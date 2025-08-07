Какую валюту брать при поездке за границу

Самой популярной валютой у россиян остаётся доллар. По данным исследования Банки.ру, на него приходится более 50% от общего объёма покупок. Однако при поездке с долларами за рубеж можно столкнуться с неприятными сюрпризами: купюры могут обменивать по невыгодному курсу или не принимать вовсе. Рассказываем, какую наличную валюту лучше выбирать, отправляясь в путешествие.

Какие проблемы могут возникнуть с долларами

При расчётах за границей проблемы могут возникнуть у владельцев старых долларов. Старыми называют купюры, выпущенные до 2006–2009 годов. Они отличаются от новых своим внешним видом и защитными элементами. Старые купюры легче подделать, поэтому во многих странах их и не принимают.

В некоторых государствах принимают исключительно новые банкноты. А в ряде других стран, где существует возможность обмена старых долларов, за это часто приходится доплачивать. Камила Велибекова Основатель и управляющий партнёр компании «Премьер Туризм»

Так, обмен старых долларов не приветствуются во Вьетнаме, Таиланде и на Шри-Ланке, отмечает Велибекова. А в Малайзии и на Бали подобные купюры чаще всего совсем не принимают, добавляет эксперт. Проще всего к старым долларам относятся в Сербии и на Кубе — здесь их можно продать практически без комиссии.

Почему при подготовке к поездке за рубеж просто не купить новые доллары — спросите вы? Их поступление на российский валютный рынок ограничено из-за санкций. Во многих банках в обращении находятся банкноты старых выпусков, а новых нет в нужном объёме, поясняет Велибекова. Чтобы купить новые купюры, стоит предварительно уточнить о такой возможности по телефону или на сайте кредитной организации. Иногда необходимо предварительное бронирование, добавляет эксперт.

Какую валюту выбрать при поездке за рубеж

При планировании поездки за рубеж стоит выбирать валюту тех стран, куда вы отправляетесь, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Лучше сразу же покупать местную валюту: лиру, если поездка запланирована в Турцию, или дирхамы, если в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). А если на руках «старые» доллары, стоит подстраховаться альтернативными валютами, например евро. Алексей Тараповский Основатель компании Anderida Financial Group, специализируется на финансовом консультировании

По словам эксперта, альтернативной наличной валютой также могут быть китайский юань и дирхамы ОАЭ, так как они имеют свободную конвертацию. Это означает, что обмен и другие операции с этими валютами не ограничивает правительство или центробанк страны, где они выпускаются.

Согласно опросу Profi.Travel, проведённому среди туроператоров, отправляясь за рубеж, лучше брать валюту той страны, куда вы едете. Специалисты туристической отрасли отмечают, что в настоящее время в России легко приобрести купюры дружественных государств: китайские юани, дирхамы ОАЭ, тайские баты, турецкие лиры.

В какие страны можно брать рубли

Есть страны, в том числе популярные у российских туристов, в которые можно приезжать с рублями и производить обмен на месте. По данным РИА Новости, обменять рубли на местную валюту в обменнике в аэропорту прилёта можно в следующих странах:

Турция;

Казахстан;

Грузия;

Армения;

Азербайджан;

Узбекистан;

Китай.

В некоторых странах обменять рубли можно в отделении банка. Среди них ОАЭ, Южная Корея, Таиланд, Венгрия.

Как купить иностранную валюту в России

Наличную иностранную валюту в большинстве банков можно купить через кассу. Найти ближайшее отделение, а также узнать курс обмена можно на карте 2ГИС. При использовании сайта задайте в поиске «обмен валюты», нажмите на кнопку «Сравнить» и укажите нужную валюту.

При использовании приложения зайдите в слои, нажмите на три точки напротив слоя «курсы валют» и выберите нужную валюту. Если вы покупаете валюту в отделении банка на сумму свыше 40 тысяч рублей, необходимо взять с собой паспорт.

