Как воспользоваться новым сервисом ЦБ для жалоб россиян: инструкция

Банк России начал принимать жалобы россиян через новый онлайн-сервис. Теперь любой желающий оперативно может сообщить о нарушении прав при предоставлении финансовых услуг. Через форму на сайте ЦБ можно пожаловаться на банк, микрофинансовую компанию или других участников рынка.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com; Рамблер

Как работает сервис ЦБ

На сайте Центробанка появилась специальная форма для направления жалоб в ведомство. С её помощью можно пожаловаться на действия участников финансового рынка, среди которых:

банки;

микрофинансовые организации;

страховые организации;

игроки рынка ценных бумаг;

инвестиционные советники.

Вы можете подать жалобу на предоставление неполной информации о договоре, навязывании ненужных сервисов, гарантирование доходности от вложений, отказ в заключении страхового полиса и другие нарушения. Особенность сервиса: подать жалобу можно, даже если ущемлены не ваши права, а права ваших знакомых или близких.

По факту обращения Центробанк проведёт расследование, а при необходимости организует «контрольную закупку». В случае выявления нарушений регулятор примет соответствующие надзорные меры, а итог расследования опубликует на своём официальном сайте.

Как пользоваться сервисом

1. Откройте форму для подачи обращения и авторизуйтесь через портал «Госуслуги».

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2. Выберите тип организации, на которую вы хотите пожаловаться.

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3. Выберите продукт, при предоставлении которого нарушили ваши или чужие права.

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4. Выберите тему обращения.

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5. Укажите наименование организации, её адрес, дату происшествия. Кратко опишите ситуацию.

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6. Отправьте вашу жалобу.

Регулятор предупреждает, что будет разбирать все обращения. Но ответы на них направляться не будут. Если вы хотите получить ответ, следует пользоваться интернет-приёмной ЦБ.

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