Страхование детей: виды полисов и как правильно выбрать страховку

Забота о здоровье и благополучии детей — приоритетная задача для каждого родителя. Непредвиденные болезни и несчастные случаи могут стать серьёзным испытанием для семьи, и в таких ситуациях страховой полис выступает надёжной финансовой защитой. Аналитик Эряния Бочкина и экономист Михаил Хачатурян рассказали «Рамблеру» об основных видах страховок для детей и поделились советами, как правильно подойти к выбору полиса.

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Виды детских страховых полисов

Эксперты выделили четыре основных вида страховок для детей:

Страхование от несчастных случаев, в том числе за границей. Такой полис покрывает травмы, болезни, ожоги, инвалидность или смерть. Страховая выплата может включать средства реабилитации, специальное медицинское оборудование, уход. В данном виде страхования компенсация обычно предполагает выплату установленного в договоре процента от страховой суммы — чем тяжелее травма, тем выплата выше. Такие услуги предлагают многие крупные страховщики, включая «Сбер Страхование», «Альфа Страхование», Страховой дом ВСК.

Такой полис покрывает травмы, болезни, ожоги, инвалидность или смерть. Страховая выплата может включать средства реабилитации, специальное медицинское оборудование, уход. В данном виде страхования компенсация обычно предполагает выплату установленного в договоре процента от страховой суммы — чем тяжелее травма, тем выплата выше. Такие услуги предлагают многие крупные страховщики, включая «Сбер Страхование», «Альфа Страхование», Страховой дом ВСК. Спортивное страхование. Оно компенсирует риски, связанные с занятием определённым видом спорта. Полис может действовать как во время тренировок и соревнований, так и круглосуточно. В сумму покрытия входят травмы, характерные для выбранного вида спорта. Однако у каждого страховщика есть список исключений, например опасных видов спорта. Спортивные страховки на детей есть, например, у «Росгосстраха» и СК «Ингосстрах жизнь».

Оно компенсирует риски, связанные с занятием определённым видом спорта. Полис может действовать как во время тренировок и соревнований, так и круглосуточно. В сумму покрытия входят травмы, характерные для выбранного вида спорта. Однако у каждого страховщика есть список исключений, например опасных видов спорта. Спортивные страховки на детей есть, например, у «Росгосстраха» и СК «Ингосстрах жизнь». Добровольное медицинское страхование (ДМС). В рамках такого полиса доступны консультации врачей узкого профиля, диагностические исследования (ЭКГ, УЗИ, рентген), лечение, посещение процедурного и физиокабинета, госпитализация, а также выдача больничных, рецептов и справок. Также в ДМС могут входить вызов врача на дом, детская стоматология и телемедицина. ДМС на ребёнка можно оформить, например, в «Согазе», «Ингосстрахе», «Ренессанс Страховании».

В рамках такого полиса доступны консультации врачей узкого профиля, диагностические исследования (ЭКГ, УЗИ, рентген), лечение, посещение процедурного и физиокабинета, госпитализация, а также выдача больничных, рецептов и справок. Также в ДМС могут входить вызов врача на дом, детская стоматология и телемедицина. ДМС на ребёнка можно оформить, например, в «Согазе», «Ингосстрахе», «Ренессанс Страховании». Накопительное страхование жизни (НСЖ). К определённому сроку — например совершеннолетию ребенка, его поступлению в университет или свадьбе — за счёт регулярных взносов родителей накапливается заранее установленная сумма. Ребенок получит её в конце срока действия страховки. Помимо накопления суммы, страхуются жизнь и здоровье ребенка. Размер страхового возмещения зависит от условий программы: он может составлять фиксированную сумму, процент от предполагаемых накоплений или уплаченных взносов. НСЖ на детей есть у страховщиков: «Ингосстрах жизнь», «Ренессанс жизнь», «Совкомбанк Страхование жизни».

Купить страховку, как правило, можно для детей от 2–3 лет, однако в некоторых компаниях можно оформить полис и на новорождённого, уточнила Эряния Бочкина.

