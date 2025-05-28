Как купить страховку в Сбербанк Онлайн: инструкция

Страховка защищает от незапланированных трат в случае непредвиденных ситуаций. Полис может покрыть лечение травмы или ремонт квартиры после затопления. Рассказываем, как купить страховку на любой случай в Сбербанк Онлайн в несколько шагов.

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Войдите в свой личный кабинет с помощью логина и пароля, номера телефона или номера карты. На главной странице найдите раздел «Сервисы» и выберите «Оформить». В списке нажмите на «Страховой продукт».

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Если вы хотите оформить страховку на конкретную жизненную ситуацию, то выберите одно из предложений в разделе «Категории»: «Авто», «Ипотека и кредиты», «Имущество и деньги», «Здоровье и путешествия». Также можно воспользоваться функцией «Подобрать страховку».

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Отметьте, что хотите застраховать. Допустим, вы выбрали «Здоровье» и «Финансы». Сбер предложит несколько вариантов полисов.

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Выгоднее других выглядит полис «Защита на любой случай». Страховка распространяется сразу на три категории: «Здоровье», «Финансы» и «Имущество».

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Что входит в полис-конструктор:

«Здоровье»

Лечение онкологии в России и за рубежом.

Пересадка костного мозга.

Переломы, вывихи, ожоги и другие повреждения, включая спортивные.

Защита от укуса клеща: удаление, исследование на инфекции, лечение, экстренная госпитализация и реабилитация.

«Финансы»

Защита от финансовых мошенников: взлом онлайн-банка для вывода денег, оформление кредита, утечка персональных данных.

Возмещение при краже наличных .

Компенсация при похищении документов, ключей от квартиры или автомобиля.

«Имущество»

Возмещение ущерба от пожара, затопления, стихийных бедствий, ограбления, ремонта соседей.

Оплата непредвиденных расходов на ремонт: отделка, электрика, техника, сантехника, мебель, окна и двери, стены.

Компенсация ущерба соседям, если их имущество пострадает.

Платить за страховку можно раз в месяц, раз в 3 месяца или раз в год. Для зарплатных клиентов Сбера с подпиской «СберПрайм» скидка на страховку до 40%.

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Чтобы получить выплату:

Первым делом реагируйте на происшествие: обратитесь к врачу в случае травмы, вызовите экстренные службы по телефону 112 в случае неприятности с домом или квартирой, заблокируйте карты при краже денег. Сохраняйте все документы для страховой. Сообщите в Сбербанк Онлайн, что произошло. Отправьте заявление на выплату по полису. Обязательно приложите фото всех документов. Дождитесь решения о выплате, оно придёт по СМС.

Почему банк заблокировал карту и что с этим делать

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