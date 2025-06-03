Что будет с инфляцией, рублём, ВВП и ключевой ставкой в июне

Рубль продолжает укрепляться вопреки падению котировок нефти, инфляция замедляется, а доля просрочек в необеспеченном потребительском кредитовании выросла до 10,5%. Как это повлияет на решение по ключевой ставке 6 июня и какие сценарии ждут экономику в начале лета — разбираем главные тренды.

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Что происходит в экономике

ВВП России в I квартале 2025 года в годовом выражении составил 101,4%, следует из предварительной оценки Росстата. Это говорит о том, что экономика продолжает восстанавливаться после кризисных периодов, но в замедляющемся темпе. Так начиная с января 2025 года расчётное значение ВВП к предыдущему месяцу медленно, но регулярно сокращается.

Также отчёт показывает смещение драйверов экономики — переход от сырьевого сектора к внутреннему спросу и обрабатывающей промышленности.

По мнению ведомства, наибольший вклад в прирост ВВП внесли:

общественное питание (+7,1%);

строительство (+6,9%);

обрабатывающие производства (+4,7%);

розничная торговля (+3,2%);

сельское хозяйство (+1,7%)

При этом в критически важных для экономики секторах наблюдается снижение:

энергетика (–3,9%);

добыча полезных ископаемых (–3,7%);

оптовая торговля (–2,1%).

Индекс производственной активности PMI, измеряемый S&P Global, в последние месяцы показывал неоднозначную динамику: в январе его значение составило 53,1, в марте — 48,2, в апреле — 49,3, в мае — 50,2. Это может указывать на стагнацию в обрабатывающих отраслях.

Снижение ключевых показателей в I квартале 2025 года свидетельствует о вероятном завершении фазы экономического роста, которая продолжалась с середины 2022 года. Такое мнение содержится в ежемесячном отчёте экономистов института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Доходы бюджета от продажи углеводородов в I квартале составили 2,64 триллиона рублей, сократившись на 9,8% год к году. Размер бюджетного дефицита на 2025 год был пересмотрен с 1,17 до 3,79 триллиона рублей, что соответствует 1,7% ВВП. Это значительно ограничивает возможности господдержки экономики, которая ранее во многом обеспечивала позитивную динамику.

Розничная торговля пока демонстрирует рост, поддерживаемый увеличением доходов населения: +8,4% к I кварталу 2024 года. Однако потребление непродовольственных товаров на этом фоне сильно замедлилось: с +5,1% (г/г) в январе до +1% (г/г) в марте 2025-го. Это во многом связано с падением объёмов кредитования из-за высокой ключевой ставки.

Одновременно растут и инфляционные ожидания россиян. В мае они увеличились на 0,3 п. п. по сравнению с апрелем — до 13,4%. При этом больший пессимизм в этом отношении продемонстрировали люди, не имеющие сбережений.

Одним из последствий значительного сокращения выдачи кредитов и увеличения ставок стал рост доли просроченных обязательств в общем объёме банковского портфеля. По оценке Центрального банка, в апреле доля потребкредитов с просрочкой более чем на 90 дней составила 10,5%. Это максимум с 2018 года.

Ухудшение качества кредитного портфеля связано с тем, что в 2023 — начале 2024 года банки массово выдавали займы под высокие проценты и основными заёмщиками стали клиенты с повышенным риском дефолта.

Из-за финансовых трудностей всё больше клиентов вынуждены реструктурировать долги:

В I квартале 2025 года перекредитовались 2,7% заёмщиков по необеспеченным кредитам (прирост +0,7 п. п. за полгода).

Общий объём реструктуризаций за 6 месяцев достиг 369 миллиардов рублей — это в 1,6 раза больше, чем в начале 2024 года.

Что будет с ВВП

Официальный прогноз Минфина по росту ВВП в этом году — 2,5%. Центральный банк в своём среднесрочном прогнозе более сдержан и говорит об 1–2%. При этом за 2024 год ВВП вырос на 4,3%.

Снижение роста валового внутреннего продукта подтвердили и опрошенные «Рамблером» эксперты. Динамика ВВП во II квартале 2025 года может снизиться до 1% год к году, считает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Падение темпов произойдёт на фоне превышения доходов бюджета над расходами за II квартал и небольших объёмов кредитования, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Есть и более пессимистичные оценки, по которым уже этим летом российская экономика окажется в рецессии, то есть темпы роста ВВП год к году перейдут к отрицательным значениям. Такого мнения придерживается эксперт Института экономики роста им П.А. Столыпина Евгений Надоршин. В статистике первые отрицательные цифры появятся в начале осени, считает экономист.

Что будет с инфляцией

В конце апреля Минфин повысил свои ожидания по годовой инфляции с 4,5 до 7,6%. Банк России прогнозирует рост цен на уровне 7–8%.

Тренд на замедление инфляции «Рамблеру» подтвердили и опрошенные редакцией аналитики. В январе цены за месяц выросли на 1,23%, в феврале — на 0,81%, в марте – на 0,65%, в апреле на 0,4%, а в мае на 0,3%, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

На июнь эксперт также прогнозирует инфляцию 0,3% месяц к месяцу и 9,4% год к году. Такую же оценку ситуации дали Софья Донец, Илья Фёдоров и Евгений Надоршин.

Среди основных факторов замедления роста цен Васильев назвал: слабые темпы кредитования, сильный рубль и снижение бюджетных расходов по сравнению с предыдущими месяцами. По его мнению, от более стремительного сокращения инфляцию удерживают сохранение дефицита кадров на рынке труда и активный рост зарплат, а также повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, макроэкономические и геополитические риски.

