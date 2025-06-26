Сколько наличных денег нужно держать дома

Наличных денег в обращении становится всё меньше: только за первый квартал 2025 года их сумма сократилась на 5,5%. Многие россияне получают зарплату на карту и предпочитают безналичные способы оплаты. Однако это не значит, что от физических денег нужно отказываться полностью. Эксперты рассказали «Рамблеру», в каких случаях вам пригодятся наличные, сколько их должно быть и как лучше хранить сбережения.

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Зачем могут пригодиться наличные

Наличные деньги стремительно утрачивают свою покупательскую способность под воздействием инфляции. Тем не менее разумно держать небольшой резерв наличных денег на случай необходимости, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. Вот в каких ситуациях наличные могут понадобиться:

Поездки в регионы или за границу . Карты до сих пор принимают не везде. Особенно это касается местных рынков, которые любят посещать туристы.

. Карты до сих пор принимают не везде. Особенно это касается местных рынков, которые любят посещать туристы. Сбой в работе банковских систем . Чтобы совершить покупку здесь и сейчас во время технического сбоя, необходимо иметь альтернативу в виде наличных.

. Чтобы совершить покупку здесь и сейчас во время технического сбоя, необходимо иметь альтернативу в виде наличных. Оплата услуг частных лиц . Оплата наличными отвечает требованиям анонимности. В некоторых случаях это бывает важно для получателя средств.

. Оплата наличными отвечает требованиям анонимности. В некоторых случаях это бывает важно для получателя средств. Непредвиденные обстоятельства , ограничивающие доступ к электронным деньгам. К ним относятся неожиданная заморозка счёта, которая может быть ошибочной, но потребует времени на её снятие, сбой электронных платёжных терминалов, отключение электричества или интернета, затрудняющее оплату онлайн.

, ограничивающие доступ к электронным деньгам. К ним относятся неожиданная заморозка счёта, которая может быть ошибочной, но потребует времени на её снятие, сбой электронных платёжных терминалов, отключение электричества или интернета, затрудняющее оплату онлайн. Экстренные ситуации. Например, когда нужна срочная медицинская помощь, банковские операции могут быть временно недоступны.

Какую сумму нужно хранить дома

Сумма, которую следует хранить дома, зависит от уровня доходов и регулярных трат, считает инвестиционный советник, член совета НАУФОР по инвестиционному консультированию Павел Гольцблат.

Если есть возможность регулярно откладывать, то оптимальным решением станет хранение в виде наличных суммы, эквивалентной месячным расходам, считает эксперт. Если такой возможности нет, то подойдёт сумма за меньший период, например эквивалентная вашим регулярным тратам за две недели.

Держать сбережения «под матрасом» — решение в корне неверное, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, достаточно иметь более скромный запас наличности — 5–10% от ежемесячных доходов на непредвиденные расходы. То есть если ваш средний доход находится в районе 100 тысяч рублей, то иметь дома сумму в размере 5–10 тысяч рублей вполне приемлемо, говорит эксперт.

Инвестиционный советник Алексей Денисов разделяет суммы для разных категорий людей: работников по найму со стабильной зарплатой и предпринимателей. Для первой категории, на его взгляд, достаточно иметь в виде наличных 1000 долларов или её эквивалент. Что касается второй категории, то здесь эксперт рекомендует увеличить размер резерва, исходя из масштаба бизнеса и возможных рисков.

Как и в какой валюте хранить наличные

Все эксперты сходятся во мнении, что самый надёжный способ хранения наличных — сейф. Но не всегда сумма сбережений оправдывает покупку сейфа, отмечает Гольцблат. Поэтому важно найти надёжное место, незаметное для посторонних глаз, однако обеспечить себе лёгкий доступ к нему при необходимости, добавляет эксперт.

Наличные деньги следует хранить не только в рублях, но и в валюте, не подверженной высокой инфляции, советует Денисов. В России продолжают использоваться доллары и евро, набирают популярность юани, отмечает эксперт. По его мнению, необходимо выбирать такую валюту, которая подойдёт для быстрой конвертации в рубли.

Основную часть сбережений будет надёжнее хранить в банковской или брокерской компании, говорит Гольцблат. Он считает хранение денег дома из-за инфляции слишком затратным и напоминает о рисках потерять накопления в случае пожара или кражи.

Коротко

Хранить все сбережения дома не рекомендуется, поскольку их съедает инфляция, а также есть риски кражи или потери из-за чрезвычайных бедствий.

Однако небольшая сумма наличных должна быть у каждого. Бумажные деньги являются самыми ликвидными и пригодятся, если нет связи, произошёл сбой в банковской системе или продавец отказывается принимать безналичную оплату.

Сумма, которую следует хранить дома, зависит от ваших доходов и величины трат. Оптимально, чтобы у вас были наличные, на которые вы смогли бы прожить не менее двух недель.

В какой валюте надёжнее хранить сбережения: мнение экспертов