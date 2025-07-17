Какой будет пенсия, если человек никогда не работал

Система пенсионного обеспечения распространяется на всех россиян, даже тех, кто никогда не работал. Однако размер и порядок получения выплат будут отличаться от стандартного. Рассказываем, какой будет пенсия у граждан без трудового стажа и как её получить.

© Alexander Gixt/iStock.com

Какая пенсия полагается тем, кто не работал

Людям, которые никогда не работали, платят социальную пенсию по старости. Она полагается следующим категориям получателей:

гражданам без рабочего стажа;

тем, чей стаж меньше 15 лет;

людям, которые заработали менее 30 пенсионных коэффициентов.

Социальную пенсию назначают не только по старости, но также в связи с потерей кормильца и получением инвалидности. Её выплачивают:

несовершеннолетним детям, оставшимся без одного или обоих родителей;

обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в возрасте до 23 лет, оставшимся без попечения одного или обоих родителей — до окончания учёбы;

детям, оба родителя которых неизвестны;

детям-инвалидам;

инвалидам всех групп, при отсутствии страхового стажа.

Пенсионный коэффициент: для чего нужен и как рассчитать

С какого возраста выплачивают социальную пенсию по старости

Социальная пенсия выплачивается на 5 лет позже, чем обычная. В связи с проведением пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году, возраст выхода на неё зависит от года:

2024-й — 68 лет и 63 года;

2026-й — 69 лет и 64 года;

2028-й и далее — 70 и 65 лет.

Возраст указан для мужчин и для женщин соответственно.

Для представителей коренного населения Севера, проживающих в таких районах на момент оформления выплаты, возрастная граница ниже — 55 и 50 лет.

Какой размер у социальной пенсии

Величину соцвыплаты регулярно индексируют. После того как в 2025 году её подняли на 14,75%, размер соцпенсии достиг 8 824,08 рубля.

Если совокупный доход пожилого человека недотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. При подсчёте дохода учитывают:

пенсионное обеспечение;

пособия и временные выплаты;

денежный эквивалент дополнительных мер поддержки (скидки на проезд, оплату квартплаты и подобные льготы).

Пенсионную выплату повышают до федерального прожиточного минимума, в 2025 году это 15 250 рублей. А если в субъекте РФ этот показатель выше, то до регионального.

Так, в Воронежской области прожиточный минимум установлен в размере 13 420 рублей. Значит, пенсионер получит 15 250 рублей. А в Карелии региональный показатель составляет 16 928 рублей. Соответственно, и пенсия будет такой же.

В некоторых субъектах страны действуют свои правила расчёта социальной доплаты. Например, в Санкт-Петербурге выплату рассчитывают, исходя из размера прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,15:

16 623 рублей * 1,15 = 19 116,45 рубля.

То есть доплату делают до этого показателя.

Узнать правила, действующие в вашем регионе, можно на сайте или в региональном отделении Социального фонда (СФР), на сайте региональных властей или в многофункциональном центре (МФЦ).

Как оформить пенсию

Обратиться за оформлением пенсии можно в любое время после того, как возникнет такое право. Заявление на назначение выплаты можно подать самостоятельно или через своего представителя.

Порядок действий:

Напишите заявление — в отделении СФР, МФЦ или подайте на портале «Госуслуги». Из документов нужен паспорт. Представителям северных народов необходимо подтвердить свою национальность.

— в отделении СФР, МФЦ или подайте на портале «Госуслуги». Из документов нужен паспорт. Представителям северных народов необходимо подтвердить свою национальность. Ожидайте рассмотрения заявки . Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней.

. Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней. Оформите социальную доплату. Для этого нужно обратиться в органы соцзащиты.

Социальная пенсия по старости устанавливается бессрочно. Пенсионные выплаты можно получать разными способами: лично в почтовом отделении, через почтальона с доставкой на дом, на банковскую карту или на счёт без привязки к карте. Выбор оптимального метода получения пенсии остаётся за пенсионером.

Коротко

Людям, которые никогда не работали или имеют маленький стаж, платят социальную пенсию. Но получать её начинают на 5 лет позже, чем стандартную.

Сумма выплаты в 2025 году — 8824,08 рубля. Однако с помощью доплаты размер соцпенсии увеличивают до прожиточного минимума, общероссийского или регионального.

Чтобы оформить меру поддержки, нужно обратиться в СФР, МФЦ или подать заявку на Госуслугах.