Как накопить на крупную покупку: классические способы и нестандартные челленджи

Хочется купить новую мебель, обновить технику или съездить в отпуск, а откладывать деньги не получается? На самом деле накопить на крупную покупку легче, чем кажется. Главное — выбрать правильную тактику и инструмент сбережения. Рассказываем, при помощи каких способов и челленджей можно накопить на свою мечту.

© Ekaterina Varnakova/iStock.com

Как начать копить деньги

Многие люди оправдывают отсутствие накоплений маленькой зарплатой. Однако размер доходов — понятие субъективное. Кому-то маленькой кажется сумма в 50 тысяч рублей, а кому-то на жизнь не хватает и 150 тысяч.

Когда речь идёт о накоплении, важен не столько уровень доходов, сколько то, какие расходы вы можете покрыть. Если зарплаты с трудом хватает на оплату коммунальных услуг и питание, для накоплений придётся искать источник дополнительного дохода. Если же вы без проблем перекрываете свои базовые потребности, можно начинать откладывать средства.

В первую очередь поставьте себе чёткую финансовую цель. Она поможет вам сохранять мотивацию, избегать импульсивных покупок и откладывать свободные деньги. Определите, на что вы копите, какая точная сумма и к какому сроку вам нужна. Зная эти параметры, несложно рассчитать, сколько и как часто нужно откладывать.

Оцените реалистичность поставленной цели. Если для её достижения вам требуется направлять на накопления большую часть бюджета, сделать это будет крайне сложно. В таком случае лучше пересмотрите цель: сократите сумму или увеличьте срок.

Как выбрать инструмент для накоплений

Хранить накопления можно в виде наличных или на счёте дебетовой карты. Однако при использовании этих способов деньги будут обесцениваться из-за инфляции. То есть вещь, на которую вы копите, может подорожать, и вам не хватит сбережений для её покупки.

Поэтому для накопления денег лучше выбирать инструменты, позволяющие защитить их от инфляции или даже заработать. Для этого подходят вклады, накопительные счета, а также инвестиции.

Все перечисленные варианты имеют свои особенности:

Накопительный счёт . Позволяет получать проценты на остаток, вносить и снимать деньги в любой момент. Минус этого варианта: банковская ставка не фиксированная, изменить её могут в любой момент.

. Позволяет получать проценты на остаток, вносить и снимать деньги в любой момент. Минус этого варианта: банковская ставка не фиксированная, изменить её могут в любой момент. Вклад . Открывается под фиксированный, заранее известный процент, который обычно выше, чем по накопительному счёту. При этом доступ к накопленным средствам ограничен — снять их без потери процентов можно только по окончании срока размещения.

. Открывается под фиксированный, заранее известный процент, который обычно выше, чем по накопительному счёту. При этом доступ к накопленным средствам ограничен — снять их без потери процентов можно только по окончании срока размещения. Инвестиции. Инвестируя деньги в ценные бумаги, можно получить хорошую прибыль. Однако доход от инвестиций не гарантирован, есть риск потерять накопления. Поэтому, если цель — именно накопить, лучше отдавать предпочтение более надёжным инвестактивам, например облигациям федерального займа.

Дополнительное преимущество накопительных счетов и вкладов — находящиеся на них средства в сумме до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством.

При выборе подходящего инструмента также учитывайте свой горизонт накоплений. Для краткосрочных целей подходят накопительные счета и вклады. Зафиксировать определённую доходность по среднесрочным целям можно при помощи вкладов. Инвестиции скорее рассчитаны на долгосрочное планирование — от 3 лет и больше.

Классические способы накоплений

Откладывать процент от своего дохода

Традиционный способ накоплений — откладывать часть денег со своей зарплаты. Чаще всего эксперты рекомендуют пускать на накопления 10–20% от величины доходов. Однако для людей с маленькой зарплатой или непривыкших к накоплениям это может быть трудно. Поэтому начните переводить на сбережения хотя бы 3–5% от поступлений. Со временем этот показатель можно будет увеличить.