На что обратить внимание при выборе детского полиса

Наполнение полиса. Покрытие рисков, актуальных для ребёнка и его образа жизни. В полисе ДМС — доступность приёмов необходимых специалистов и лечение распространённых в детском возрасте заболеваний. Бочкина рекомендует внимательно знакомиться с исключениями из покрытия. Срок страхования и наличие опции автопродления. Величину страховой суммы и порядок её выплаты. Наличие и размер франшизы — суммы, которую при наступлении страхового случая клиент оплачивает самостоятельно. Полноту и корректность договора страхования: на оговорки, исключения, особенные условия. В полисе НСЖ важны регулярность и размер взносов, наличие санкций за их пропуск, доходность, величина гарантированной суммы, которую выплатят после окончания срока действия полиса.

Чётких правил и норм выбора не существует, каждый случай необходимо рассматривать в отдельности. В целом стоит исходить из того, какие задачи по страхованию жизни и здоровья ребёнка родитель перед собой ставит. В отношении страхования от несчастных случаев и спортивного страхования стоит исходить из тех интересов и занятий, в которые вовлечён ребенок. Михаил Хачатурян Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ

При выборе страховой компании, особенно если она не очень большая и известная, проверьте наличие лицензии Банка России, обращает внимание Бочкина. Она не рекомендует оформлять полисы у страховщиков без лицензии.

Посмотрите на рейтинг страховщика у рейтинговых агентств — «Эксперт РА», Национального рейтингового агентства (НРА), Национальных кредитных рейтингов (НКР). Это позволит оценить финансовую устойчивость организации, пояснила Бочкина. Дополнительно в предварительной оценке компании помогут отзывы клиентов.

Как минимум насторожить должны очень низкая цена полиса по сравнению с конкурентами, непрозрачные условия страхования, отсутствие документального оформления отношений между страховщиком и клиентом, отрицательные отзывы клиентов, свидетельствующие о задержках с выплатами или неисполнение обязательств. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Как купить полис на ребёнка

Застраховать ребенка можно как офлайн, так и онлайн на сайте страховой или агрегатора.

Дистанционный способ. Стоит выбирать, если вид страхования простой и понятный клиенту или он уже оформлял такой полис. Актуально покупать страховку таким способом от укуса клеща или спортивный полис.

Стоит выбирать, если вид страхования простой и понятный клиенту или он уже оформлял такой полис. Актуально покупать страховку таким способом от укуса клеща или спортивный полис. Посещение офиса страховой для консультации перед покупкой. Оптимально для покупки ДМС и НСЖ, где много нюансов.

Базовый пакет документов для оформления полиса включает паспорт родителя и свидетельство о рождении или паспорт ребёнка. Некоторые страховщики могут потребовать дополнительные документы.

Что необходимо проверить при заключении договора страхования:

Сведения о страховщике, страхователе и застрахованном.

Срок и условия прекращения действия договора.

Страховое покрытие (риски) и исключения из него.

Страховая премия, страховая сумма и порядок её выплаты.

Порядок действий при страховом случае.

Права и обязанности страховщика и страхователя.

После покупки полиса родителю должны выдать электронный или бумажный полис, а также квитанцию или чек.

Что делать, если наступил страховой случай

Обычно алгоритм действий при наступлении страхового случая следующий:

Сообщите о происшествии в страховую через сайт, приложение или по телефону. Предоставьте необходимые документы для подтверждения страхового случая — медицинские справки, выписки, чеки. Ожидайте рассмотрения заявления и решения страховой.

Коротко

На детей можно оформить разные виды полисов. В зависимости от потребностей и образа жизни родителей и ребёнка можно выбрать: страхование от несчастных случаев, спортивное страхование, добровольное медицинское страхование или накопительное страхование жизни.

Обычно страховки доступны для оформления на детей от 2–3 лет, но некоторые компании продают полисы на новорождённых.

При выборе детского полиса обратите внимание на его наполнение, страховое покрытие, срок страхования, наличие опции автопродления и франшизы. У страховой компании обязательно должна быть лицензия Банка России.

Перед подписанием договора внимательно проверьте сведения о сторонах договора, их правах и обязанностях, условиях выплат.

При наступлении страхового случая сразу свяжитесь с компанией — поставщиком услуг, вас сориентируют по дальнейшим действиям. Для получения компенсации соберите все медицинские страховки, выписки, чеки и направьте их в страховую с заявлением на выплату по полису. Дождитесь решения страховщика.

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