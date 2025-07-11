Что такое шринкфляция: как производители уменьшают объём продуктов, сохраняя цену

С годами упаковки одних и тех же товаров в магазинах уменьшаются, а цена на них не падает. По данным Роскачества, это явление замечает 90% россиян. Одной из его причин называют шринкфляцию. Разбираемся, что это такое, почему она существует и можно ли с ней бороться.

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Что такое шринкфляция

Шринкфляцией называют ситуацию, когда производитель уменьшает размер, вес или объём товара, сохраняя его цену неизменной или повышая лишь незначительно. То есть это скрытый способ повышения стоимости: покупатель платит столько же, но получает меньше продукта. Второе название шринкфляции — даунсайзинг.

Несмотря на то что само явление наблюдается ещё с 1970-х годов, термин для него появился совсем недавно. В 2009 году его придумала Филиппа Мальмгрен — американский экономист и бывшая сотрудница администрации Джорджа Буша. Слово «шринкфляция» происходит от английских shrink («уменьшать») и inflation («инфляция»).

Шринкфляция затрагивает разные категории товаров: продукты питания, бытовую химию, косметику и даже недвижимость. Это не просто уловка маркетологов, а реакция компаний на экономические трудности. Она позволяет производителям оптимизировать затраты на сырьё и производство, не отпугивая покупателей резким скачком цен.

Шринкфляцию не стоит путать с другим экономическим явлением — скимпфляцией (от англ. skimp — «урезать»). Так называют снижение качества товара с сохранением его цены. Если в случае с шринкфляцией уменьшается объём, но товар остаётся тем же, то при скимпфляции в состав продукта вводят более дешёвые и менее качественные компоненты.

Примеры шринкфляции

В начале этого года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в 2023–2024 годах его команда провела исследования и выяснила, что 87% всей молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объёмом 925–950 мл вместо 1 л, а крупы в 97% случаев расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 и 1000 г.

Так, например, плитка молочного шоколада Alpen Gold в 2018 году весила 90 г, в 2022 году — 85 г, а в июле 2025 года этот же шоколад фасуется уже по 80 г.

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Есть и другие примеры:

макароны «Макфа» с 2022 года расфасовывают по 400 г вместо привычных 450 г;

компания Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г вместо прежних 85 г;

у компании Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л вместо традиционных 0,5 л.

Со временем сокращается не только объём потребительских товаров, но даже площадь недвижимости. Так, по данным девелоперской компании STONE, площадь квартир в новых московских домах сейчас составляет в среднем 53 кв. м, что на 2 «квадрата» меньше, чем год назад. Разница становится ещё заметнее на длинном горизонте: по данным агентства Est-a-Tet, в 2013 году средняя площадь лота на рынке новостроек Москвы составляла 77,3 кв. м.

Причины шринкфляции

Может показаться, что причиной шринкфляции является исключительно злой умысел производителей, которые хотят как можно больше заработать на покупателях. Однако её вполне можно объяснить экономическими и рыночными факторами.

Среди причин шринкфляции выделяют:

Рост затрат на производство. Из-за инфляции растут цены на сырьё, оборудование, строительные материалы. Также приходится повышать зарплаты рабочим, чтобы они не ушли к конкурентам. В такой ситуации производители сокращают объём, чтобы не поднимать цену на свой товар. Например, рыночные цены на какао с 2023 года выросли более чем на 50%. Из-за этого резко увеличилась стоимость производства шоколада, и фабрикам пришлось уменьшать его объём, чтобы цена росла не слишком быстро. Так, вес плитки шоколада «Воздушный» с 2022 года уменьшился с 85 до 80 г, а цена выросла с 55 до 105 рублей. Без уменьшения объёма цена увеличилась бы ещё больше. Конкуренция. Эта причина вытекает из первой. На рынке, где покупатели предпочитают дешёвые товары более дорогим, производители избегают повышения цен, чтобы не потерять спрос. Удорожание товаров более критично для потребителей, чем небольшое изменение объёма упаковки. Регуляторные нормы. Например, в Великобритании компания Coca Cola в 2019 году уменьшила объём бутылки с 1,75 до 1,5 л из-за введения налога на сахаросодержащие напитки. В рамках борьбы за здоровье граждан правительство ввело акциз в размере 24 пенсов за каждый литр напитка, в котором содержится более 8 г сахара на 100 мл. Чтобы не менять традиционный рецепт, в компании пошли на уменьшение тары и небольшое удорожание классической колы (на 20 пенсов).

