ненецкий АО — 38 528,90 рублей;

рублей; Магаданская область — 36 421,20 рублей;

рублей; Камчатский край — 36 363,40 рублей;

рублей; Ханты-Мансийский АО — 35 931,50 рублей;

рублей; Ямало-Ненецкий АО — 35 465, 90 рублей;

рублей; Мурманская область — 32 807,10 рублей.

Самый маленький размер пенсии по старости в Кабардино-Балкарской республике (19 418,00 рублей) и Республике Дагестан (19 601,00 рубль).

В Москве пенсионеры получают в среднем 26 403,60 рублей, в Московской области — 26 484,50 рублей, а в Санкт-Петербурге — 26 847,80 рублей.

