Когда могут прекратить выплату пенсии и что делать в такой ситуации

Выплату пенсии могут приостановить, если полгода не забирать деньги на почте, вовремя не подтвердить инвалидность и в некоторых других ситуациях. А иногда пенсионное обеспечение отменяют насовсем. Рассказываем, когда могут перестать выплачивать пенсию и что делать в этом случае.

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Причины приостановления пенсионных выплат

Приостановление пенсионных выплат — временное прекращение выдачи пенсии. Причины применения такой меры перечислены в ст. 24 закона № 400-ФЗ.

Неполучение выплаты в течение полугода

Выплаты пенсии будут временно прекращены сроком до шести месяцев, если вы не получали положенные вам пенсионные средства шесть месяцев подряд. Данное условие применяется исключительно к пенсионерам, получающим наличные денежные средства лично в почтовом отделении либо доставляемые почтовым работником на дом.

Если выплату вам перечисляют на банковский счёт или карту, она считается полученной в момент зачисления средств. При этом неважно, снимаете вы деньги или нет. Даже если полгода не совершать никаких операций по счёту, пенсию будут выплачивать как обычно.

Отсутствие подтверждения инвалидности

Выплата пенсии приостанавливается на 3 месяца, если своевременно не подтвердить наличие инвалидности. Её присваивают бессрочно или на определённый период. Во втором случае её необходимо подтверждать, проходя переосвидетельствование в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.

Неподтверждение обучения или завершение учёбы

По общим правилам пенсия по потере кормильца назначается детям до наступления совершеннолетия. Но если ребёнок учится по очной форме, срок продлевают до 23 лет. Приостановить такие платежи могут:

при наступлении совершеннолетия и отсутствии подтверждения учёбы;

при истечении периода обучения;

по окончании 9-го или 11-го классов лицами, достигшими восемнадцатилетия и не подтвердившими дальнейшее обучение;

при неподтверждении факта обучения за рубежом раз в год.

В данной ситуации пенсионные платежи приостанавливают на полгода.

Обратите внимание, что академический отпуск, заключение брака или рождение ребёнка никак не влияют на выплату пенсии. Исключение — отпуск в связи с призывом в армию. На период службы пенсионные выплаты приостанавливают.

Окончание срока вида на жительство (ВНЖ)

Иностранцы и люди, не имеющие гражданства, оформившие в России ВНЖ, могут получать пенсионное обеспечение наравне с россиянами. Но если срок этого документа истёк, выплаты приостанавливают на полгода.

Смена места жительства на территории России

Чтобы продолжать получать пенсию по новому месту жительства в России, о своём переезде нужно уведомить Социальный фонд (СФР). Заявление можно подать лично в любое отделение СФР, многофункциональный центр (МФЦ) или через Госуслуги.

После подачи заявления в Социальный фонд России ваше пенсионное дело будет направлено по новому адресу проживания, а вы будете зарегистрированы для дальнейшего начисления пенсии. Процедура занимает в среднем пять-семь рабочих дней. Поэтому, если после переезда вы хотите получить пенсию вовремя, лучше позаботиться о заявлении заблаговременно.

Переезд за рубеж на постоянное место жительства (ПМЖ)

Россияне пенсионного возраста, переезжающие за границу на ПМЖ, должны сообщить об этом в СФР за месяц до переезда. Для получения пенсии по потере кормильца лицам, ухаживающим за детьми и другими родственниками умершего, не достигшими 14 лет, также нужно предоставить справку о выполнении (невыполнении) работы за рубежом.

Если не уведомить СФР о выезде или не предоставить указанную справку, выплаты приостановят на полгода. Чтобы продолжать получать пенсию, проживая за границей, нужно раз в год подтверждать факт нахождения в живых.

Россия заключила с некоторыми странами международные соглашения, по которым пенсионное обеспечение прибывших граждан производится по местным законам и за счёт бюджета той страны, где они проживают. Если пенсионер переезжает в такую страну, но не имеет права получать в ней пенсию, он должен уведомить об этом СФР. Тогда ему продолжат платить пенсию по российскому закону. Иначе выплаты приостановят на полгода.

Выход на работу пенсионера, получающего социальную пенсию по старости

Социальная пенсия по старости выплачивается только безработным. Если человек начинает работать по трудовому договору или договору гражданско-правового характера, её выплату приостанавливают до увольнения.

Что делать, если выплаты приостановили

Пенсионное содержание восстанавливается после устранения причин, по которым оно было остановлено. Для этого требуется подать в СФР заявление и подтверждающие документы одним из следующих способов:

лично в отделении СФР;

через портал «Госуслуги».

Выплаты могут возобновить в беззаявительном порядке при поступлении в Социальный фонд России документов, свидетельствующих об очном обучении или продлении срока ВНЖ. Также заявление не требуется при прохождении переосвидетельствования инвалида и увольнении пенсионера, получающего социальную пенсию.

Срок рассмотрения документов — 5 суток. При необходимости проведения дополнительных проверок он может быть продлён на 3 месяца.

Платежи возобновляют с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения необходимых бумаг или сведений. А выплаты инвалидам — с даты прохождения переосвидетельствования. При этом невыплаченную в связи с приостановкой сумму пенсии компенсируют.

В случае отказа в возобновлении выплат Социальный фонд информирует об этом заявителя в течение 5 дней после принятия такого решения. Заявитель может обжаловать отказ. Для этого нужно написать претензию в СФР, а затем обращаться в суд.

Причины прекращения пенсионных выплат

Законом определены ситуации, при которых пенсионные выплаты прекращаются. К ним относятся:

окончание срока приостановки пенсионных выплат;

лишение статуса инвалида;

приобретение трудоспособности человеком, находящимся на обеспечении по потере кормильца;

вскрытие обстоятельств, подтверждающих отсутствие права на содержание;

аннуляция ВНЖ;

добровольный отказ;

кончина пенсионера.

Пенсионные выплаты по инвалидности также прекращают при назначении получателю страховой пенсии по старости.

Возобновление выплат после прекращения

Возобновление страховых пенсионных выплат происходит:

При признании пенсионера живым. Выплаты восстанавливают с первого дня месяца, идущего за месяцем вступления в силу судебного решения. При появлении новых обстоятельств. Если пенсионер желает возобновить выплаты в связи с новыми обстоятельствами или подтверждением старых, восстановление происходит с первого числа месяца, следующего за месяцем оформления заявки. При условии, что с момента остановки платежей прошло менее 10 лет. После добровольного отказа. Начисления начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем получения пенсионным фондом соответствующего заявления.

При восстановлении пенсионных выплат производится перерасчёт размера пенсии. Если новый расчёт показывает меньший размер, выплаты продолжают поступать в ранее установленной сумме.

Коротко

Законом предусмотрены ситуации, когда пенсионное содержание может быть временно приостановлено. Подобная мера вступает в силу, например, если пенсия не была востребована в течение полугода или не были предоставлены необходимые документы при переезде за границу на постоянное место жительства.

Если в установленный срок не исправить обстоятельства, ставшие причиной временной остановки выплат, начисление пенсии может быть окончательно прекращено. При устранении таких обстоятельств выплаты восстанавливают. При возобновлении выплат получателю компенсируют недополученную сумму.

Прекращение выплат также происходит в связи с кончиной пенсионера, при добровольном отказе от пенсионного содержания или появлении обстоятельств, свидетельствующих о потере права на пенсию. Даже в этих ситуациях выплаты можно возобновить, если доказать своё право на их получение.

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