Конечно, иногда за шринкфляцией стоит и обыкновенное желание бизнеса увеличить маржинальность. Но, какой бы ни была причина, компании чаще всего предпочитают не говорить об этом потребителям. Случившееся обычно оправдывают «удобством» или «экологичностью». Например, производитель сока может заявить, что новую упаковку удобнее брать с собой, а шоколадная фабрика — что два батончика в одной упаковке удобнее разделить на два перекуса. На деле же за всеми этими маркетинговыми лозунгами стоит шринкфляция.

Законно ли это

В 2019 году ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 65% населения считают, что уменьшение объёмов продукции происходит с целью обмануть потребителя. В связи с этим возникает вопрос, не нарушает ли это закон.

Законодательно в России шринкфляция не запрещена, но есть некоторые ограничения. Так, в 2023 году Росстандарт изменил ГОСТ 8.579-2019. С того момента производители продуктов первой необходимости (сахара, соли, молока, масла, круп и так далее) должны упаковывать их в стандартизированную тару. Например, упаковка риса должна весить 500, 1000 или 2000 г, а бутылка подсолнечного масла — иметь объём 0,5, 1 или 3 л.

Однако этот стандарт носит рекомендательный характер. Если упаковка отличается по весу от норматива, производитель просто не имеет права маркировать свои продукты знаком ГОСТ. В остальном вес и объём упаковок никак не регулируются законодательством.

При этом согласно закону «О защите прав потребителей» на упаковке должен быть написан точный вес продукта. Например, если пачка гречки весит 900 г, это должно быть указано. Если информация о весе или объёме скрыта или указана мелким шрифтом, это может расцениваться как введение в заблуждение.

В 2023 году в Госдуме предлагали обязать производителей размещать данные об объёме на лицевой стороне упаковки, чтобы эта информация занимала не менее 15% площади этикетки. Но этот закон так и не был принят.

Как бороться с шринкфляцией

Запрет на уменьшение объёма продукции может привести к негативным экономическим последствиям вроде резкого роста цен на товары и даже банкротства производителей. Поэтому власти разных стран ищут более щадящие методы. Например, во Франции с прошлого года торговые сети обязаны размещать таблички с надписью «шринкфляция» у товаров, объём которых уменьшился при сохранении или увеличении цены.

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В России такая практика пока не применяется, поэтому покупатели должны внимательнее относиться к товарам в магазине, чтобы не потерять выгоду.

Вот несколько советов, как это делать:

Сравнивайте цену за единицу измерения. Проверяйте стоимость за килограмм, литр или штуку. Например, 900 мл молока за 90 рублей дороже, чем 1 л за 95 рублей. В первом случае 100 мл стоит 10 рублей, а во втором — 9,5 рубля. Изучайте этикетки. Сравнивайте вес и объём с предыдущими покупками. Например, если пачка кофе уменьшилась с 200 до 180 г, это повод поискать другой товар. Покупайте в офлайн-магазинах, а не онлайн. По весу упаковки гораздо проще понять, действительно ли в ней нужное количество продукта. Если вы заказываете доставку или покупаете на маркетплейсах, то оценить объём товара получится лишь при получении.

Коротко

Шринкфляция — это явление, когда производитель уменьшает размер, вес или объём товара, сохраняя его цену неизменной или незначительно повышая. Она затрагивает не только продукты питания, но и бытовую химию, косметику и даже недвижимость.

Закон не запрещает производителям уменьшать фасовку товаров, но есть некоторые рекомендации в виде ГОСТов, чтобы ограничить такое поведение.

Чтобы покупки оставались выгодными для вас, важно сравнивать не только цену, но и объём упаковок. Легче всего делать это, высчитывая цену за 100 г или 100 мл.

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