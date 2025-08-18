Что делать, если вы перевели деньги мошенникам

Мошенничество по телефону и в интернете — самый распространённый вид преступлений в нашей стране. По данным Лаборатории Касперского, в I квартале 2025 года мошеннические звонки поступали 43% граждан. А общий ущерб от действий злоумышленников в прошлом году, по данным Банка России, составил 27,5 миллиарда рублей. Большинство пострадавших теряются и не понимают, как правильно поступить, лишившись своих денег. Рассказываем, куда обращаться, если вы перевели сбережения мошенникам, и каковы шансы вернуть средства.

Как мошенники выманивают ваши деньги

Чтобы получить доступ к вашим средствам, мошенники используют десятки разнообразных методов и регулярно пополняют свой арсенал новыми уловками. При этом главным их оружием остаются социальная инженерия и вредоносные программы.

Вот основные преступные схемы:

Прямой обман. Злоумышленники звонят жертве и убеждают, а иногда вынуждают сообщить им реквизиты банковской карты или перевести деньги на подконтрольный счёт. Взлом приложения банка, аккаунта на «Госуслугах» и так далее. Получив ваши данные с помощью вирусных программ или обмана, мошенники могут украсть ваши деньги или оформить на вас кредит. Взлом аккаунтов в социальных сетях. Если преступнику удаётся получить контроль над страницей, он рассылает друзьям жертвы просьбы одолжить деньги. Чтобы повысить достоверность, мошенники научились даже имитировать видеозвонки, используя искусственный интеллект. Скимминг — установка специальных устройств на банкоматах для считывания данных карт. Фишинг — рассылка сообщений со ссылками на поддельные сайты для кражи логинов и паролей.

По данным, которые МВД представило в Совете Федерации, за первые четыре месяца 2025 года телефонные и интернет-мошенники похитили у граждан 64 миллиарда рублей — на 17% больше, чем в январе-апреле 2024. При этом, согласно статистике полиции, на этот вид преступности приходится более трети всех совершённых правонарушений.

Можно ли вернуть похищенные деньги

Ответ на этот вопрос зависит от обстоятельств перевода. Если деньги списаны без вашего ведома, например из-за утечки данных или технического сбоя, банк обязан их вернуть. Для этого необходимо подать туда претензию и дождаться официального ответа.

Если вы добровольно передали свои данные — например, сообщили код из СМС, — добиться возврата сложнее. В этом случае нужно будет обратиться в полицию и предоставить доказательства.

Средства вернут только при одновременном соблюдении следующих условий:

Операция проведена без вашего согласия.

Вы оперативно уведомили банк и заблокировали карту.

Банк не выполнил свои обязательства по защите клиентов от мошенничества и не заблокировал подозрительный перевод.

По факту случившегося возбуждено дело.

Что делать, если перевёл деньги мошенникам: инструкция

1. Сообщите в банк

Действуйте быстро, чтобы увеличить шансы на возврат средств:

Немедленно обратитесь в банк через горячую линию, чат на сайте или лично придите в отделение. Если транзакция ещё не завершена, есть шанс её отменить. Заблокируйте карту или аккаунт в онлайн-банке. Подайте официальное обращение, подробно описав ситуацию. Получите выписку по счёту — она понадобится для обращения в полицию.

Если мошенники купили что-то на ваши деньги, не выводя их с карты, для возврата можно воспользоваться процедурой чарджбэка. Это принудительная отмена транзакции банком или платёжной системой в случае, если клиент оспорил сделку и доказал её неправомерность. Проверка обстоятельств случившегося занимает от 10 до 30 дней. Чарджбэк может помочь именно при оспаривании покупок, которые совершены мошенниками. В случае перевода с карты на карту этот механизм использовать нельзя.

2. Напишите заявление в полицию

Подать заявление можно онлайн, на сайте МВД РФ или лично в отделении полиции.

В заявлении укажите:

Ваши данные (ФИО, контакты).

Название банка и реквизиты счёта.

Подробно опишите ситуацию и предоставьте все известные вам сведения о мошенниках.

Приложите доказательства: скрины переписки, выписку по счёту из банка, записи разговоров, детализацию звонков и так далее. Чем больше будет информации, тем выше шансы на успешное расследование.

