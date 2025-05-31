Отпуск без кредитов: 7 способов собрать нужную сумму

В отпуск этим летом собираются двое из трёх работающих россиян, говорится в опросе портала SuperJob. Потратить его на путешествие планируют только 36% респондентов: 29% — по России и 7% — за рубеж. При этом взять кредит на отдых готовы только 2% опрошенных — вдвое меньше, чем годом ранее. Главная причина — высокие процентные ставки. Если вы тоже не хотите отдыхать в долг, в этой статье мы расскажем вам о 7 способах накопить на отдых самостоятельно.

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Способ 1: откладывайте часть доходов

Этот способ заключается в том, что вы регулярно откладываете небольшую часть своих доходов на будущий отпуск. Рассчитайте удобную сумму, которая не скажется на качестве жизни, и перечисляйте её на накопительный счёт, вклад с пополнением или в инвестиционную копилку. Так вы сможете извлечь дополнительную выгоду за счёт начисления процентов и избежать обесценивания денег из-за инфляции.

Откладывать можно как сразу после получения зарплаты, так и в течение месяца. Для этого удобно настроить в приложении банка функцию округления трат — тогда после любой вашей покупки на накопительный счёт будет перечисляться определённая сумма.

Если вы, например, откладываете 10%, то с покупки на 500 рублей на накопительный счёт поступит 50 рублей, а с платежа на 3 тысячи — 300 рублей. Сумма выглядит незначительной, но при ежемесячном обороте в 100 тысяч рублей за год получится отложить 120 тысяч рублей без учёта процентов. А если вы совместите автоматическое списание с ручным в день зарплаты, то сумма будет ещё больше.

Правда, если процентный доход превысит необлагаемый лимит, вам придётся уплатить налог 13% (для дохода до 5 миллионов рублей). Лимит рассчитывается как максимальный уровень ключевой ставки за год, умноженный на один миллион рублей. В мае 2025 года это 210 тысяч рублей.

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Способ 2: продайте ненужные вещи

Выставьте на продажу давно пылящуюся в углу гитару, игрушки, которые перерос ваш ребёнок, и другие вещи, которыми вы не пользуетесь. Сложно прогнозировать, сколько вы на этом заработаете. Но если у вас немало качественных вещей, размер дополнительного дохода может приятно удивить.

Личный опыт автора:

Перед отпуском в конце 2024 года я решил продать на «Авито» старый холодильник и роликовые коньки. Покупатели нашлись буквально за пару дней. От продажи ненужных мне вещей я получил 16 тысяч рублей. Если бы я ехал в отпуск сейчас, то по текущему курсу это было бы около 200 долларов — их вполне достаточно для 2–3 дней жизни, например в Таиланде.

Способ 3: найдите подработку

Подработка — один из самых быстрых способов собрать нужную сумму. Это может быть сверхурочная работа на основном месте, дополнительные заказы по специальности или, например, выход на рынок услуг. Главное — выбрать удобный формат и правильно распределить нагрузку.

Идеально подойдут варианты, которые можно совмещать с основной работой:

Доставка еды. По данным калькулятора Яндекс.Еды, при загрузке 4 часа в день в течение 8 дней (на выходных) в Москве пеший курьер может заработать 12 тысяч рублей, велодоставщик — около 15 тысяч, а автокурьер — около 20 тысяч в месяц.

По данным калькулятора Яндекс.Еды, при загрузке 4 часа в день в течение 8 дней (на выходных) в Москве пеший курьер может заработать 12 тысяч рублей, велодоставщик — около 15 тысяч, а автокурьер — около 20 тысяч в месяц. Фриланс (копирайтинг, дизайн, программирование). Доход зависит от навыков и вполне может составить до 50% от зарплаты на основном месте.

Доход зависит от навыков и вполне может составить до 50% от зарплаты на основном месте. Репетиторство или онлайн-консультации. Подходит для специалистов практически в любой области.

Поставьте чёткую цель, например 100 тысяч рублей за 3 месяца, и фиксируйте все заработки. Так вы сможете скорректировать нагрузку и выбрать более доходную подработку.

