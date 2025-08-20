Как меняется отношение к деньгам: от бабушек и дедушек до поколения Z

Отношения к деньгам у каждого поколения своё. Кто-то до сих пор прячет заначку на чёрный день, кто-то ведёт бюджет в блокноте, а кто-то инвестирует в крипту с телефона. Кажется, между нами пропасть. Но если всмотреться — многое похоже. Мы так же хотим быть уверенными в завтрашнем дне. Так же беспокоимся о близких. Так же радуемся скидкам и переживаем из-за трат. Меняются только инструменты. Вместе со СберСовой разбираемся, как меняется отношение к деньгам от поколения к поколению. И что из этого стоит взять себе — независимо от года рождения.

Молчаливое поколение и беби-бумеры: жизнь ради стабильности

Кто они?

Так называемое молчаливое поколение (1928–1945 г. р.) и беби-бумеры (1946–1964 г. р.) — это те, кто вырос после войны, когда восстанавливались разрушенные города и крепла экономика страны.

Они воспитывались в строгости, их учили терпению, они не боялись много и усердно работать всю жизнь. Хорошая должность в Научно-исследовательском институте (НИИ), постоянная ставка на заводе, ежегодный отпуск, премия за выполнение плана, ведомственный летний лагерь для детей. Все эти обязательные пункты обычной жизни советских тружеников дополняли стабильную зарплату.

Семья, чувство долга и трудовая репутация, которой дорожили, — главные ценности, а жизнь по средствам — основное правило.

Как относятся к деньгам?

Люди из этого поколения точно знают цену деньгам. И, несмотря на небольшие пенсии, умудряются откладывать и даже помогать детям и внукам.

Они не привыкли брать в долг, а кредит для них — что-то опасное и запретное. Лучше отремонтировать старое, чем купить новое. Они привыкли, что надёжность важнее выгоды. Отсюда любовь к консервативным финансовым инструментам и рублёвым сбережениям, даже если это не слишком выгодно, учитывая инфляцию.

Но если копнуть глубже, то оказывается, что инвестиции тогда тоже были, просто в другой форме. В советское время покупка кооперативной квартиры через ЖСК была аналогом вложения в недвижимость, тихие инвестиции — это марки, монеты, техника.

А ещё вложения в образование и карьеру. Поступить в вуз, устроиться на престижную работу было отличным вложением в будущее. Это открывало доступ к распределению, ведомственному жилью, а иногда даже к заграничным командировкам.

Финансовые привычки

На первый взгляд кажется, что поколение наших дедов и родителей жило скромно. Но если внимательно присмотреться, видно, что они прекрасно умели управлять ресурсами. Просто их словарь был другим.

Не «диверсификация», а «отложим на свадьбу». Не «инвестиции в рост», а «пусть будет про запас». Они не стремились к богатству, которое не принято было выставлять напоказ, но искали устойчивость — в этом они были последовательны и преуспели.

Что стоит перенять

Регулярность и бережливость. Даже в условиях ограниченного дохода люди умели жить без долгов, откладывать понемногу и сохранять деньги. В современном мире с избытком возможностей и соблазнов их дисциплина — дефицитный навык.

Поколение X: прагматики в эпоху перемен

Кто они?

Поколение X (1965–1980 г. р.) — это люди, выросшие в позднем СССР и повзрослевшие в условиях резкой смены правил игры. Они пережили крах одной экономической системы и становление другой, в которой многое приходилось осваивать с нуля. Кто-то ушёл в челночный бизнес, кто-то в кооперативы, кто-то — в крупный бизнес. Для них деньги стали символом не только выживания, но и самостоятельности.

Как относятся к деньгам?

Их финансовая стратегия складывалась на фоне нестабильности и обесцененных вкладов 1990-х. Поэтому деньги для них — это в первую очередь инструмент контроля над собственной жизнью.

Они не гонятся за быстрым доходом, но и не боятся пробовать новое, если видят в этом реальную пользу. У поколения X часто есть сбережения или инвестиции, обычно в виде вкладов или недвижимости.