Мы полагаем, что сезонно скорректированная инфляция, за которой внимательно наблюдает Центробанк при принятии решений по ставке, в мае и июне составит около 4%. То есть она замедлится до целевого уровня. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

То, что инфляция в годовом выражении в июне опустится ниже 5%, прогнозирует и Софья Донец. Однако тренд на снижение ценовой динамики пока хрупкий, говорит Евгений Надоршин.

В итоге всё будет зависит от урожая и погоды летом. Урожай-2025 под угрозой из-за плохой зимы и засушливого апреля-мая. Если неблагоприятные условия сохранятся и далее, это может спровоцировать новый виток инфляции осенью. Евгений Надоршин эксперт Института экономики роста им П.А. Столыпина

Что будет с рублём

Эксперты, опрошенные Банком России, считают, что в июне и далее в течение всего этого года рубль продолжит расти. По их прогнозам, в 2025 году средняя цена доллара составит около 91,5 рубля.

Основным фактором, определяющим динамику курса в июне, будет геополитика, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. Укрепление национальной валюты будет продолжаться, пока есть прогресс в переговорах России и США или пока российские власти не начнут его сдерживать.

Васильев ожидает, что в июне рубль будет торговаться в коридоре 10,4–11,4 за юань, 75–82 за доллар и 85–93 за евро при условии, что в мировой политике не произойдёт заметных изменений.

Если на международном треке наметится явная разрядка и на российский рынок снова придут зарубежные инвесторы, то курс доллара на время может снизиться до 60–70 рублей. А если переговоры зайдут в тупик и геополитический кризис усугубится, рубль может быстро вернуться к курсу 90–100 за доллар.

Среди экономических факторов, поддерживающих нынешний курс, эксперт назвал:

Профицит торгового баланса (но он слабеет из-за падения цен на нефть).

Продажу юаней из резервов (6,6 миллиарда рублей в день).

Высокие процентные ставки по вкладам.

Активную продажу долларовой выручки экспортёрами.

То, что продажи валюты экспортёрами превышали потребности в оплате текущих расходов и налогов, «Рамблеру» подтвердила и старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Она считает это основной причиной укрепления рубля и связывает будущую динамику курса с дальнейшим поведением экспортных компаний. Если объёмы продажи валюты не снизятся, рубль останется крепким, а если упадут — возможно его быстрое ослабление.

В июне возможно умеренное ослабление рубля, обусловленное запаздывающим влиянием снижения цен на нефть. Из-за этого в июне экспортная выручка, вероятно, снизится, а рубль ослабнет. При этом он, вероятно, сохранит относительно сильные позиции, если не изменятся внешние условия. На курс продолжит влиять комбинация высоких процентных ставок и геополитики. Наталья Ващелюк Макроэкономист

Курс юаня, по мнению Ващелюк, в июне может составить 10,8–11,8 рубля, а доллара — 78–85 рублей. Если в геополитике не произойдёт позитивных сдвигов, это может стать для рубля максимумом, и уже летом начнется его ослабление.

Рубль сильно разошёлся с фундаментальными трендами, в том числе в части сырьевых цен. Однако его возвращение к более сбалансированным уровням может затянуться до III квартала. В июне мы можем увидеть сохранение сильных уровней, около 82 рублей за доллар. Софья Донец главный экономист «Т-Инвестиций»

Похожую оценку на июнь в беседе с «Рамблером» обозначил Илья Фёдоров из «БКС Мир инвестиций», указав коридор в 80–83 рубля за доллар.

Что будет с ключевой ставкой

На уровне 21% ключевая ставка держится с октября 2024 года. В последний раз Центробанк сохранил её в минувшем апреле, отметив, что период жёсткой денежно-кредитной политики ещё далёк от завершения.

Своей целью регулятор называет сдерживание инфляции и свои дальнейшие шаги привязывает к темпам её снижения. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса по-прежнему сильно опережает предложение. Поэтому регулятор прогнозирует в 2025 году диапазон средней ключевой ставки на уровне 19,5–21,5% годовых.

Однако, несмотря на это, в беседе с «Рамблером» аналитики проявили сдержанный оптимизм. На ближайшем заседании 6 июня Центробанк сохранит ставку на нынешнем уровне, но смягчит риторику и сигнал, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. Эксперт полагает, что снижение ставки до 19–20% может произойти 25 июля. А к концу года он ожидает её снижения до 14%.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков выразил схожее мнение на конференции в Новосибирске, предположив, что регулятор перейдёт к снижению ключевой ставки во второй половине 2025 года.

Ожидания по снижению ставки вполне оправданны. Исходя из риторики ЦБ, можно ожидать 19%, но если инфляция начнёт резко замедляться, мы можем увидеть и 14%. Давайте вспомним 2022 год, когда ставка летала на 3–4 процентных пункта. Сейчас рубль снова укрепляется, и ставка достаточно быстро должна пойти вниз. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Наталья Ващелюк из УК «Первая» ожидает переход к смягчению денежной политики уже на заседании 6 июня. Вероятность этого она оценивает в 40%. Среди причин эксперт назвала неожиданно сильный рубль, рост промышленности ниже ожиданий Минэкономразвития и ухудшение качества кредитного портфеля.

В то же время среднесрочные инфляционные риски по-прежнему остаются значимыми, как и сомнения в устойчивости наметившихся дезинфляционных процессов, поэтому базовым вариантом на заседании 6 июня остаётся сохранение ставки 21% со смягчением сигнала.

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