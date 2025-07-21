Как повышение МРОТ повлияет на финансы россиян

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 20,7% и превысит 27 тысяч рублей. Увеличатся доходы граждан, чья зарплата привязана к этому показателю (около 4 миллионов россиян). Но повысятся ли при этом реальная покупательная способность и благосостояние населения, будет зависеть от уровня инфляции. «Рамблер» выяснил, как рост МРОТ отразится на финансах россиян.

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На сколько и почему повысят МРОТ

О том, что МРОТ в следующем году повысят на 20,7%, до уровня 27 093 рублей, сообщил Минтруд. Соответствующий законопроект уже опубликован и доступен для общественного обсуждения. В 2025 году размер МРОТ составляет 22 440 рублей.

Этот показатель регулярно пересматривается правительством. По закону его размер не должен быть меньше 48% от медианной зарплаты за прошедший год, которая в 2024 году составила 56 443 рубля. Таким образом, требование выполняется.

К 2030 году президент России поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц. Для достижения планового показателя требуется ежегодная индексация ускоренными темпами, говорит магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Как повышение МРОТ отразится на россиянах

МРОТ — показатель, от которого зависит уровень доходов многих россиян. В первую очередь повышение затронет граждан, чья зарплата напрямую привязана к МРОТ, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев. А это — около 4 миллионов человек.

Помимо этого, МРОТ используется для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, добавляет Валишвили. Следовательно, увеличение показателя затронет многих граждан.

Рост МРОТ опережает инфляцию, которая, по данным Росстата, в июне 2025 года составила 9,4%. Однако ряд товаров и услуг подорожал намного больше, говорит Валишвили. Индексация тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рост издержек производства отечественных товаров и затрат на логистику импортных создают так называемую инфляцию для бедных. На товары и услуги первой необходимости её значение превысило 16%.

При этом МРОТ остаётся ниже прожиточного минимума, установленного в некоторых регионах. Например, прожиточный минимум трудоспособного населения в Якутии составляет 29 187 рублей, на Камчатке — 34 019 рублей, в Магаданской области — 33 632 рубля.

Поэтому повышение показателя поддержит наименее защищённые группы населения, но проблемы бедности полностью решить не сможет, говорит Абелев. Особенно в субъектах с высокой стоимостью жизни.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что повышение МРОТ — шаг в правильном направлении. Оно не создаст дополнительных угроз разгона цен при росте доходов населения, но позволит снизить уровень бедности в стране.

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