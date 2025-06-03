Что такое мисселинг и как от него защититься
Россияне нередко оказываются в ситуациях, когда финансовые организации пытаются продать им ненужные финансовые продукты, прибегая к недобросовестным практикам и дезинформации. Разбираемся, как распознать подобные приёмы и защитить себя от необдуманных решений.
Что такое мисселинг
В широком смысле под мисселингом понимают продажу финансовых продуктов путём неверного или неполного предоставления информации, искажения фактов и введения потребителя в заблуждение. Это приводит к неправильному пониманию рисков, особенностей и условий предлагаемого продукта. Банк России объединяет все эти практики в одно общее понятие misconduct — «ненадлежащее поведение».
В узком смысле мисселинг — это предложение одного продукта под видом другого. Например, продажа структурных инвестиционных продуктов вместо банковских вкладов.
Россияне регулярно жалуются в ЦБ на мисселинг со стороны финансовых организаций. После того как в 2023 году у регулятора появились новые полномочия по борьбе с подобными нарушениями, количество таких заявлений сократилось. В 2024 году количество жалоб на мисселинг снизилось более чем в два раза.
Где можно встретить мисселинг
С мисселингом чаще всего встречаются клиенты кредитных, микрофинансовых, страховых и инвестиционных компаний, однако подобная проблема актуальна и в других областях. Рассмотрим распространённые случаи, когда вы можете столкнуться с мисселингом.
- При оформлении потребительского кредита. Банк может предложить оформить страховку, чтобы улучшить условия по кредиту. Оформляя потребительский кредит, в отличие от ипотечного займа, вы вправе самостоятельно решать, нужна ли вам страховка. Покупка дополнительного страхования носит добровольный характер, и вы можете свободно отказаться от этой опции.
- При оформлении банковского вклада. Когда вы оформляете вклад в банке, менеджер может предложить вам другие продукты «с повышенной доходностью». Чаще всего это — структурные продукты, паевые инвестиционные фонды, инвестиционное страхование жизни или вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Такие продукты действительно способны принести больший доход, чем банковские вклады, однако сопряжены с повышенными рисками. Инвестиции, в отличие от банковских депозитов, не гарантируют прибыль, а вложенные средства не подлежат страхованию.
- При открытии брокерского счёта. Если захотите открыть счёт в брокерской компании, вам могут предложить вложить деньги в доверительное управление или присоединиться к стратегии автоследования. Если вы планируете инвестировать самостоятельно, от таких услуг нужно отказаться.
- При покупке туристической путёвки или авиабилета. Когда вы покупаете билет или путёвку на сайте компании, в стоимость часто включаются услуги страхования. Если от них не отказаться, цена за услугу будет выше.
Это лишь несколько самых распространённых ситуаций, когда вы можете попасться на мисселинг. В реальности их больше. Такая практика встречается даже в магазинах электроники, где при покупке смартфона вам настойчиво предложат приобрести защитное стекло, чехол или сим-карту.
Как не попасться на мисселинг
Закон напрямую не запрещает мисселинг. Основной защитой от него являются внимательность и знание своих прав.
Закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца предоставлять полную информацию о товаре или услуге. Если информация предоставлена не в полном объёме, то потребитель имеет право отказаться от товара или услуги и получить возмещение убытков.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в этот закон, запрещающие продавцам навязывать дополнительные товары или услуги. Под запрет подпадает любое автоматическое включение товаров и услуг. Они могут быть предоставлены только при наличии письменного согласия. Покупатель имеет право требовать возврат денег за услуги, которые были включены автоматически.
Гражданский кодекс тоже защищает права граждан в таких случаях. Согласно ст. 178, если сделка была совершена в результате введения в заблуждение, она считается недействительной.
Если вы столкнулись с мисселингом и уверены, что получили недостоверную или неполную информацию, направьте письменную претензию банку или другой организации, оказавшей услугу. Если организация не удовлетворяет ваши требования, то вы имеете право обратиться в суд общей юрисдикции.
Но лучше всего не попадаться на уловки недобросовестных компаний. Для этого достаточно соблюдать ряд рекомендаций:
- Внимательно читайте договор на оказание финансовых услуг. Если документ объёмный, попросите предоставить вам его копию для ознакомления дома в спокойной обстановке. Не соглашайтесь и не подписывайте ничего до тех пор, пока каждый пункт договора вам не станет понятен.
- Не стесняйтесь задавать вопросы. Расспрашивайте менеджера обо всех деталях, которые вам непонятны. Чем больше информации он вам предоставит, тем меньше шансы попасться на мисселинг.
- Уточняйте условия расторжения договора. Проверяйте наличие санкций и штрафов, которые могут применяться при расторжении договора. Это нужно на тот случай, если вы всё-таки оформите ненужную для вас услугу.
Коротко
Мисселинг — это продажа чаще всего финансовых продуктов путём неверного или неполного предоставления информации и других недобросовестных практик.
С мисселингом чаще всего встречаются клиенты кредитных, микрофинансовых, страховых и инвестиционных компаний, но такие случаи распространены и в других сферах.
Чтобы не попасться на мисселинг, внимательно читайте договор и уточняйте условия его расторжения. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру.
Убедитесь, что вам всё предельно понятно касательно продаваемых вам товаров и услуг.
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