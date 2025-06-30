Как узнать, где ваша накопительная пенсия и каков её размер

До наступления предпенсионного возраста большинство из нас мало задумывается о своей будущей пенсии. Например, многие россияне не знают, где хранится её накопительная часть. Одни не делали выбор в пользу той или иной управляющей компании, другие забыли об этом. Рассказываем, как проверить, где находятся ваши накопления и сколько денег уже есть на счету.

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Что такое накопительная пенсия

С 2002 года пенсионная система России делится на две части: страховую и накопительную. Страховая пенсия складывается из фиксированной государственной выплаты и взносов, которые за сотрудников делают работодатели.

Размер фиксированной части не зависит от стажа или уровня дохода. В 2025 году она составляет 8907 рублей 70 копеек, но может быть выше, если у пенсионера есть иждивенцы, инвалидность или он проживает в северных регионах.

Страховая часть пенсии формируется из обязательных взносов работодателя в Социальный фонд (СФР) и рассчитывается в пенсионных баллах. Чем выше у человека официальная зарплата, тем больше баллов он накапливает. При выходе на заслуженный отдых их снова конвертируют в рубли. Чтобы получать такую пенсию, нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов.

Накопительная часть — это дополнительная прибавка к пенсии, которая формировалась из 6% от зарплаты в 2002–2013 годах. С 2014 года отчисления на неё заморожены, и все взносы направляются на страховую часть. Но накопленные средства никуда не исчезли. Они хранятся на индивидуальных лицевых счетах в СФР и продолжают работать за счёт инвестирования на фондовом рынке.

Несмотря на заморозку отчислений, россияне могут пополнять накопления самостоятельно — например, переводом материнского капитала или личными взносами.

Кто имеет право на накопительную пенсию:

Мужчины, родившиеся в 1967 году и позже, при условии официального трудоустройства в период с 2005 по 2013 год.

Женщины 1957–1966 и мужчины 1953–1966 годов рождения, если они работали в 2002–2004 годах, и за них уплачивались страховые взносы.

Участники государственной программы софинансирования пенсий (действовала до 2015 года) независимо от возраста и периода работы.

Те, кто направил на накопительную пенсию маткапитал.

Накопительную пенсию можно получить по достижении прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но при наличии права на досрочную страховую пенсию выплаты можно оформить и раньше.

Кто может управлять накопительной пенсией

Управлять накопительной частью пенсии могут как Социальный фонд, так и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Чаще всего они делают это с помощью управляющих компаний — профессиональных участников рынка с лицензией Центрального Банка, которые занимаются непосредственным инвестированием пенсионных накоплений.

Основной управляющей компанией, которая сотрудничает с СФР, является корпорация развития ВЭБ.РФ. Это государственная структура, которая создана для содействия развитию российской экономики. Её деятельность регулируется специальным законом.

Кроме государственной управляющей компании (ГУК), Соцфонд может заключать договоры и с частными УК (ЧУК). В 2025 году средствами пенсионеров управляют 12 таких компаний. Их перечень можно найти на сайте СФР.

Кроме того, в России действует 35 негосударственных пенсионных фондов, которые имеют право формировать долгосрочные сбережения граждан. НПФ инвестируют деньги через УК, соблюдая ограничения, установленные Центробанком. Некоторые фонды управляют деньгами самостоятельно.

Перевести накопительную пенсию в негосударственный фонд имеет право любой гражданин. Для этого необходимо заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании. Сменить выбранный фонд на другой, в том числе на СФР, можно по прошествии 5 лет.

Как узнать, кто управляет пенсией и каков её размер

Выбрать, кто именно будет сохранять и приумножать средства накопительной пенсии, россиянам нужно было до конца 2015 года. Однако и сегодня значительная часть будущих пенсионеров не может с уверенностью сказать, какая компания этим занимается.

Причин тому несколько. Во-первых, множество граждан вообще не сделало никаких распоряжений по выбору УК и не знает дальнейшей судьбы своих денег. В обиходе таких стали называть «молчунами». Их накопительной пенсией управляет СФР через ВЭБ.РФ. Сегодня в этой ГУК находятся накопительные пенсии примерно 39 миллионов россиян, и большая их часть — как раз «молчуны».

Во-вторых, россияне не привыкли проверять свои пенсионные счета и почти не пользуются инструментами контроля вроде мобильных приложений или онлайн-кабинета. Поэтому даже те, кто когда-то осознанно выбрал УК, по прошествии лет могут об этом забыть.

