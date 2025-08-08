Кто имеет право на досрочную пенсию

Возраст выхода на пенсию по старости определён законом — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако некоторые граждане могут отправиться на заслуженный отдых раньше. Приводим все основания для досрочной пенсии и рассказываем, как оформить пособие.

Представители некоторых профессий

Преждевременно уйти на пенсию могут работники профессий, связанных с напряжёнными условиями труда или с вредом для здоровья. Среди них:

сотрудники системы здравоохранения;

работники педагогической сферы;

актёры театров;

спасатели;

работающие в авиации;

работники горнодобывающей отрасли;

специалисты речного и морского флотов.

Полный перечень таких профессий, а также условия для назначения досрочной пенсии указаны в статье 30 закона № 400-ФЗ. Виды работ и специальности, работникам которых положено преждевременное пенсионное обеспечение, утверждены постановлением правительства № 665.

Для медиков, педагогов и театральных деятелей предусмотрена обязательная отсрочка по оформлению пенсии. Они могут обратиться за пенсионным обеспечением только спустя 5 лет после появления права на досрочную пенсию и отработки нужного стажа. То есть врач, который выработал нужный стаж в 2025 году, сможет оформить пособие в 2030 году.

Обладающие определённым социальным статусом

Матери двух и более детей

Преждевременно выйти на пенсию могут матери двоих детей при одновременном выполнении условий:

наличие северного стажа от 12 лет или на приравненных к северным территориям — от 17 лет;

общий опыт работы от 20 лет.

Без северного опыта раньше встать на пенсионное обеспечение могут мамы, воспитывающие трёх и более детей, со стажем от 15 лет. Они могут оформить пособие в возрасте:

57 лет с тремя детьми;

56 лет с четырьмя детьми;

50 лет с пятью и более детьми.

Чтобы воспользоваться преференцией, нужно накопить не менее 30 пенсионных баллов. Всем детям должно быть более 8 лет.

Родители или опекуны ребёнка-инвалида

Преждевременное пенсионное обеспечение доступно любому из родителей инвалида с детства, достигшего 8 лет. Отец может оформить пособие в 55 лет, а мать — в 50 лет. Для этого нужен стаж не менее 20 и 15 лет соответственно.

Раньше стандартного срока получить пенсионное пособие может и опекун ребёнка с инвалидностью. Возраст выхода на гособеспечение снижается на 1 год за каждые полтора года опеки, максимум — на 5 лет. При этом сохраняются те же требования к стажу, что и для родителей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью.

Инвалиды и люди с особенностями

Пенсионное обеспечение в 55 лет для мужчин и 50 для женщин могут оформить люди, получившие инвалидность из-за военной травмы. Но при условии наличия стажа от 25 и 20 лет соответственно.

Инвалиды первой группы по зрению могут получить пособие ещё раньше — в 50 лет (мужчины) и 40 лет (женщины). Для этого их опыт работы должен быть от 15 и 10 лет соответственно.

В 45 и 40 лет на пенсию могут отправиться лилипуты и непропорциональные карлики. Возраст указан для мужчин и женщин. Необходимый стаж — 20 и 15 лет соответственно.

Работавшие на Севере

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним характеризуются сложными климатическими условиями. Поэтому их жители имеют дополнительные преференции при оформлении пенсионных выплат.

Условия для мужчин:

Возраст получения пособия в 2026 году — 59 лет, а с 2028 года — 60. Нужен опыт работы от 25 лет.

Условия для женщин:

Возраст выхода на гособеспечение в 2026 году — 54 года, а с 2028 года — 55 лет. Необходимый стаж — 20 лет.

Условия для всех:

работа на Севере от 15 лет, на аналогичных территориях — от 20 лет;

не менее 30 пенсионных баллов.

Если северный стаж получен не полностью, человек всё равно может отправиться на пенсию раньше. При этом пенсионный возраст изменяется пропорционально отработанному на Севере времени. Проработавшим на КС от 7,5 года пособие назначается с уменьшением пенсионного возраста на 4 месяца за каждый год трудовой деятельности на севере. Год работы на приравненных территориях считается за 9 месяцев северной работы.

Поясним, как это работает на примере. Допустим, вы имеете нужный для получения пособия общий стаж. При этом на Севере вы отработали 7 лет и ещё 4 года на приравненных территориях.

Северный стаж в этом случае составит:

7 лет + 4 года * 9 месяцев/12 месяцев = 10 лет.

Этого срока достаточно, чтобы выйти на гособеспечение раньше положенного срока. Чтобы определить, на сколько, сделаем расчёт:

10 лет *4 месяца = 40 месяцев или 3 года 4 месяца.

То есть вы сможете оформить пособие раньше положенного срока на 3 года 4 месяца.

Ещё раньше оформить пенсионное пособие могут оленеводы, рыбаки и охотники, проживающие на Севере. Они могут обратиться за пенсией в 50 и 45 лет, если работали по указанным специальностям не меньше 25 и 20 лет. Данные указаны для мужчин и женщин соответственно.

