Насколько вырастет пенсия, если обратиться за ней позже

Размер пенсии зависит от количества заработанных пенсионных баллов. Чем дольше вы работаете и чем выше ваш доход, тем больше баллов вы копите. Однако это не единственный способ сделать страховую пенсию больше. Её можно увеличить и за счёт более позднего выхода на заслуженный отдых, рассказала «Рамблеру» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

От чего зависит величина пенсионного пособия

Страховая пенсия по старости — выплата, которую назначают при наличии от 15 лет стажа и от 30 пенсионных баллов. В связи с проходящей в стране реформой в 2026 году возраст оформления пособия составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, а с 2028 года он поднимется до 60 и 65 лет.

Размер пенсионного пособия зависит от следующих факторов:

Величина заработной платы . Чем больше официальный доход, с которого делаются отчисления в соцфонд (СФР), тем больше пенсионных баллов копится.

. Чем больше официальный доход, с которого делаются отчисления в соцфонд (СФР), тем больше пенсионных баллов копится. Страховой стаж . Это время работы, а также приравненные к нему периоды: исполнение воинской обязанности, воспитание детей, уход за близкими, нуждающимися в помощи, периоды поиска работы на бирже труда. Чем больше показатель, тем больше баллов можно накопить.

. Это время работы, а также приравненные к нему периоды: исполнение воинской обязанности, воспитание детей, уход за близкими, нуждающимися в помощи, периоды поиска работы на бирже труда. Чем больше показатель, тем больше баллов можно накопить. Стоимость балла . В 2025 году это 145,69 рубля. Показатель ежегодно индексируют.

. В 2025 году это 145,69 рубля. Показатель ежегодно индексируют. Величина фиксированной выплаты . Фиксированная часть пенсии, которую устанавливает государство. В 2025 году — 8 907,7 рубля.

. Фиксированная часть пенсии, которую устанавливает государство. В 2025 году — 8 907,7 рубля. Год оформления пособия. Если человек откладывает назначение пенсионного пособия, его размер пересчитывают с учётом повышающих коэффициентов.

Как определить размер пособия

Страховая пенсия складывается из двух частей: фиксированной и страховой, рассказывает Ольга Дайнеко. Первая устанавливается одинаковой для всех. А страховая определяется путём умножения заработанных пенсионных коэффициентов на стоимость коэффициента на дату назначения пособия, добавляет эксперт.

Формула расчёта:

Так, если человек накопил минимальную сумму баллов (30), то его страховая пенсия в 2025 году будет рассчитываться:

30 * 145,69 + 8 907,70 = 13 278,4 рубля*.

Свою будущую пенсию вы можете рассчитать с помощью калькулятора на сайте СФР. Для авторизации и расчёта необходимо иметь учётную запись на Госуслугах.

Калькулятор отражает текущие пенсионные права: имеющийся стаж, заработанные баллы, размер пособия на настоящий момент.

С помощью калькулятора можно рассчитать свою примерную пенсию в будущем. Для этого нужно указать, сколько лет вы планируете работать, какая у вас зарплата и какие нетрудовые периоды можно включить в стаж.

Сколько баллов нужно для хорошей пенсии

Понятие достойной пенсии субъективно: одни считают достаточным ежемесячный доход в размере 30 тысяч рублей, другим же недостаточно даже суммы вдвое большей — около 80 тысяч. Поэтому рассмотрим, сколько баллов нужно накопить, чтобы получать разное пенсионное пособие*:

для пенсии в 30 тысяч рублей нужно накопить 145 баллов (145 * 145,69 + 8 907,70 = 30 032,75);

(145 * 145,69 + 8 907,70 = 30 032,75); для получения пособия в размере 40 тысяч рублей нужно заработать 213 баллов (213 * 145,69 + 8 907,70 = 39 939,67);

(213 * 145,69 + 8 907,70 = 39 939,67); для пенсии в 50 тысяч рублей понадобится 288 баллов (288 * 145,69 + 8 907,70 = 50 866,42).

