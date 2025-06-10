Как получить профессиональный налоговый вычет

Если вы создаёте произведения по авторским договорам, оказываете услуги по договорам ГПХ, занимаетесь частной практикой как адвокат или нотариус и платите подоходный налог, то вы можете получить профессиональный налоговый вычет. Благодаря ему можно уменьшить отчисления в бюджет на 20%, а зачастую и больше. Разбираемся, как работает этот вычет, кто имеет на него право и как его оформить.

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Что такое профессиональный вычет

Профессиональный вычет — это один из предусмотренных законом способов уменьшения налога на доходы физлиц (НДФЛ). В отличие от большинства других вычетов, он не имеет ограничений по максимальной сумме. Вернуть можно стоимость всех документально подтверждённых затрат, связанных с выполнением работы.

Получить такой вычет можно как в текущем году, так и по его окончании. В первом случае заказчик услуг должен будет уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на подтверждённые расходы. Во втором — налоговая вернёт НДФЛ после подачи декларации.

Пример. Представим, что дизайнер-фрилансер заработал 800 тысяч рублей по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). На расходные материалы, программы и услуги помощников он потратил 200 тысяч рублей. Если он сможет подтвердить эти траты документами, налог (13%) будет начислен не с 800, а с 600 тысяч рублей. Благодаря этому дизайнер получит повышенный гонорар.

Кто имеет право вернуть налог

Профессиональный налоговый вычет, как и любой другой, связан с возвратом части НДФЛ, так что получить его могут только те, кто официально платит подоходный налог. При этом вычет можно применять только к тем доходам, которые связаны с профессиональной деятельностью. Если у вас, например, дивиденды или иные нетрудовые доходы, они не учитываются.

Получить вычет вправе физлица по:

гражданско-правовым договорам об оказании услуг, выполнении работ, создании или исполнении интеллектуального произведения;

авторским или лицензионным договорам (например, писатели, художники, музыканты, изобретатели);

адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и другие специалисты, занимающиеся частной практикой.

Право на профессиональный вычет также имеют индивидуальные предприниматели на общем режиме налогообложения, но в этой статье мы их подробно не рассматриваем.

А вот самозанятые этот вычет оформить не могут, так как не платят НДФЛ. Единственное исключение — если доход получен параллельно с самозанятостью и всё-таки облагался подоходным налогом.

Не положен возврат и тем, кто:

заключил гражданско-правовой договор об аренде, безвозмездном пользовании, агентский и любой другой договор, не упомянутый в ст. 221 НК РФ;

работает по стандартному трудовому договору.

Пример. Допустим, вы работаете личным водителем по трудовому договору, а в свободное время подрабатываете курьером по ГПХ. В таком случае профессиональный вычет по расходам на бензин, ремонт и техобслуживание машины вы сможете получить, только если документально подтвердите, что эти затраты связаны именно с подработкой.

Ещё одно важное условие: на момент получения доходов, по которым заявляется вычет, налогоплательщик должен быть налоговым резидентом РФ. Нерезиденты утрачивают право на получение любых вычетов.

Какие расходы можно учесть и что делать, если их нечем подтвердить

Существует два варианта оформления профессионального вычета:

по фактически подтверждённым расходам;

в фиксированном размере по нормативу.

В первом случае к зачёту принимаются любые затраты, связанные с получением дохода в рамках каждого конкретного заказа и подтверждённые документами: чеками, актами, договорами. Главное правило: один расход можно зачесть только по одному договору, дублировать их нельзя.

Примеры расходов, которые можно включить в вычет:

покупка материалов, оборудования, расходников;

аренда офиса или студии;

услуги третьих лиц (например, монтажёра, помощника);

рекламные расходы;

госпошлины, банковские комиссии и другие обязательные платежи;

транспортные и командировочные расходы.

Пример. Представим, что для разрешения спора с конкурентами компания привлекла адвоката, учредившего собственную практику. На заседания суда ему пришлось ездить в соседний город. Так как он не является штатным сотрудником фирмы, ему не могут оплатить командировку.

Адвокаты и нотариусы сами отчитываются перед налоговой о своих доходах, и при подаче сведений герой нашего примера сможет уменьшить их на величину транспортных расходов. Для этого ему нужно будет приложить к декларации договор с компанией и билеты.

Физлицам, получающим доходы по авторским договорам — например, за создание текста, музыки, картин, фотографий, сценариев и так далее, — профессиональный вычет может предоставляться не только по сумме расходов.

Если подтвердить траты затруднительно, автор может использовать установленные Налоговым кодексом нормативы:

Авторы литературных произведений (проза, поэзия, драматургия) — 20%.

Художники-иллюстраторы, архитекторы, дизайнеры и фотографы, создающие произведения для печати — 30%.

Скульпторы, декораторы, оформители, художники (станковая живопись) — 40%.

