Что делать с накопившейся мелочью

Если вы предпочитаете пользоваться наличными, в какой-то момент у вас, скорее всего, накопится мелочь. Может показаться, что монетами с маленьким номиналом уже не получится воспользоваться, однако это ошибочное мнение: даже 1 копейка является таким же официальным средством платежа, как и купюра в 1000 рублей. Рассказываем, где можно использовать монеты и как извлечь из этого максимальную выгоду.

Расплатиться на кассе в магазине

Вы можете использовать мелочь для платы за товары или услуги. По закону продавец обязан принять разменные монеты любого номинала, если они являются официальным платёжным средством, сказала «Рамблеру» инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Если у вас не хотят брать мелочь, вы можете обратиться в Роспотребнадзор, отметила эксперт.

Однако это ещё не значит, что вы сможете оплатить дорогую покупку мелкими монетами. При разовых расчётах наличными продавцы вправе отказать в приёме более 50 монет, говорит Кузнецова. По её словам, это закреплено в письме Банка России от 23.09.2010 № 36-3-5/2934, направленного кредитным организациям. Документ не имеет статуса закона, но используется банками и торговыми организациями в качестве ориентира, пояснила эксперт.

5 советов по оплате монетами в магазине:

Перед походом в магазин рассортируйте монеты по номиналу, чтобы было проще рассчитать необходимую сумму на кассе.

Приходите в магазин в менее загруженные часы, когда на кассах нет большой очереди.

Предупредите кассира заранее, что собираетесь оплатить покупку мелочью. Учитывайте, что в магазине нередко действуют ограничения на количество монет, принимаемых к оплате.

Выкладывайте монеты небольшими порциями, чтобы кассиру было легче их считать.

Необязательно оплачивать всю покупку мелочью. Вы можете попросить продавца разделить платёж: часть оплатить монетами, а остальное — картой.

Обратиться в банк

Обменять монеты на купюры

Вы можете обменять монеты на банкноты в офисах крупных банков. Перед походом в отделение узнайте, если ли там касса пересчёта монет и по какому графику идёт приём.

Банки, как правило, принимают от 100–300 монет или от 500 рублей. Часто это монеты номиналом от 10 копеек и выше, но лучше заранее уточнить это в конкретном отделении. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Заранее отсортируйте монеты по номиналу и принесите их в прозрачных пакетах или скрутках — это ускорит приём, советует эксперт.

Банки могут взимать комиссию за услугу. Обычно это до 3% от суммы. Условия зависят от конкретной кредитной организации.

Например, Сбербанк принимает рассортированные монеты не более трёх номиналов за одну операцию без комиссии, если сумма меньше 3000 рублей. При превышении этого лимита взимается комиссия 1,5% от суммы, но не менее 100 рублей за операцию.

Обратите внимание. Для обмена монет на сумму больше 40 тысяч рублей потребуется паспорт.

Положить мелочь на вклад

В банке вы можете не только обменять монеты на купюры, но и положить мелочь на вклад или накопительный счёт. По закону кредитная организация не имеет права отказать вам в этой услуге, предупреждает Юлия Кузнецова.

При отказе — требуйте письменный отказ, а затем обращайтесь в головной офис кредитной организации или в Банк России через интернет-приёмную. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Важно. Вносить сумму на вклад или счёт может быть выгоднее обмена на купюры. Например, Сбер не взимает комиссий за такие операции со своих клиентов.

Сдать в автомат для приёма монет

Монеты можно сдать в автоматах по приёму мелочи. Однако такие устройства устанавливаются в основном в крупных городах. Посмотреть адреса терминалов можно через Яндекс Карты. В строке поиска укажите «автоматы для приёма монет».

После того как вы загрузите монеты в автомат, он их пересчитает и покажет на экране итоговую сумму. Далее вам предложат выбрать способ зачисления денег. Обычно терминалы предлагают пополнить банковскую карту или счёт мобильного телефона. Также могут быть варианты отправить деньги в благотворительный фонд, приобрести электронный сертификат в один из магазинов-партнёров или получить наличные.

Часто такие автоматы не берут комиссию за электронные сертификаты и пожертвование. Однако вывод денег на банковскую карту, пополнение баланса мобильного телефона или получение наличных часто осуществляются по повышенным тарифам. Например, терминалы «Монетной компании» за перевод на баланс телефона берут до 19,9%, говорится в информации на странице компании во «ВКонтакте».

Пополнить баланс телефона

Некоторые терминалы для пополнения счёта мобильного телефона до сих пор работают с монетами. Например, более старые модели банкоматов «Элекснет» принимают монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей.

Такой способ использования монет может быть одним из самых невыгодных из-за высоких комиссий. Так, при оплате за мобильную связь с помощью терминала «Элекснет» комиссия может составить до 15% в зависимости от вашего сотового оператора. Например, за оплату «Тинькофф Мобайл» комиссия не взимается, а за пополнение кошелька Yota терминал возьмёт 4,99%.

Пополнить проездной

Если вы пользуетесь общественным транспортом, то можно потратить мелочь на пополнение своего проездного билета. Это можно сделать на кассе метрополитена или через терминалы самообслуживания. Комиссия за такую услугу не взимается.

Некоторые виды проездных билетов возможно пополнить через внешние терминалы с монетоприёмниками. Например, через «Элекснет» можно пополнить баланс «Социальной карты», «Тройки» или «Стрелки» без комиссии.

Ещё 4 способа использовать мелочь:

Благотворительность. Ящики для пожертвований часто стоят в магазинах, аптеках, торговых центрах. Обратите внимание на название благотворительной организации, указанной на боксе. Узнайте больше о её деятельности, чтобы убедиться, что ваши средства будут использованы по назначению.

Ящики для пожертвований часто стоят в магазинах, аптеках, торговых центрах. Обратите внимание на название благотворительной организации, указанной на боксе. Узнайте больше о её деятельности, чтобы убедиться, что ваши средства будут использованы по назначению. Вендинговые автоматы с кофе и снеками. Они обычно стоят в университетах, на станциях метро, вокзалах и в аэропортах. Перед использованием убедитесь, что автомат принимает монеты нужного номинала.

Они обычно стоят в университетах, на станциях метро, вокзалах и в аэропортах. Перед использованием убедитесь, что автомат принимает монеты нужного номинала. Размен для личных нужд. Можно использовать мелочь для оплаты проезда в маршрутках или за парковку или оставить в виде чаевых, например в заведениях с кофе навынос.

Можно использовать мелочь для оплаты проезда в маршрутках или за парковку или оставить в виде чаевых, например в заведениях с кофе навынос. Обучение детей финансовой грамотности в игровой форме. Играть с детьми в «магазин» с оплатой реальными монетами или завести ребёнку копилку, куда он будет складывать мелочь на покупку сладостей или новой игрушки.

Главное

Монеты можно обменять в отделении банка или зачислить на вклад или накопительный счёт. Перед посещением банка уточните наличие кассы пересчёта монет, график приёма и есть ли комиссия.

Мелочь также можно сдать в специальные автоматы для приёма монет. Однако комиссия за услуги может быть в несколько раз выше, чем в банках.

Монеты можно использовать для оплаты проездных, мобильных счетов и через терминалы.

Оптимальные способы: расплатиться на кассе в магазине, пополнить проездной или положить на вклад в отделении банка. Невыгодные способы зачисления монет: автоматы самообслуживания или терминалы для оплаты мобильной связи.

