Эксперты предрекли резкое снижение ключевой ставки ЦБ в июле

В июне Банк России впервые за три года перешёл к смягчению денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 21 до 20% годовых. На заседании 25 июля опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают более серьёзного снижения: вплоть до 17% годовых. Разбираем ключевые факторы, влияющие на июльское решение регулятора, и оцениваем его возможные последствия для курса рубля и российского фондового рынка.

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Прогнозы по ставке в июле

Средний прогноз опрошенных «Рамблером» аналитиков предполагает снижение ключевой ставки в июле на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

Такая оценка основана на следующих факторах:

Инфляция за второй квартал с коррекцией на сезонность, по оценке ЦБ, в среднем составила 4,8%. Это существенно ниже апрельского прогноза ЦБ на период в 7%. Рост цен за июнь в пересчёте на год соответствовал цели ЦБ в 4% впервые за долгое время. Годовая инфляция снизилась до 9,4%.

за второй квартал с коррекцией на сезонность, по оценке ЦБ, в среднем составила 4,8%. Это существенно ниже апрельского прогноза ЦБ на период в 7%. Рост цен за июнь в пересчёте на год соответствовал цели ЦБ в 4% впервые за долгое время. Годовая инфляция снизилась до 9,4%. Рост экономической активности значительно замедлился. Индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился в июле до 1,5 пункта (минимальный показатель с октября 2022 года) после 3 пунктов в июне.

значительно замедлился. Индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился в июле до 1,5 пункта (минимальный показатель с октября 2022 года) после 3 пунктов в июне. Охлаждение потребительского кредитования. По предварительным данным ЦБ за июнь, суммарный объём выданных россиянам кредитов сократился на 0,4% по сравнению с маем, до 13,8 миллиона рублей. Задолженность по кредитным картам по итогам июня практически не изменилась, хотя в предыдущие месяцы показатель стабильно рос.

По предварительным данным ЦБ за июнь, суммарный объём выданных россиянам кредитов сократился на 0,4% по сравнению с маем, до 13,8 миллиона рублей. Задолженность по кредитным картам по итогам июня практически не изменилась, хотя в предыдущие месяцы показатель стабильно рос. Сохраняется крепкий курс рубля . Доллар закрепился ниже отметки 80 рублей, евро торгуется в области 91 рубля.

. Доллар закрепился ниже отметки 80 рублей, евро торгуется в области 91 рубля. Сигналы регулятора. В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что внимание сосредоточено не на самом факте снижения ставки, а на величине шага. Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что регулятор не исключает снижения «ключа» в июле более чем на 1 процентный пункт.

Снижение «ключа» на 1 п. п., до 19%, считает более вероятным ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По её мнению, к 25 июля ещё не будет виден вторичный эффект повышения тарифов ЖКХ и влияния на инфляционные ожидания — эти данные будут обнародованы уже в августе.

Снижение ставки в июле на 1,5 процентного пункта, до 18,5% годовых, допускают аналитики Freedom Finance Global и ФГ «Финам».

Более значительного снижения — на 3 процентных пункта, до 17% годовых, предполагает старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Помимо ожидаемого снижения «ключа» и его шага, будет важен сигнал Банка России, а также новый макроэкономический прогноз, сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

При широком шаге вероятность сохранения нейтрального сигнала выше. При снижении менее чем на 2 п. п. возможно его дополнение в виде мягкого сигнала или снижения прогноза средней ключевой ставки. Уменьшение ставки до 19% с нейтральным сигналом или отказ от снижения будет воспринято как проявление «жёсткости». Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Сейчас важнее не конкретный размер шага в июле, а общая траектория дальнейшего снижения ставки, согласен главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. По его мнению, комфортным для участников рынка было бы равномерное устойчивое снижение «ключа», например по 1,5 процентного пункта до конца года.

Суть ключевой ставки ЦБ: как это работает

Как снижение ставки отразится на рубле и фондовом рынке

Уменьшение ключевой ставки до 18% и умеренно мягкий сигнал будут соответствовать текущим ожиданиям рынка и не приведут к дополнительному росту котировок, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Позитивное влияние на рынок может оказать более существенное снижение ключевой ставки, ещё большее смягчение риторики или пересмотр прогнозов по инфляции и ключевой ставке вниз. Такой вариант нельзя исключать, если учесть снижение инфляции, крепкий рубль и заметное замедление роста деловой активности. Наталья Ващелюк Макроэкономист

Снижение ключевой ставки приободрит рынок акций, но для этого нужен шаг минимум 2 процентных пункта — до 18% годовых. Таким мнением с «Рамблером» поделилась руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По её прогнозу, при широком шаге можно ждать небольшое ралли акций и рост индекса Мосбиржи до отметки 3000 пунктов (сейчас бенчмарк составляет около 2760 пунктов). Снижение «ключа» на 1% будет не просто нейтральным событием, но и разочаровывающим, и тогда на фондовом рынке возможен небольшой откат, предупредила Малых.

Индекс Мосбиржи при снижении ставки может выйти ближе к 2900 пунктам, прогнозирует Илья Федоров из «БКС Мир инвестиций». Но на рыночную динамику продолжит оказывать заметное влияние геополитика.

Для рубля резкое снижение ключевой ставки — это негатив, поскольку снижается привлекательность рублёвых активов, отметили опрошенные аналитики.

Национальная валюта может ослабнуть в пределах 0,5–1% при снижении ставки до 18% годовых и более, допустил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако он не ожидает резкого давления, поскольку экспортный поток и положительный торговый баланс остаются стабилизирующими факторами. Реакции на снижение ставки на 1 процентный пункт, до 19% годовых, не последует, считает эксперт. Такое решение уже заложено в котировки и учтено рынком, заключил он.

В «Цифра брокер» не ожидают сильных колебаний курса рубля после июльского решения Банка России. «Ключ» на уровне 18–19% по-прежнему считается высоким, уточнили они.

Коротко

Большинство опрошенных «Рамблером» аналитиков ожидают снижения ключевой ставки 25 июля на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Эксперты допускают как промежуточный вариант снижения «ключа», до 18,5% годовых, так и более широкий шаг в 3 процентных пункта, до 17% годовых.

Снижение «ключа» до 18% и более может поддержать рынок акций и привести к росту индекса Мосбиржи до 3000 пунктов. Снижение на 1% будет разочаровывающим и может вызвать небольшой откат котировок, считают эксперты.

Для рубля резкое снижение ставки — негативный фактор, но сильной девальвации не ожидается, поскольку рынок уже учёл возможное снижение ставки, заключили они.

Прогноз по инфляции, курсу рубля и индексу Мосбиржи на июль