Авторы видео, телефильмов и кино — 30%.

Композиторы, пишущие музыку для кино, телевидения, спектаклей, хорового и оркестрового исполнения — 40%.

Композиторы, пишущие музыку для других целей, — 25%.

Исполнители литературных и прочих произведений искусства — 20%.

Создатели научных трудов и разработок — 20%.

Изобретатели, разработчики промышленных образцов — 30% от дохода за 2 первых года использования изобретения.

Пример. Допустим, вы написали книгу и издательство готово выплатить вам 500 тысяч рублей. Договор с редактором, который работал с вашим текстом, и чеки из типографии вы не сохранили. Но как автор литературного произведения вы всё равно вправе применить вычет по нормативу 20%, то есть НДФЛ будет начислен только на 400 тысяч рублей.

При выборе этого способа документы о расходах вообще можно не собирать. Право на вычет по нормативу также есть у индивидуальных предпринимателей — без подтверждения они могут вернуть 20% годового дохода. А вот для тех, кто работает по договорам ГПХ, нормативы не установлены.

Совмещать два этих способа нельзя: вы либо подтверждаете расходы документально, либо используете норматив. Выбор варианта зависит от того, есть ли у вас нужные бумаги и что будет выгоднее. Если реальные расходы превышают норматив и вы можете их подтвердить, логично оформить вычет по факту.

Какие документы потребуются

Обратиться за профессиональным вычетом можно к заказчику своей работы, если он выступает вашим налоговым агентом, или же в налоговую инспекцию. В первом случае оформить вычет можно уже в текущем году, во втором придётся ждать его окончания.

И ещё один важный момент: через бухгалтерию заказчика можно оформить вычет только за текущий год, тогда как налоговая может вернуть деньги за три предыдущих периода. В 2025 году это 2022, 2023 и 2024 годы.

Оформление через заказчика

Если организация, с которой вы сотрудничаете, удерживает и перечисляет в бюджет подоходный налог (13–22% от вашего гонорара), вы можете получить вычет через неё.

Для этого нужно:

написать заявление в свободной форме;

предоставить документы о расходах.

Поле этого заказчик будет обязан пересчитать налог и уменьшить его сумму сразу при выплате вознаграждения, а также отчитаться о предоставлении вычета перед налоговой.

Но на практике этот способ может не сработать: некоторые компании отказываются делать перерасчёт, так как это требует дополнительной работы. Вероятность успеха выше, если вы постоянно сотрудничаете с заказчиком и установили хорошие отношения с ним.

Оформление через налоговую

Для получения вычета этим способом по окончании года вам нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать её в налоговую инспекцию вместе с подтверждающими документами. Сделать это нужно до 30 апреля следующего года.

Список документов, которые подтверждают расходы, не формализован.

Для этого подойдут любые официальные бумаги, например:

договоры ГПХ, авторские, лицензионные;

акты выполненных работ;

оплаченные вами счета;

чеки на покупки.

О подготовке пакета бумаг лучше подумать заранее. Получить вычет на основании одних только чеков, без договоров и актов, будет сложно. Если заказчик удерживал у вас подоходный налог, вам нужно будет запросить у него справку о доходах (2-НДФЛ).

Подать декларацию можно:

в Личном кабинете налогоплательщика;

с помощью программы «Декларация» за соответствующий год;

скачав бланк на сайте налоговой и передав заполненную декларацию и подтверждающие документы в отделение по месту жительства.

3-НДФЛ, заполненную от руки или с помощью программы «Декларация», также можно подать через МФЦ или сайт Госуслуг.

Срок получения вычета составляет до 4 месяцев: 3 из них может занять камеральная проверка и ещё один — выплата.

Коротко

Получить профессиональный вычет можно, если вы работаете по договорам ГПХ на оказание услуг, выполнение работ, создание или исполнение произведений, по авторским соглашениям, ведёте частную практику как адвокат, нотариус. Также право на него есть у индивидуальных предпринимателей на общем режиме налогообложения.

У ИП и тех, кто работает по авторским договорам, есть два способа оформить возврат налога: подтвердив свои расходы и уменьшив на них базу для расчёта НДФЛ или воспользовавшись нормативом. Подрядчики по договорам ГПХ могут заявить к вычету только подтверждённые расходы. Если у вас есть выбор, посчитайте, какой способ будет выгоднее.

Профессиональный вычет не ограничен никакими лимитами: потенциально можно получить возврат на любую сумму расходов, которую вы можете документально подтвердить.

Получить возврат можно через заказчика, если он удерживает НДФЛ из ваших гонораров, или же через налоговую инспекцию. В первом случае дожидаться окончания календарного года не нужно: вам просто пересчитают налоговую базу и выплатят повышенный гонорар. Если налог уже уплачен в полном размере или клиент не платит его за вас, придётся подавать декларацию 3-НДФЛ в следующем году.

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