Имеющие большой стаж

Женщины

Женщины с опытом работы от 37 лет могут получить пенсионное обеспечение на 2 года раньше, чем положено остальным. Однако сделать это до того, как исполнится 55 лет, нельзя.

Мужчины

Мужчины с опытом от 42 лет получают такую же преференцию — возможность отправиться на отдых на 2 года быстрее. Но для них установлен более высокий возрастной порог — уйти на пенсию можно только в 60 лет.

Безработные предпенсионеры

Лица предпенсионного возраста, зарегистрированные на бирже труда, но не нашедшие работу, имеют право на досрочное оформление пособия. Но при условии, что до назначения пенсии осталось не более двух лет.

Для этого нужны:

стаж от 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин);

от 30 пенсионных баллов;

потеря работы не по своей вине.

Чтобы воспользоваться льготным выходом на отдых, причиной увольнения должны быть сокращение или ликвидация компании. Если вы ушли по своему желанию, досрочное оформление пособия не полагается.

Имеющие выслугу лет

Военные, работники правоохранительных органов, пожарные, госслужащие, космонавты и лётчики, имеющие определённый стаж работы, также выходят на гособеспечение раньше других. Например, военным и пожарным для этого нужно иметь 20 лет профильной выслуги либо увольняться после 45 лет, иметь 25 лет стажа, но не менее 12,5 года — профильного. Условия выхода на пенсию для таких категорий граждан можно посмотреть здесь.

Как оформить пособие

Порядок оформления досрочного пенсионного пособия стандартный. Для этого нужно лично обратиться в Социальный фонд России (СФР) или многофункциональный центр (МФЦ) либо воспользоваться удалённым способом подачи заявки через Госуслуги. Срок рассмотрения заявления — 10 дней.

Если ваши работодатели передали все сведения в СФР, выплаты назначат без каких-либо дополнительных документов. Если данные о вашем стаже неполные, при оформлении документов это нужно указать. Необходимые бумаги необходимо будет донести в СФР в течение 3 месяцев.

Какие документы могут потребоваться:

подтверждающие периоды занятости (приказы о назначении, трудовые договоры, договоры ГПХ, справки);

подтверждающие доход (справка от работодателя, данные налоговой службы);

подтверждающие нестраховые периоды (военный билет, бумаги с биржи труда, свидетельства о рождении детей).

Если пособие назначается в связи с инвалидностью, дополнительно могут понадобиться подтверждающие медицинские бумаги. Список необходимых документов, которые могут пригодиться в частных случаях, указан в перечне.

Узнать состояние вашего лицевого счёта и проверить его на наличие ошибок вы можете заранее. Для этого необходимо заказать выписку через Госуслуги.

При оформлении пенсионного обеспечения за выслугу лет военным и работниками правоохранительных органов обращаться нужно в то ведомство, где они служили.

Граждане, имеющие накопительную пенсионную часть, могут также получить её досрочно при преждевременном выходе на пенсию. Накопительная часть есть у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, делал самостоятельные взносы или направил на неё средства материнского капитала.

Могут ли отказать в назначении выплаты

Отказать в назначении пенсионного пособия могут по самым разным причинам:

отсутствуют основания для досрочного оформления выплат;

недостаточно стажа или пенсионных баллов;

не предоставлены все необходимые документы.

Нередко при оформлении пенсии возникают сложности, связанные с определением трудового стажа. Дело в том, что история формирования персонифицированного учёта стажа в России началась в 1997 году. С этого момента в индивидуальном лицевом счёте (ИЛС) каждого гражданина начали фиксироваться сведения о его трудовой деятельности.

Все данные о трудовой деятельности россиян до 2001 года занесены в единую базу на основе сведений, полученных от работодателей и застрахованных граждан. Эту информацию передавали не все, поэтому неучтённые периоды работы нужно подтверждать в СФР, предоставляя недостающие документы. При их отсутствии граждане могут обратиться за доказательствами в архивы или привлечь свидетелей, готовых подтвердить факт собственной занятости в конкретной организации.

Главное

Граждане, которые трудятся в нестандартных условиях или рискуют своим здоровьем, могут получать пенсионное обеспечение досрочно. Среди них: спасатели, горники, учителя, медики, работники Севера.

Преждевременное оформление пенсии доступно тем, кто имеет статус многодетной матери, инвалида или воспитывает ребёнка с проблемами со здоровьем.

Выйти на заслуженный отдых раньше времени могут также безработные предпенсионеры и лица, имеющие большой стаж или определённую выслугу лет в силовых ведомствах, на госслужбе и некоторых других структурах.

Чтобы оформить выплату, обратитесь в СФР, МФЦ или подайте обращение через Госуслуги. Если в СФР отсутствуют сведения о стаже, его придётся подтверждать документами.

