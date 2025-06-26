С учётом высокой активности мошенников хранение крупных сумм на обычной дебетовой карте подвергает её владельца риску хищения средств. Даже осторожные пользователи могут не распознать поддельный сайт или поддаться психологическому давлению. Сотрудники управления МВД по борьбе с киберпреступностью рассказали, как защититься от злоумышленников.

Первое правило защиты карты от мошенников при онлайн-платежах — держать на ней только «оперативный минимум», говорится в телеграм-канале управления МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Основные сбережения лучше хранить на сберегательных счетах или вкладах: ими сложнее воспользоваться без вашего ведома, а деньги там застрахованы государством.

Для покупок в интернете также рекомендуется использовать виртуальные карты. Их можно выпустить на короткий срок или под конкретную операцию прямо в мобильном приложении банка. Даже если данные такой карты утекут, ваш основной счёт останется в безопасности.

Ещё один важный шаг — установка лимитов на снятие наличных и оплату покупок. Это ограничит ущерб, если карта всё же будет скомпрометирована. А push-уведомления помогут моментально заметить подозрительную активность и быстро принять меры.

Эксперты МВД также советуют завести отдельную карту или счёт для автоплатежей: оплаты ЖКУ, подписок и других регулярных расходов. Пополняйте её только на нужную сумму — это не просто защитит основные средства, но и поможет лучше контролировать расходы.

Наконец, заранее ознакомьтесь с функцией экстренной блокировки карты в мобильном банке. Она может пригодиться, если вы потеряли телефон или заметили несанкционированную операцию.

По словам сотрудников МВД, осознанный подход к управлению деньгами и базовые меры предосторожности значительно снижают риск стать жертвой киберпреступников.

Финансовая безопасность: как защитить свои средства от мошенников