Большинство тратят на базовые нужды: продукты, коммунальные услуги, одежду и транспорт — именно у поколения X самый высокий спрос на эти статьи в сравнении с другими группами.

Финансовые привычки

Интересно, что у «иксов» сформировалась устойчивая привычка планировать. Многие до сих пор ведут учёт расходов по старинке: в тетрадках или блокнотах. При этом, как отмечают эксперты, растёт число тех, кто осваивает современные приложения для планирования бюджета.

И всё же главная черта — умение балансировать между экономией и потреблением. Они могут позволить себе ужин в ресторане или отпуск на море, но не за счёт финансовой подушки. Кредиты используют осознанно — берут ипотеку или автокредит, но без лишних авантюр.

Что стоит перенять

Поколение X учит стратегическому планированию и финансовой осторожности. Можно взять на вооружение их подход фиксировать траты, копить на конкретные цели и формировать запас прочности, который поможет пережить любые кризисы.

Миллениалы: между стабильностью и самореализацией

Кто они?

Миллениалы (1981–1996 г. р.) — это первое «цифровое поколение», выросшее в эпоху глобальных перемен. Они пережили распад СССР, кризисы 1990-х, становление интернета и бурный рост технологий.

Это поколение помнит, как экономили на всём, но в то же время в полную силу используют современные технологии. Для них важны свобода и самореализация. Миллениалы не боятся менять работу или запускать бизнес, но при этом хорошо помнят родительский страх остаться без средств к существованию.

Как относятся к деньгам?

Сбережения для миллениалов важны не ради дохода, а ради уверенности: это подушка безопасности или на чёрный день. Если откладывать сложно, берут кредит.

В то же время многие готовы обратиться за помощью к друзьям или родственникам в случае нехватки средств. У миллениалов в структуре расходов преобладают базовые статьи: продукты, ЖКХ, транспорт, одежда, но при этом значительная часть бюджета уходит на медицинские и образовательные услуги: как для себя, так и для детей.

Это поколение, которое готово вкладываться в развитие и здоровье, при этом не отказываясь от отдыха и впечатлений.

Финансовые привычки

Миллениалы — активные пользователи финтеха. Они управляют деньгами через приложения, сравнивают условия, используют кешбэк, бонусные программы, умеют вести бюджет в цифре.

Однако среди них немало тех, кто копит бессистемно. При этом у миллениалов заметно выше интерес к инвестициям, чем у более старших поколений. Но склонность к риску у них умеренная — пугает нестабильность, которой было слишком много в детстве.

Что стоит перенять

Миллениалы учат гибкости и технологичности. Управляйте деньгами через приложения, откладывайте на конкретные цели, используйте кешбэк и бонусы.

Поколение Z: быстрые деньги, осознанный подход

Кто они?

Поколение Z (1997–2012 г. р.) выросло в мире интернета и смартфонов. Это первое поколение, которое с детства живёт в цифровой экономике. Они не помнят мира без онлайн-банкинга и не мыслят финансы без приложения. Для зумеров деньги — не про чёрный день или статус, а про свободу, комфорт и мобильность.

Как относятся к деньгам?

Зумеры тратят много, но не бездумно. Часть из них в силу молодости не имеют значительных сбережений, но при этом они понимают, что откладывать — важно.

Это поколение пока только входит в фазу накоплений, но уже начинает инвестировать. А ещё многие откладывают на стартап или проект, а не просто на крупную покупку.

Они склонны вкладывать деньги в то, что кажется им близким по ценностям. Это поколение, которое скорее выберет одежду из переработанных материалов, чем люксовую марку без истории.

Финансовые привычки

Поколение Z — абсолютные лидеры по использованию цифровых сервисов. Они планируют бюджет через приложения, ставят цели, разбираются в ETF, используют кешбэк и банковские карты, почти не держат наличку. У них много подписок — стриминг, игры, обучение — и они готовы платить за эти удобства.

Что стоит перенять

Поколение Z учит нас гибкости и скорости. Попробуйте завести накопления на карту с кешбэком, поэкспериментируйте с микровложениями.

