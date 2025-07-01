С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России снова проиндексировали. В среднем по стране платежи выросли на 11,9%. О причинах повышения тарифов каждые полгода и различиях в ставках в зависимости от региона «Рамблеру» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Повышение платы за жилищно-коммунальные услуги связано с объективными причинами, сказал Бондарь. Одна из главных — необходимость ремонта и модернизации инфраструктуры:

трубопроводов,

котельных,

насосов и других объектов, которые обеспечивают комфорт в домах.

Ещё один фактор — рост цен на энергоресурсы, такие как газ, тепло и электроэнергия.

Коммунальные предприятия закупают энергоресурсы, чтобы обеспечить дома водой, отоплением и светом. Повышение их стоимости неизбежно отражается на тарифах. Важно также учитывать, что вместе с этим растут и зарплаты сотрудников ЖКХ, что положительно сказывается на привлечении кадров и общем уровне обслуживания. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Сейчас в России применяется практика двухступенчатой индексации — с 1 июля и с 1 января. Это позволяет сделать рост платежей менее заметным для семейного бюджета: распределение нагрузки позволяет легче адаптироваться к изменениям, отметил Бондарь. Он также считает, что таким образом государство может более гибко учитывать инфляцию и экономические изменения.

Эксперт выделил следующие причины различия темпов индексации тарифов в регионах:

Климатические условия. Степень износа коммуникаций. Политика местных властей. Наличие льгот для населения.

Например, на Севере отапливать дом необходимо дольше, чем в южных районах. А где-то дополнительный акцент делается на модернизации систем ЖКХ. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Все тарифы на ЖКУ регулируются действующим законодательством, включая постановления правительства №354 и №306, подчеркнул эксперт.

Рост тарифов направлен на улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение надёжности коммунальной инфраструктуры, отметил Бондарь. Главное — быть в курсе, как формируется плата за содержание жилья и коммунальные услуги в вашем доме, заключил он.

Надо ли платить за ЖКУ, если в квартире никто не живёт