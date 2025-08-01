Банковский день: как избежать штрафа за просрочку из-за «застрявшего» платежа
Мы привыкли, что между отправкой денег и их получением проходят считаные секунды. Однако по правилам безналичных расчётов прохождение платежа может занимать до трёх дней с момента списания средств со счёта. Задержка может иметь критическое значение, например, когда средства вовремя не поступили на счёт для погашения кредита. Причиной длительной обработки операции может стать банковский день. О том, как не получить штраф за просрочку из-за «застрявшего» платежа, «Рамблеру» рассказал специалист по финансовому праву Александр Хаминский.
Что такое банковский день
Банковский день — промежуток времени в течение рабочего дня, когда банк осуществляет свою операционную деятельность: обрабатывает платежи и переводы, открывает счета, проводит другие финансовые операции. Это не просто календарный день, а именно время, когда банк активно работает.
Каждая кредитная организация самостоятельно устанавливает продолжительность банковского дня, обычно это 8–10 часов. Точные временные рамки могут отличаться даже внутри одного банка в зависимости от региона и конкретного отделения. Как правило, банковский день начинается в 9:00 или 10:00 утра и заканчивается в 17:00 или 18:00 вечера.
Обратите внимание. Суббота и воскресенье, а также праздничные дни не являются банковскими днями. Платежи и переводы, совершенные в эти периоды, будут обработаны только в первый рабочий день после выходных или праздников.
Банковский день важно учитывать при планировании платежей по кредитам. Например, если ежемесячный ипотечный платёж приходится на 25-е число каждого месяца и в данном месяце эта дата выпала на воскресенье, рекомендуется заранее перечислить средства на специальный счёт погашения кредита — желательно ещё до наступления пятницы, чтобы обеспечить своевременное поступление денег.
Когда стоит беспокоиться о просрочке
Риски просрочки платежа из-за банковского дня особенно велики в двух сценариях, сказал Александр Хаминский:
- Перевод крупной суммы в другой банк осуществляется не через систему быстрых платежей (СБП). Обычные межбанковские переводы могут идти до трёх банковских дней. Отправка в конце операционного дня вашего банка, особенно в пятницу или перед праздником, несёт риск задержки.
- Вы проводите операцию внутри банка «в последнюю минуту». Даже перевод внутри банка, сделанный после окончания банковского дня, может зачислиться следующим днем. Любая задержка грозит пенями, если речь идёт о кредитах.
Что делать, если начислили штраф за просрочку из-за «застрявшего» платежа
Соберите доказательства своевременной отправки денег. Факт оплаты помогут подтвердить:
- Квитанция или чек. Это основной документ, подтверждающий факт совершения платежа. Убедитесь, что на квитанции указаны дата и время платежа, сумма, реквизиты получателя и отправителя, а также номер транзакции.
- Выписка об операции из банка. Можно заказать выписку из банка или платёжной системы, через которую вы совершали платёж. В документе должна быть информация о списании денежных средств с вашего счёта.
- Скриншоты. Если вы совершали платёж онлайн, сделайте скриншоты страниц с подтверждением оплаты.
Свяжитесь с вашим банком, сообщите о проблеме. Составьте претензию в письменном виде, предоставьте все доказательства и обратитесь с жалобой в Банк России. Это можно сделать через интернет-приёмную ЦБ. К обращению обязательно приложите ответ банка на ваше требование о компенсации убытка.
Три совета, как защититься от штрафа за просрочку из-за застрявшего платежа
- Делайте запас по важным платежам в 1–2 банковских дня. Для регулярных платежей можно настроить автосписание.
- Используйте СБП для переводов в другие банки. Обычно такие операции занимают до 15 минут.
- Сохраняйте все чеки. Они служат доказательством отправки денег.
Главное
Банковский день — время в течение рабочего дня, когда банк фактически обрабатывает платежи. Обычно это промежуток с 9–10 часов утра до 17–18 часов вечера. Его важно учитывать, чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с несвоевременным исполнением своих финансовых обязанностей.
Чтобы защититься от штрафов за просрочку из-за застрявшего платежа, рекомендуется делать запас по важным платежам в 1–2 банковских дня, использовать СБП для переводов в другие банки и сохранять все чеки. Для регулярных платежей удобно настроить автосписание.
Если штраф уже начислили, соберите доказательства своевременного внесения платежа: чеки, квитанции, выписки, скриншоты. Обратитесь с претензией в банк с просьбой о компенсации. Если кредитная организация отказалась отменить штраф, можете обратиться с жалобой в Банк России.