Способ 4: оформите налоговый вычет

Если вы платите налог на доходы физлиц (НДФЛ), то имеете право ежегодно возвращать 13% от перечисленных в бюджет денег. Подоходный налог уплачивают все, кто работает по трудовому договору (за них это делает работодатель), индивидуальные предприниматели на общем режиме налогообложения, а также те, кто получил доход от:

процентов по банковским вкладам;

операций с ценными бумагами;

продажи или сдачи в аренду имущества;

выигрыша в лотерею.

При этом для возврата части НДФЛ у налогоплательщика должны быть основания. Вы можете сделать налоговый вычет за три предыдущих года по следующим расходам:

на покупку жилья и выплату процентов по ипотеке;

на обучение, лечение и покупку лекарств, спорт и фитнес, благотворительность;

на участие в различных пенсионных и пенсионно-страховых программах;

на накопления через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и продажу ценных бумаг;

на взносы по программе долгосрочных сбережений.

Также существуют стандартные налоговые вычеты, которые предоставляются льготникам — инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, — вычеты на детей и профессиональные налоговые вычеты — для ИП, нотариусов и адвокатов с частной практикой, авторов текстов и других произведений.

Большая часть вычетов не имеет фиксированного размера и рассчитывается как процент от фактических расходов — 13–22% в зависимости от ставки НДФЛ. Вернуть налог можно не с любой суммы — у каждого вычета есть максимальный лимит.

При оплате собственного лечения или обучения вычет можно получить со 150 тысяч рублей, при покупке квартиры — с 2 миллионов рублей, а при выплате ипотеки — с 3 миллионов рублей. Максимальный вычет в каждом из этих случаев составит: 19,5 тысячи рублей, 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно.

Вычеты можно комбинировать, и в ряде ситуаций общая сумма возмещения способна целиком покрыть стоимость отпуска. Учитывайте, что для получения вычета требуется время: от подачи декларации до поступления денег может пройти 1–3 месяца. Кроме того, вам могут отказать из-за ошибок в документах, и всё придётся начинать сначала.

Налоговый вычет по ипотеке: сколько и как можно получить

Способ 5: используйте карты с кешбэком

Кредитные и дебетовые карты с кешбэком позволяют возвращать часть потраченных на покупки денег. Вознаграждение может начисляться рублями, баллами или милями. Последний вариант наиболее интересен для путешественников: мили можно тратить на покупку авиа- и ж/д билетов, а также оплату отелей в туристических сервисах банков.

Использование кешбэка позволяет частично оплатить отпуск бонусами. А некоторые карты дают возможность вернуть часть стоимости билетов на поезд или самолёт.

Что нужно учитывать:

Мили и баллы можно использовать только во внутренних сервисах банка, выпустившего карту.

Стоимость билетов в таких экосистемах может быть выше среднерыночной , а курс обмена баллов (миль) на рубли редко составляет 1:1.

, а курс обмена баллов (миль) на рубли редко составляет 1:1. При расходовании миль банк может установить определённый шаг, из-за чего траты округляются не в пользу клиента. Например, если шаг составляет 3 тысячи миль, а билет стоит 9,1 тысячи рублей, при его покупке с вас спишут 12 тысяч миль.

Использование кешбэк-программ выгодно, если внимательно изучить их условия и сравнивать цены билетов в банковских сервисах с предложениями других платформ. Внутри России бонусы удобны не только для бронирования транспорта и проживания, но и для покрытия повседневных расходов в поездке.

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Способ 6: кредитная карусель

Кредитная карусель — это схема, позволяющая получать доход за счёт использования беспроцентного периода кредитной карты. Суть в том, чтобы занять у банка деньги под 0%, вложить их в доходный инструмент, а затем вернуть до окончания грейс-периода.

Как это работает:

Оформляете кредитку с длительным беспроцентным периодом и возможностью сделать перевод без комиссии.