Теперь рассмотрим, что нужно, чтобы накопить такие баллы. За год максимум можно заработать 10 коэффициентов. Копя таким темпом, для пенсии в 30 тысяч рублей достаточно стажа 14,5 года. Но чтобы получать по 10 баллов в год, требуется официальный ежемесячный доход до вычета налогов около 230 тысяч рублей. Такой заработок есть не у всех.

По данным Сбер Индекса, средняя медианная зарплата в России после вычета налогов на июнь 2025 года составляет 66 220 рублей. До вычета 13% подоходного налога — 76 115 рублей. Подобный уровень дохода позволяет накопить 3,31 коэффициента в год. Соответственно, чтобы накопить 145 пенсионных баллов на выплату в 30 тысяч рублей, понадобится работать почти 44 года.

На сколько можно увеличить пособие, если обратиться за ним позже

Повысить размер пенсии можно не только путём увеличения стажа или роста зарплаты, но и за счёт отложенного выхода на пенсию. Каждый год отсрочки приводит к увеличению итоговой суммы пенсионного пособия за счёт использования в расчёте выплат повышающих коэффициентов.

Более позднее обращение за пособием влияет на его размер, но при условии, что отсрочка составляет не менее 12 месяцев. При этом применение повышающих коэффициентов увеличивает не только пенсионные баллы, но и фиксированную часть. Ольга Дайнеко Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Если отсрочить срок обращения за пенсией на максимально возможный срок — 10 лет, фиксированная выплата увеличится в два раза (повышающий коэффициент — 2,11), баллы увеличатся более чем вдвое (коэффициент — 2,32).

Например, если у человека сформировано минимальное количество баллов (30) и он выходит на пенсию в положенный по возрасту срок, то выплата будет составлять 13 278,4 рубля (30 * 145,69 + 8 907,7). Но при отсрочке в 10 лет его пенсия увеличится до 28 935,27 рубля (30 * 2,32 * 145,69 + 8 907,70 * 2,11 = 28 935,27).

Однако мало кто может сдвигать пенсионные выплаты на такой долгий срок, продолжает Дайнеко. Если рассмотреть трёхлетнюю задержку обращения за пособием, фиксированная часть повысится на 19%, а страховая — на 24%.

Вариант с отсроченным выходом на заслуженный отдых может быть наиболее интересен «досрочникам» — тем, кто имеет право обратиться за пенсионными выплатами ранее общеустановленного пенсионного возраста, отмечает Дайнеко. Однако повышающие коэффициенты для этой категории будущих пенсионеров ниже тех, что полагаются при отсрочке пенсии, назначаемой на общих основаниях.

Основания для досрочной пенсии: кто может оформить пособие раньше срока

В целом, выбирая отложенный выход на пенсию, нужно оценивать свою возможность продолжения трудовой деятельности и учитывать потерю пенсионных выплат на время выбранного периода отсрочки, предупреждает эксперт.

Например, если вы получаете 80 тысяч рублей в месяц и на момент выхода на пенсию накопили 70 баллов, размер вашей пенсии будет 19 106 рублей (70 * 145,69 + 8907,7).

Если продолжить работать и отсрочить оформление пособия на 3 года, то вы накопите 80,44 балла, а пенсия увеличится до 25 132 рублей (80,44 * 1,24 * 145,69 + 8907,7 * 1,19 = 25 132,1).

Ежемесячно вы будете получать на 6 тысяч рублей больше. Но, отказавшись от выхода на гособеспечение в срок, за 3 года вы лишитесь пенсионных выплат на сумму 687 816 рублей (19 106 * 36 = 687 816).

Главное

Пенсионное пособие складывается из фиксированной и страховой части. Вторую рассчитывают, исходя из количества имеющихся у вас пенсионных баллов.

Баллы копятся, если вы работаете и с вашего дохода производят отчисления в СФР. Чем выше ваша заработная плата, тем больше баллов начисляют.

Повысить размер пособия можно, если обратиться за ним позже установленного срока. В этом случае при расчёте пособия будут использовать повышающие коэффициенты.

При отсрочке в получении пенсии на 3–5 лет вы сможете увеличить её размер примерно на 20–40%.

* Все расчёты сделаны, исходя из действующих в 2025 году нормативов. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты ежегодно пересматриваются.