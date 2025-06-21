Все доплаты, которые положены пенсионерам в 2025 году

Многие пенсионеры имеют право на получение различных надбавок и дополнительных выплат, способствующих значительному улучшению качества жизни. Рассмотрим подробнее, кто именно и какими видами поддержки сможет воспользоваться в 2025 году.

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До прожиточного минимума

Неработающим пенсионерам, доход которых недотягивает до действующего в регионе прожиточного минимума пенсионера (ПМП), полагается доплата. Её размер рассчитывается таким образом, чтобы общая сумма выплат достигла величины ПМП в регионе проживания. Размер регионального ПМП можно узнать на сайте Социального фонда России (СФР).

Существует два вида доплаты:

Федеральная назначается, когда региональный ПМП ниже общероссийского уровня (в 2025 году — 15 250 рублей).

назначается, когда региональный ПМП ниже общероссийского уровня (в 2025 году — 15 250 рублей). Региональная — когда региональный ПМП превышает общероссийский показатель.

При определении суммы материальной поддержки учитывается не только пенсия, но и другие виды выплат, среди них: компенсация расходов на ЖКУ, оплата проезда.

Доплата назначается автоматически на основании сведений СФР. Никаких заявлений оформлять не требуется.

За возраст и инвалидность

При достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы пенсионерам положена доплата к пенсии в размере фиксированной пенсионной выплаты. В 2025 году она составляет 8 907,7 рубля.

Льготу назначают в беззаявительном порядке. Она начинает действовать с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло событие, дающее на неё право.

По уходу за пожилым человеком

С 2025 года пожилые люди, нуждающиеся в уходе, сами получают компенсацию по уходу за пожилым человеком в размере 1 314 рублей. Ранее деньги выплачивали тем, кто ухаживал за пенсионером.

Выплата назначается без участия пенсионера, автоматически. Её начинают выплачивать при достижении человеком возраста 80 лет или получении инвалидности первой группы.

За работу на Крайнем Севере

Граждане, имеющие не менее 15 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера при общем трудовом стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, вправе рассчитывать на повышение пенсии в виде надбавки размером 50% от установленной фиксированной выплаты, составляющей в 2025 году сумму 4 453,85 рубля.

Пенсионерам, имеющим такой же общий стаж, но проработавшим от 20 лет в регионах, приравненных к Крайнему Северу, делают доплату в размере 30% от фиксированного платежа, или 2 672,31 рубля.

Воспользоваться этой льготой автоматически не получится. Чтобы её назначили, нужно подать заявление: на портале «Госуслуги», в отделении СФР или многофункциональном центре (МФЦ).

Жителям села

Эта надбавка в размере 25% от фиксированной пенсионной выплаты полагается гражданам, прожившим не менее 30 лет в сельской местности и проработавшим в сельском хозяйстве. Её сумма в 2025 году составляет 2 226,93 рубля. Чтобы получить льготу, необходимо оформить заявление на Госуслугах, в СФР или МФЦ.

Ежемесячная денежная выплата

Ежемесячную денежную выплату предоставляют ветеранам, Героям России, инвалидам и другим категориям граждан. Полный список получателей льготы опубликован на сайте СФР. Величина надбавки зависит от категории получателя. Узнать её размер можно здесь.

При установлении инвалидности выплата назначается автоматически. В остальных случаях для её получения необходимо подать заявление на Госуслугах либо обратиться в отделение СФР или МФЦ.

Получателям этой выплаты также полагается набор социальных услуг, который включает лекарства, путёвки на лечение, бесплатный проезд. При отказе от услуг в натуральной форме гражданам назначают ежемесячную доплату к пенсии. В 2025 году она составляет 1 728,46 рубля.

За особые заслуги

Гражданам, имеющим особые заслуги перед страной, назначают дополнительное материальное обеспечение. Его размер зависит от категории получателя, например:

Герои России, СССР, Труда получают доплату в размере 415% от величины базовой соцпенсии . В 2025 году этот показатель составляет 8 824,08 рубля, а надбавка — 36 619,93 рубля.

. В 2025 году этот показатель составляет 8 824,08 рубля, а надбавка — 36 619,93 рубля. Граждане, награждённые орденом Ленина или Мужества, получают надбавку в размере 330% от величины соцпенсии .

. При наличии ордена Трудовой Славы можно получать доплату 250% от соцпенсии.

Для назначения доплаты следует обращаться в СФР, лично или через Госуслуги и МФЦ. Выплату предоставляют в заявительном порядке.

За иждивенцев

Если на иждивении пожилого человека находятся нетрудоспособные близкие родственники, то ему полагается доплата за иждивенцев. Её размер в 2025 году — 2 969,23 рубля за человека. Выплату выделяют максимум на трёх иждивенцев. Для получения льготы необходимо оформить заявление.

Коротко

Надбавки и доплаты к пенсии — меры поддержки, направленные на повышение уровня жизни пенсионеров.

Льготами могут воспользоваться граждане, пенсия которых недотягивает до прожиточного минимума, ветераны, лица старше 80 лет, инвалиды и другие категории пенсионеров.

Некоторые выплаты назначаются в беззаявительном порядке, а для получения других необходимо обращаться в СФР.

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