Снимаете доступный беспроцентный лимит и вкладываете в инструменты с быстрым выводом: накопительный счёт или биржевой фонд ликвидности, инвестиционную копилку.

Перед концом грейс-периода возвращаете деньги на карту.

Повторяете цикл, обновляя беспроцентный срок.

Таким образом можно зарабатывать несколько тысяч рублей ежемесячно — доход будет зависеть от суммы кредита и процентной ставки выбранного инструмента.

Например, положив на накопительный счёт 300 тысяч рублей под 14%, вы будете получать около 3,5 тысячи рублей ежемесячно до вычета налогов. В мае 2025 года их придётся заплатить, если процентный доход превысит 210 тысяч рублей. При использовании инвесткопилки вы должны будете уплатить налог с инвестиционного дохода — 13 или 15% в зависимости от суммы.

Основной риск при использовании кредитной карусели связан с возможностью просрочки. Если вы не вернёте деньги вовремя, банк начислит проценты (от 20% годовых).

Кредитная карусель: как зарабатывать на кредитных картах

Способ 7 (рискованный): инвестируйте

Этот способ подходит тем, кто планирует отпуск сильно заранее — не менее чем за год — и готов рискнуть. Если вы уже накопили определённую сумму и хотите получить доход, потенциально превышающий проценты по депозитам и накопительным счетам, то вы можете купить на бирже облигации федерального займа (ОФЗ). Это надёжные долговые бумаги, которые выпускает государство.

Для покупки ОФЗ вам понадобится открыть ИИС. Прибыль от облигаций складывается из купонного дохода — процентов за пользование вашими деньгами — и удорожания самих бумаг. Чтобы ускорить накопление, полученные купонные выплаты можно направлять на покупку дополнительных облигаций. Продать ОФЗ можно в любое время, когда на бирже идут торги, или по окончании срока действия. В таком случае лучше покупать короткие ОФЗ, чтобы успеть получить доход к отпуску.

На данный момент годовая доходность ОФЗ и банковского вклада примерно равны, но когда ключевая ставка начнёт снижаться, условия по облигациям окажутся более выгодными, чем по депозитам.

Дополнительным плюсом ОФЗ при покупке на ИИС является возможность получить инвестиционный вычет с уплаченного налога. Минусами этого инструмента является риск падения их стоимости и дефолта эмитента. В случае с государством это маловероятно, но всё же возможно. При этом деньги, вложенные в облигации, не защищены агентством по страхованию вкладов.

Коротко

Существует несколько способов накопить на будущий отпуск без привлечения кредитов. Большая их часть рассчитана на долго- и среднесрочную перспективу, поэтому чем раньше вы начнёте финансовую подготовку к отдыху, тем лучше.

Наиболее очевидный вариант — откладывать часть своих регулярных доходов на отдельный счёт. Лучше, если это будет накопительный счёт, вклад или инвесткопилка. Так вы сможете увеличить сбережения благодаря процентам. Перечислять деньги можно вручную или настроив автоматическое отчисление в приложении банка. В последнем случае при каждой покупке на отдельный счёт будет дополнительно списываться небольшая сумма.

Если откладывать с нужной скоростью не получается, увеличить «отпускной фонд» можно за счёт продажи ненужных вам вещей, оформления налогового вычета или поиска подработки.

Помочь в накоплении могут кредитные и дебетовые карты с кешбэком, который затем можно потратить на покупку билетов или оплату отеля. Кредитки можно использовать и для заработка на так называемой кредитной карусели. Это способ извлечения выгоды из льготного периода, в который не взимаются проценты за пользование деньгами. Если на это время положить деньги на вклад или в инвесткопилку, а затем вернуть на кредитку, можно заработать несколько тысяч рублей в месяц.

Тем, кто готов к умеренному риску и планирует отпуск не ранее чем через год, подойдёт инвестирование. Одним из самых надёжных и низкорисковых инструментов являются облигации федерального займа. При текущей ключевой ставке доходность по ним сопоставима со вкладами. При выборе этого варианта стоит помнить о возможности потерять часть инвестированных средств.

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