Откладывать процент от своих расходов

При использовании этого способа нужно откладывать определённый процент от суммы покупок и других трат. Процент вы выбираете сами в зависимости от своих возможностей: это могут быть 5, 10, 15% и более.

Округлять траты

Суть этого метода в том, что при любых расходах потраченную сумму нужно округлить в большую сторону, а получившуюся «сдачу» — отложить на отдельный счёт.

Например, вы сделали покупку на 1327 рублей. В зависимости от выбранного вами шага её можно округлить до 1330, 1350 или 1400 рублей и отложить до 3, 23 или 73 рублей соответственно.

Использовать метод сбора «хвостиков»

Суть этого метода в том, чтобы ежедневно округлять остаток на своей карте в меньшую сторону, откладывая освободившуюся сумму. Так, если в конце дня на вашей банковской карте осталось 10 542 рубля, 542 рубля можно перевести на сберегательный счёт. Если это для вас слишком много, переведите 42 рубля.

Для удобства клиентов многие банки предлагают настроить автонакопление с использованием классических способов создания сбережений. В банковских приложениях можно выбрать накопления по методу процента от доходов, процента от расходов, округления трат и другие варианты.

Финансовые челленджи

Тем, кто хочет превратить накопление денег в увлекательную игру, подходят финансовые челленджи — задания, которые нужно выполнять для достижения цели.

50 тысяч за 100 дней

Метод заключается в том, чтобы каждый день откладывать на 10 рублей больше, чем в предыдущий. Сначала вы кладёте в копилку 10 рублей, затем — 20, 30 и так далее. Таким образом, отложив в сотый день тысячу рублей, вы накопите 50 500 рублей.

При использовании этого способа нагрузка на бюджет получается неравномерной — в последние дни откладывать приходится самые крупные суммы. Поэтому можно изменять последовательность накоплений. Например, если вы получили зарплату, отложите побольше, закрыв несколько крайних дней, а в сложные времена откладывайте меньше.

Копилка на 365 дней

Этот способ предполагает, что вы начинаете накопления с 1 рубля и каждый день в течение года откладываете на рубль больше. Максимальный взнос в таком случае составит 365 рублей, а всего вы накопите 66 795 рублей.

Как и в предыдущем челлендже, пополнять копилку можно в любом порядке: можете сразу же внести 365 рублей, а в трудные времена откладывать по 10–20 рублей. Чтобы не запутаться, создайте таблицу с указанием ежедневных сумм и зачёркивайте клетки.

Неделя без

Этот челлендж заключается в том, чтобы на неделю отказаться от каких-то привычных для вас трат, а сэкономленную сумму направить в копилку. Например, если вы привыкли каждый день покупать кофе навынос за 150 рублей, за неделю вы накопите 1050 рублей. В следующую неделю можно отказаться от других покупок и продолжить откладывать деньги.

Игра в фанты

Этот метод подходит тем, кто любит сюрпризы и игры.

Его суть:

возьмите 100 конвертов и вложите в них записки с числами с шагом 10, 20 или 50 рублей;

перемешайте конверты и положите их в мешок;

каждую неделю наугад доставайте по два конверта и откладывайте написанную там сумму.

Если написать на конвертах числа от 50 до 5000 с шагом 50, за год вы сможете накопить около 250 тысяч рублей. Однако нужно быть готовым к тому, что в течение одной недели вам могут выпасть сразу две крупные суммы.

Коротко

Накопить на крупную покупку можно даже при небольшой зарплате. Главное — правильно вести бюджет и поставить достижимую финансовую цель.

Чтобы ваши сбережения не съедала инфляция, храните деньги на вкладе, накопительном счёте или инвестируйте в ценные бумаги. Но при выборе последнего инструмента будьте осторожнее: доход от инвестиций не гарантирован.

Для накопления средств используйте такие классические методы, как откладывание процента от доходов, расходов, округление трат или сбор «хвостиков».

Если вы хотите сделать накопление денег более увлекательным, пользуйтесь финансовыми челленджами.

Сколько наличных денег нужно держать дома