Ещё один способ купить валюту — воспользоваться банкоматом. Банкоматы с данной функцией есть не у всех кредитных организаций. Использовать их могут только клиенты банка. Узнать, есть ли такие устройства у организации, в которой вы обслуживаетесь, и где они находятся, можно в банковском приложении.

При использовании банкомата имейте в виду, что в нём может не оказаться нужной суммы. Помимо этого, обычно данным способом можно обменять только доллары и евро, реже — юани.

Какую валюту брать в популярные туристические страны

Турция

Отправляясь в Турцию, помимо лир, можно взять с собой наличные доллары или евро, советует Велибекова. Эти валюты легко обменять на национальную по выгодному курсу. Этими валютами можно расплачиваться на популярных турецких курортах. Однако американскую валюту старого образца практически нигде не принимают.

Туристы также заявляли о проблемах с обменом старых долларов в отделениях банков и обменниках. Но местные власти сообщают, что сейчас с такими операциями не должно возникнуть никаких сложностей.

Египет

Египетский фунт в России купить сложно. Согласно сервису 2ГИС его можно приобрести только в московском регионе. Но для путешествия на египетские курорты можно выбирать доллары и евро.

Обе валюты в Египте часто приравнивают между собой по курсу. Из-за этого при покупке в евро вы можете переплатить, поэтому лучше взять с собой доллары. Старые банкноты можно обменять в этой стране в официальных банковских обменниках.

ОАЭ

Отправляясь в ОАЭ, лучше взять с собой дирхамы. Их можно купить во многих российских городах. Также в Эмиратах нет проблем с обменом долларов и евро. Однако старая американская валюта может обмениваться по менее выгодному курсу — на 5–10% ниже официального.

Китай

В Китай лучше всего ехать с юанями — проблем с их покупкой в России нет. Также в поездку можно брать доллары, но только нового образца. Со старыми могут возникнуть сложности при обмене. Специалисты туротрасли рекомендуют обменивать деньги в обменниках или аэропортах. В отелях действует не самый выгодный курс.

Таиланд

Тайские баты продают во всех крупных российских городах. Кроме них в эту страну можно брать доллары, но не старше 1996 года выпуска — такие банкноты могут не принять даже в официальных обменниках или обменяют по сниженному курсу, предупреждает Велибекова.

Если вы выбираете американскую валюту, лучше отдавать предпочтение банкнотам номиналом в 50 и 100 долларов. Их обменивают по более выгодному курсу, чем мелкие деньги.

Куба

На Кубу можно везти доллары и евро. Эту валюту без проблем обменивают в обменниках на местную — кубинский песо. Однако купюра не должна быть повреждённой или с явными дефектами, говорит Велибекова. Кроме того, доллары часто принимают в торговых точках.

Индонезия

В путешествие в Индонезию можно взять доллары и евро. Однако в первом случае необходимо выбирать новые купюры — старые могут не принять к обмену даже в банке.

Вьетнам

Вьетнамский донг можно купить только в московском регионе. Для поездки в эту страну подойдут доллары и евро. Но выбирать стоит только американские банкноты, выпущенные не позднее 1996 года. Более старые купюры к обмену могут не принять.

Во Вьетнаме, как и во многих азиатских странах, больше всего ценятся крупные купюры — по 50 и 100 долларов. Их можно обменять по более выгодному курсу.

Главное

В большинстве зарубежных стран вы без проблем обменяете на местную валюту доллары и евро. Однако лучше выбирать новую американскую валюту — выпущенную после 2006–2009 годов. Более старую в некоторых странах не принимают или обменивают по невыгодному курсу.

Кроме того, в путешествие стоит брать валюту той страны, куда вы едете. В России без проблем можно купить банкноты Китая, Турции, ОАЭ, Таиланда в отделениях российских банков. Для покупки на сумму более 40 тысяч рублей нужен паспорт.

