Набиуллина назвала интуицию среди основ плана по снижению инфляции до 4%

Целевой прогноз Банка России по снижению инфляции до 4% годовых прежде всего строится на моделях и расчётах, но интуицию тоже никто не отменял. Такой ответ дала глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос об основах целевого прогноза регулятора по инфляции в России в ходе ПМЭФ-2025.

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Прогноз по инфляции в 4% основан на расчёте, подкреплённом решимостью Банка России добиваться снижения инфляции к цели, сказала Набиуллина. По её словам, замедление темпов роста потребительских цен важно как для граждан, так и для компаний.

Снижение инфляции важно и для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения, а низкая инфляция — это основа для роста реальных доходов населения. Важно и для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчивый.

При этом глава ЦБ отметила, что интуицию в прогнозе «тоже никто не отменял».

Министр финансов Антон Силуанов, который также присутствовал на сессии, назвал третий фактор — веру в снижение инфляции. Эльвира Набиуллина согласилась с высказыванием и подтвердила, что инфляционные ожидания населения играют большую роль в темпах роста потребительских цен.

Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 13%, свидетельствует опрос «инФОМ». Исследование проводилось по заказу Банка России в период с 30 мая по 10 июня. Годовая инфляция к 16 июня замедлилась до 9,6%, следует из данных Росстата. С января рост цен составил 3,64%.

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