Стало известно, сколько россияне с детьми смогут вернуть по семейной налоговой выплате

С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно возвращать в среднем от 56 до 189 тысяч рублей из уплаченного НДФЛ в рамках новой семейной налоговой выплаты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

© Vershinin/iStock.com

Семейная налоговая выплата — возврат семьям с двумя и более детьми части денег, уплаченных государству как налог на доход физических лиц (НДФЛ). Перерасчёт будет производиться по льготной ставке 6% вместо 13%, разница в 7% будет возвращаться семье.

Условия получения семейной налоговой выплаты:

Родитель, усыновитель или опекун является налоговым резидентом России и официально трудоустроен. Семья признана нуждающейся. Такой статус получают семьи с годовым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. В семье двое или более детей до 18 лет или до 23 лет, если они очно обучаются в университете. Нет задолженности по алиментам. Актуально для родителя, который не живёт с ребёнком, но хочет получить выплату.

Оформить семейную налоговую выплату можно будет через личный кабинет на Госуслугах, а также в МФЦ и отделениях Социального фонда.

Срок подачи заявления на выплату ограничен — это необходимо сделать в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчётным. Так, с 1 июня по 1 октября 2026 года можно будет оформить семейную налоговую выплату за 2025 год.

Обратите внимание. Семейная налоговая выплата не является налоговым вычетом. Право на неё необходимо подтверждать каждый год.

Вклады для пенсионеров: выгодно ли оформлять