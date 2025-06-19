За какие коммунальные услуги не платят пенсионеры в 2025 году
С выходом на пенсию доходы граждан обычно падают. Но стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не становится меньше, а только растёт. Очередное повышение тарифов намечено на 1 июля 2025 года. Снизить нагрузку на бюджет помогают льготы, предусмотренные для менее защищённых слоёв населения. Рассказываем, какими льготами по оплате ЖКУ могут воспользоваться пенсионеры.
Субсидия на оплату ЖКУ
Субсидией могут воспользоваться граждане, траты на ЖКУ которых превышают определённую долю от дохода. Возможность оформить льготу не зависит от возраста. Однако пенсионеры в числе первых, кому эта мера адресована, поскольку их доходы ниже, чем зарплата трудоспособного населения.
Субсидия — это возврат части средств, израсходованных на оплату ЖКУ. По федеральному законодательству она положена тем, кто тратит на коммуналку более 22% доходов. Но в регионах этот показатель может быть меньше. Нормы для некоторых субъектов РФ:
- Москва — 10%;
- Санкт-Петербург — 14%;
- Казань — 21%;
- Кемерово — 17%.
При одобрении субсидии учитывают доход всех зарегистрированных в квартире членов семьи, а также супругов, несовершеннолетних детей, родителей несовершеннолетних вне зависимости от их адреса регистрации. Подробнее о порядке определения дохода читайте в постановлении правительства № 761.
Рассмотрим пример. Одинокая пенсионерка, проживающая в Санкт-Петербурге, получает пенсию в размере 24 300 рублей. Квартплата за её квартиру составляет 5100 рублей в месяц. Таким образом, на оплату ЖКУ у неё уходит 20,99% дохода (5100 / 24300 * 100%). По нормативам города пенсионерка может оформить субсидию, поскольку тратит на ЖКУ более 14% дохода. Но если бы она жила в Казани, то не смогла бы получить льготу.
Сумма субсидии рассчитывается индивидуально. Возврат предоставляют с учётом региональных нормативов площади. Если вы живёте в одиночку в квартире площадью 65 кв. м, а норма составляет 33 кв. м на человека, субсидия будет предоставлена, только исходя из нормативного показателя.
Льгота действует на протяжении полугода. По окончании данного периода органы социальной защиты либо продлевают её действие, либо отказывают в дальнейшем предоставлении субсидии.
Компенсация взносов на капремонт
Пенсионеры в возрасте от 70 лет могут компенсировать половину суммы взносов на капремонт, а при достижении 80 лет такие расходы можно возмещать целиком. Компенсацию выплачивают, если пожилой человек:
- владелец жилья;
- уплачивает взнос на капремонт в полном размере;
- живёт в квартире и платит квартплату;
- не имеет официального места работы и проживает один либо с близкими, которые также являются безработными по возрасту или инвалидности.
Норма действует не везде, она вводится на усмотрение региональных властей. Размер возмещения зависит от действующих в субъекте РФ стандартов площади и минимального взноса на капремонт.
К примеру, в городе действуют нормативы:
- 13 рублей — минимальный взнос на капремонт;
- 33 кв. м — норматив площади на одинокого человека.
Если пенсионер проживает в жилье площадью 50 кв. м, он платит взнос 650 рублей. Но компенсацию будут рассчитывать, исходя из норматива 33 кв. м, в пересчёте на деньги — 429 рублей. То есть пенсионеру компенсируют 50 или 100% этой суммы.
Льготы для отдельных категорий пенсионеров
Согласно федеральному законодательству отдельные категории пожилых людей имеют право на дополнительные льготы. Так, скидка на услуги ЖКХ в размере 50% полагается ветеранам.
Пенсионеры, которые имеют отдельные заслуги перед Отечеством, например Герои России, полностью освобождаются от оплаты ЖКУ. Кто может воспользоваться льготой, указано в законах № 5-ФЗ и № 4301-1.
Региональные льготы
Во многих субъектах РФ на лиц старшего возраста распространяются свои льготы по оплате ЖКУ. Некоторые примеры таких льгот:
- В Москве женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, живущие в одиночку, а также пожилые люди в возрасте от 80 лет вне зависимости от состава семьи могут не платить сбор за вывоз мусора.
- В Московской области для пенсионеров действует скидка от 30 до 100% на стоимость вывоза мусора.
- Жителям Калужской области в возрасте от 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, работавшим в сельской местности, полагается ежемесячная выплата в качестве меры поддержки по оплате ЖКУ.
Чтобы получить сведения о льготах, которые действуют в вашем регионе, обратитесь в многофункциональный центр, соцзащиту или воспользуйтесь Единой информационной системой соцобеспечения ЕГИССО.
Коротко
Пенсионеры могут воспользоваться субсидией на оплату ЖКУ и получить компенсацию взносов на капремонт. В каждом регионе утверждены свои правила предоставления указанных льгот.
Федеральное законодательство предусматривает льготы по оплате ЖКУ для ветеранов и тех, кто имеет особые заслуги перед Россией.
Во многих субъектах РФ для пенсионеров введены дополнительные льготы. Их перечень нужно уточнять на местах.