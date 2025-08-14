Как потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий

Квартирный вопрос остаётся одним из самых острых для россиян. По результатам опроса фонда «Общественное мнение», в изменении жилищных условий нуждаются 47% граждан. При этом 70% респондентов считают приобретение жилья недоступным. Материнский капитал может способствовать решению этой проблемы, поскольку его можно направить на улучшение жилищных условий семьи. Рассказываем, что для этого нужно.

© Рамблер

Кому полагается маткапитал

Материнский капитал — мера государственной поддержки семей с детьми. До 2020 года его выдавали тем, у кого появился второй ребёнок. Начиная с 2020 года он полагается даже при появлении первенца.

Сумма маткапитала:

690 266,95 рубля — для получателей с одним ребёнком, рождённым с 2020 года. При появлении второго ребёнка выдают еще 221 895,14 рубля .

— для получателей с одним ребёнком, рождённым с 2020 года. При появлении второго ребёнка выдают еще . 690 266,95 рубля — для заявителей с двумя детьми, рождёнными с 2007 по 2019 год. А также с тремя детьми и более, если раньше семья не пользовалась данной мерой поддержки.

— для заявителей с двумя детьми, рождёнными с 2007 по 2019 год. А также с тремя детьми и более, если раньше семья не пользовалась данной мерой поддержки. 912 162,09 рубля — для получателей, у которых второй ребёнок родился с 2020 года. А также третий и последующие дети, если ранее права на маткапитал не было.

Как можно улучшить жилищные условия

Средства маткапитала можно использовать на определённые цели, указанные в ст. 7 закона № 256-ФЗ. Среди них: улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет, пенсия матери или отца.

По сведениям Социального фонда России (СФР), решение жилищного вопроса — самое популярное направление расходования средств материнского капитала. В 2024 году на эти цели было направлено почти 80% от всего объёма выделенных денег.

Бюджетные деньги можно использовать, чтобы:

купить дом или квартиру;

построить или реконструировать дом;

компенсировать траты на строительство или переустройство дома;

уплатить первый взнос по ипотеке;

погасить долг по имеющемуся жилищному кредиту;

оплатить договор участия в долевом строительстве;

внести взнос в жилищный кооператив.

Имейте в виду, что отремонтировать дом за счёт средств материнского капитала нельзя. Реконструкция должна предполагать увеличение жилищной площади.

Маткапитал не предоставляется наличными. Его перечисляют на выбранную цель: если вы погашаете кредит — в банк, если платите первоначальный взнос — продавцу жилья. На личный счёт заявителя средства переводят только на строительство и реконструкцию дома.

Условия использования меры поддержки

При использовании маткапитала нужно выделить доли в жилье всем членам семьи. Существуют и другие условия получения меры поддержки в зависимости от целей.

Требования к жилью

Бюджетные деньги можно направить на приобретение жилья, соответствующего определённым требованиям:

располагается в России;

не признано аварийным;

не подлежит сносу.

Если вы собираетесь приобрести дом, то для одобрения СФР понадобится получить документ, подтверждающий пригодность жилья для проживания. Такое правило было введено в 2025 году для борьбы со схемами обналичивания маткапитала.

Компенсация затрат

Условия, при выполнении которых можно компенсировать затраты на строительство и переустройство дома:

дом жилой и находится в РФ;

недвижимость является собственностью одного из родителей;

необходимо получить акт органа по строительству, подтверждающий увеличение жилищной площади.

Срок получения средств

Использовать маткапитал на большинство целей можно только спустя 3 года после рождения ребёнка. Сразу получить выплату можно на покупку недвижимости в ипотеку или погашение уже имеющейся кредитной задолженности.

Оформление выплаты маткапитала

Куда обращаться

Чтобы оформить выплату, нужно лично посетить СФР, многофункциональный центр (МФЦ) или подать заявление через Госуслуги. Опекуны, попечители и представители заявителей, действующие по доверенности, могут воспользоваться только первыми двумя офлайн-способами.