В-третьих, в середине 2010-х граждане столкнулись с проблемой массового перевода накопительной пенсии из государственного управления в негосударственные пенсионные фонды, зачастую без ведома самих застрахованных. На рынке активно работали агенты НПФ, которые под разными предлогами собирали у граждан заявления о переводе накоплений. Люди подписывали бумаги, думая, что, например, оформляют консультацию или заполняют анкету, а на деле заключали соглашение о переводе средств из СФР в частный фонд.

Понимания ситуации не добавила и череда реформ пенсионной системы: переименование Пенсионного фонда в Социальный, слияние с Фондом социального страхования, смена статуса многих НПФ — всё это дополнительно усложнило поиск информации. Например, некоторые люди до сих пор пытаются найти сайт Пенсионного фонда, не зная, что теперь пенсиями ведает другая структура — СФР.

Если вы не знаете или не помните, куда направили накопления, актуализировать данные можно несколькими способами.

Через Госуслуги

Если вам нужна только информация о том, какой фонд управляет пенсией, самый быстрый способ — зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Данные можно найти в подразделе «Работа и пенсия» раздела «Документы».

© gosuslugi.ru

Чтобы узнать текущую сумму накоплений, нужно заказать выписку из лицевого счёта в СФР. Перейдите по ссылке и нажмите «Получить выписку». Результат появится в виде PDF-файла в разделе с уведомлениями.

© gosuslugi.ru

В документе будет указано:

кто управляет вашими деньгами;

сколько отчислений сделал тот или иной работодатель;

сколько у вас пенсионных баллов;

каков размер вашей накопительной пенсии (с инвестдоходом и без него).

Данные предоставляются не в режиме реального времени, но достаточно быстро — в этот же день (как правило, в течение 10–15 минут).

В личном кабинете НПФ или УК

Если на портале госуслуг вы узнали, какой фонд или УК управляет вашей накопительной пенсией, информацию о её размере можно получить напрямую в этой организации. Как правило, все НПФ и УК имеют личные кабинеты для клиентов, где отображается структура пенсионных накоплений, результаты инвестирования и другие данные.

Через «Сбербанк Онлайн»

Клиенты Сбербанка могут быстро получить выписку из Социального фонда прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

© приложение «Сбербанк Онлайн»

Вот как это сделать:

Откройте приложение и авторизуйтесь.

В строке поиска введите «Выписка из СФР».

Выберите услугу из списка.

Система проверит, есть ли у вас учетная запись на Госуслугах. Если нет — предложит её создать.

Приложение перенаправит вас на портал госуслуг. Для получения справки ему потребуется ваше согласие на обработку персональных данных.

После предоставления согласия готовая выписка в течение нескольких минут появится в истории операций приложения и будет продублирована на вашу электронную почту.

Через личное обращение в СФР

На сайте Социального фонда России можно оформить запрос на предоставление выписки из лицевого счёта. Для этого также потребуется авторизация через «Госуслуги».

После входа нужно выбрать внизу страницы услугу «Заказ справок документов» и заполнить открывшуюся форму. В разделе «Список документов» выберите: «8.1.2 СНИЛС-Выписка из индивидуального лицевого счёта».

© es.pfrf.ru

Важно понимать, что это не онлайн-услуга. Выписку вам предоставят при личном визите в отделение фонда по месту жительства. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. Когда вы внесёте все необходимые данные и выберете подходящую дату, нажмите на кнопку «Записаться на приём». Документ будет готов к указанному времени.

Если вы не можете воспользоваться онлайн-сервисом, можно обратиться лично в отделение СФР по месту жительства. При себе также нужно иметь паспорт и СНИЛС. Специалисты помогут выяснить, где находятся ваши пенсионные накопления, и распечатают извещение о состоянии счёта.

В Многофункциональном центре (МФЦ)

Обратитесь в ближайший МФЦ с паспортом и СНИЛСом. Заполните заявление на получение информации о пенсионных накоплениях. Готовая выписка обычно формируется в течение одного рабочего дня.

Коротко

Накопительная пенсия есть не у всех, но если вы официально работали в 2000-х, вполне возможно, что часть средств уже лежит на вашем лицевом счёте. Эти деньги продолжают работать: управляющие компании инвестируют их, а вы вправе выбрать, кто именно будет управлять вашими накоплениями. И хотя взносы в накопительную часть сейчас не перечисляются, при правильном подходе она может стать заметной прибавкой к будущей пенсии.

Даже если вы не делали выбор управляющей компании, деньги не пропали: скорее всего, они находятся под управлением государственной ВЭБ.РФ.

Чтобы точно узнать, где именно хранятся ваши накопления и какая сумма сейчас на счету, достаточно проверить данные через «Госуслуги», приложение «Сбербанк Онлайн», обратиться в клиентскую службу СФР или в МФЦ.

Как повлиять на срок выплаты накопительной пенсии