Доказательством факта атаки может являться локация, из которой осуществлялся вход в сервисы, где совершены противоправные действия, или время активности, которые не совпадают с фактическим доказуемым местоположением человека, рассказал «Рамблеру» старший менеджер группы кибербезопасности Kept Марк Гордеев.

Но это сработает только при взломе. Если жертва действует самостоятельно, пусть и по инструкции преступников, нужны другие доказательства.

Ими могут стать реквизиты счетов мошенников, на которые осуществлялся перевод, записи камер наблюдения у банкоматов, через которые потом злоумышленники (дропперы) снимают деньги, либо записи с городских камер наблюдения, если деньги или ценности передаются в наличном виде. Марк Гордеев старший менеджер группы по оказанию услуг в области кибербезопасности Kept

Правда, эффективность борьбы с такими преступлениями пока сложно назвать впечатляющей. По данным Генпрокуратуры, в 2024 году полицейским удалось раскрыть всего 25,9% случаев телефонного или онлайн-мошенничества. Для сравнения: в первом полугодии 2025-го только в мессенджерах злоумышленники совершили более 142 тысяч успешных атак. Расследование таких дел осложняется тем, что преступники обычно действуют через цепочки посредников и сохраняют анонимность.

3. Обратитесь в Банк России

Если ваш банк проигнорировал заявление, отказал без оснований или вы подозреваете его сотрудников в халатности, обязательно обратитесь в Банк России. Регулятор проведёт проверку и даст официальный ответ в течение 15 рабочих дней.

Если в схеме обмана фигурировал мошеннический сайт, можно сообщить о нём в Роскомнадзор. Это поможет заблокировать ресурс и защитить других пользователей.

Что банки делают для защиты клиентов

Для борьбы с финансовым мошенничеством банки используют многоуровневые системы безопасности. Они анализируют каждую операцию по сотням параметров и отслеживают действия пользователей банковских приложений.

Банки используют комбинацию технологий от различных поставщиков, дополняя их обучающими программами для клиентов. Все участники финансового рынка подключены к созданной Центробанком системе ФинЦЕРТ. Там они обмениваются информацией о новых угрозах. ЦБ также ведёт реестр подозрительных операций с данными о потенциальных мошенниках. При выдаче кредитов и осуществлении переводов коммерческие банки должны сверяться с этой базой данных.

С июля 2024 года заработали поправки о безопасности банковских переводов. Согласно им, перед исполнением операций банки обязаны проверять переводы на мошенничество и уведомлять клиента о потенциальном риске. У отправителя есть 48 часов, чтобы подумать, стоит ли переводить деньги. Если он подтверждает перевод, то на него ложится вся ответственность за возможные последствия, если средства попадут к мошенникам.

Но если банк нарушил новые правила, и это привело к обману клиента, жертва имеет право на полное возмещение ущерба в течение 30 дней для внутренних переводов и 60 дней для международных операций.

Это касается случаев, когда банк:

не проверил получателя по базе мошеннических счетов;

не предупредил клиента о подозрительной операции;

проигнорировал заявление о краже или утере карты.

С 1 сентября в силу вступает ещё одно законодательное изменение — период охлаждения при оформлении потребительских кредитов. Перед выдачей кредита у банков будет от 4 до 48 часов, чтобы провести дополнительные проверки и убедиться, что клиент не действует под давлением мошенников и сам не является их помощником. Если кредитор пренебрёг проверками, это привело к обману заёмщика и возбуждено уголовное дело, долг фактически спишут.

Главное

Если вы перевели деньги мошенникам, действуйте быстро и последовательно. Немедленно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту или счёт и попытаться отменить подозрительную операцию.

Подайте официальное заявление в банк, запросите выписку по счёту — она понадобится для обращения в полицию. Далее напишите заявление в полицию, подробно описав ситуацию и приложив все возможные доказательства: скрины переписок, записи звонков, детализацию операций.

Если банк проигнорировал ваше обращение или отказал без оснований, направьте жалобу в Банк России. В случае, если мошенники использовали фишинговый сайт, сообщите о нём в Роскомнадзор для блокировки.

С июля 2024 года вступили в силу новые меры защиты: банки обязаны проверять подозрительные переводы и уведомлять клиентов. Вы можете воспользоваться периодом охлаждения (до двух дней) для отмены рискованных платежей. Аналогичная мера с 1 сентября 2025 года начнёт действовать и при оформлении потребительских кредитов.