Если бюджетные деньги направляются на первый взнос или оплату ипотечного кредита, заявление можно оформить сразу в банке.

Перечень документов

При личном обращении в СФР или МФЦ заявитель должен предоставить документ, удостоверяющий личность. Если вы действуете через представителя, понадобятся его паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

В заявлении на выплату указывают сведения из документов в зависимости от целей использования средств. Могут понадобиться данные из:

договора купли-продажи жилья;

договора участия в долевом строительстве;

выписки из единого госреестра недвижимости;

заключения о соответствии жилья требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

СФР может попросить предоставить дополнительные документы. Их полный перечень для разных жизненных ситуаций вы найдёте на сайте фонда.

Сроки рассмотрения заявления

Заявка на использование бюджетных средств рассматривается в течение 10 суток. Если выносится положительное решение, деньги направляют в течение 5 суток.

Если при подаче заявления через Госуслуги вам поступило уведомление с перечнем документов, которые нужно предоставить в СФР, их нужно принести в ведомство в течение 3 дней.

Как выделить доли

Доли членам семьи в новом объекте нужно выделить в течение полугода после получения бюджетных средств. Исключение — приобретение жилья в ипотеку. В этом случае оформление нужно произвести в течение полугода после снятия обременения.

Никаких требований к размеру долей закон не устанавливает. Данное решение члены семьи принимают самостоятельно. Нотариусы рекомендуют выделять их пропорционально сумме израсходованного маткапитала к стоимости недвижимости.

Допустим, семья из четырёх человек приобрела квартиру площадью 60 кв. м за 6 миллионов рублей, с использованием 600 тысяч рублей маткапитала. Бюджетными средствами семья оплатила 10% от стоимости жилья, значит, эти 10% и нужно поделить: 10% / 4 = 2,5%. Если пересчитать на квадратные метры, получится 1,5 кв. м (60 * 2,5% = 1,5).

В документах площадь выделяется не в квадратах, а в долях. В нашем примере 1 кв. м — это 1/60 доля квартиры. На каждого члена семьи нужно выделить не менее 1,5 кв. м, поэтому округлим до целого числа — 2. То есть на каждого ребёнка, мужа и жену будет выделено по 2/60 доли. Оставшиеся 52/60 останутся в совместной собственности супругов.

Если доли выделяются только детям, документ можно составить в обычной письменной форме. Если в разделе квартиры участвует супруг, бумагу должен заверить нотариус, поскольку такая сделка относится к разделу собственности супругов.

После составления соглашения раздел собственности необходимо зарегистрировать в Росреестре. Если вы привлекали нотариуса, он направит бумаги на регистрацию самостоятельно.

Как узнать остаток маткапитала

Сумма материнского капитала ежегодно индексируется. Следовательно, даже если ваш сертификат содержит фиксированную сумму, реальные доступные средства могут оказаться выше.

Чтобы узнать остаток, необходимо запросить выписку через Госуслуги. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги» — «Справки и выписки» — «Выписка об остатке или расходовании маткапитала». Она формируется моментально и находится в личном кабинете. В ней вы увидите начальный размер капитала, сумму оставшейся части, а также размер зарезервированных и использованных средств.

© Рамблер

Главное

Для улучшения жилищных условий средства материнского капитала можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, оплату существующей ипотеки, строительство или реконструкцию.

Оформить выплату можно не раньше чем через 3 года после появления ребёнка. Исключение — первоначальный взнос на ипотеку. На эти цели деньги можно получить сразу.

Для оформления выплаты обратитесь в СФР, МФЦ или подайте заявку на Госуслугах. Если вы закрываете кредит или направляете деньги на первый взнос с оформлением ипотеки, подать все документы можно через банк.

В течение 6 месяцев после выделения бюджетных средств или снятия обременения необходимо выделить доли на всех членов семьи.

Как многодетной семье получить земельный участок бесплатно: инструкция