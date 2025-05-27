Как я оформлял вычет на образование и почему можно было справиться лучше
Оформление налогового вычета — задача со множеством нюансов, от которых зависит, сколько времени вы на это потратите и примут ли вашу декларацию. Даже если вы уже делали это в прошлом, вас всё равно может ждать сюрприз. Автор «Рамблера» убедился в этом на собственном примере и рассказал о своих ошибках в этой статье.
Мой опыт оформления вычетов
Несмотря на то что в финансовой журналистике я сравнительно недавно, я считаю себя достаточно финансово грамотным. Я веду бюджет, контролирую расходы, сформировал подушку безопасности и занимаюсь инвестированием.
Впервые налоговый вычет я оформил в 2018 году: это был имущественный возврат после покупки квартиры. Тогда я получил около 200 тысяч рублей. За помощью к налоговому консультанту я не обращался — предпочёл разобраться во всём сам. Это потребовало времени, но зато я получил полезный опыт. Затем я оформлял вычеты практически ежегодно: за проценты по ипотеке, обучение и лечение.
С 2021 года я занимаюсь в музыкальной школе для взрослых и ежегодно заявляю налоговый вычет за образование. В 2024 году я также потратил крупную сумму на медицинское обслуживание, поэтому по окончании года решил оформить возвраты как за обучение, так и лечение.
Полагаясь на опыт, я не стал перечитывать правила возврата налога на доходы физлиц (НДФЛ) и просто повторил привычные действия. Это была моя первая, но, увы, не единственная ошибка. Далее расскажу, почему я потратил на эту процедуру намного больше времени, чем требовалось.
Почему правила всё же стоило перечитать
Так как оформлением вычета я занимался всего раз в год, к началу 2025-го я помнил, что именно нужно сделать, но успел забыть конкретную последовательность шагов. Поэтому я начал с самой трудоёмкой части — сбора документов.
Главное — внимательность
Для оформления вычета за образование мне, как я думал по аналогии с 2023 годом, требовались:
- справка о пройденном обучении в музыкальной школе;
- чеки об оплате;
- лицензия школы;
- копия договора на оказание услуг.
В пакет документов на вычет за лечение входили:
- справка об оказании услуги и её стоимости;
- медицинская лицензия;
- копия договора о лечении;
- чек об оплате.
Чеки и договоры я уже давно готовлю заранее — собираю их в отдельную папку по мере поступления. Поэтому всё, что мне нужно было сделать, — это заказать две справки об услугах.
Я проходил лечение в одной из крупных государственных клиник своего города с федеральным статусом. Чтобы получить справку, я пришел в бухгалтерию и написал заявление. Однако спустя 2 недели на мою электронную почту пришёл ответ, что никаких услуг в прошлом году мне не оказывали.
Внимательно перечитав договор, я выяснил, что лечили меня в одном из самостоятельных филиалов этого федерального центра и обращаться нужно было туда. Пришлось снова поехать в бухгалтерию (в соседний корпус) и написать новое заявление. Ответа я ждал ещё 2 недели.
Сначала считаем, потом действуем
С музыкальной школой всё получилось быстрее — справку мне выдали уже через два дня после обращения. И тут меня ждал первый «сюрприз»: я совсем забыл, что обучение и лечение относятся к одной категории вычетов — социальных.
В эту категорию также входят вычеты по расходам на:
- благотворительность;
- пенсионные взносы в негосударственные фонды;
- взносы по пенсионному страхованию и добровольному страхованию жизни;
- накопительную часть пенсии;
- фитнес.
По каждому виду вычетов существует лимит. Так, социальный вычет ограничен 150 тысячами рублей. Это совокупный предел по затратам на обучение, лечение и другие виды социальных расходов, за исключением обучения детей и дорогостоящего лечения. Вернуть налоги с большей суммы нельзя.
На лечение в прошлом году я потратил 30 тысяч рублей, на обучение — 155 тысяч рублей. Получилось, что лимит полностью расходуется на вычет за обучение. Поэтому справку из медучреждения можно было не заказывать. Тут я в первый, но не в последний раз пожалел, что не перечитал порядок оформления вычетов. Иначе сначала бы сопоставил свои расходы с лимитами.
Порядки иногда меняются, или Почему опыт может подвести
У того, что я не повторил правила, было и ещё одно неприятное последствие: мне пришлось перезаказать справку об оплате образовательных услуг. Оказалось, что в 2024 году налоговая утвердила новую форму этого документа. Мне оформили старую его версию, причём по моей собственной инициативе. С прошлого года у меня дома хранился шаблон такой справки, поэтому для ускорения процесса я договорился, что заполню её сам и просто отдам на подписание.
Справки нового (слева) и старого (справа) образца:
Проблемы начались, когда я не смог загрузить справку старого образца в личный кабинет налогоплательщика. В этом году я решил не подавать стандартную декларацию 3-НДФЛ, а воспользоваться упрощённой формой её заполнения. Сайт налоговой даёт такую возможность тем, кто хочет получить только один вид вычета, например социальный.
В таком случае необязательно заполнять всю декларацию — достаточно подтвердить расходы, с которых вы хотите получить возврат. Итогом станет та же декларация 3-НДФЛ, большая часть которой будет сформирована автоматически самой системой.
Когда я приступил к загрузке документов, то выяснил, что просто прикрепить файл недостаточно. Нужно ещё указать номер справки, которого у моего документа не было.
Пять минут поисков в интернете прояснили ситуацию, и я снова обратился в своё образовательное учреждение, где мне не сказали, что выдают справки нового образца только по запросу. Это связано с тем, что налоговая всё ещё принимает старую версию документа, но лишь при заполнении стандартной декларации.
Вероятность успеха при этом — 50%. Некоторые ученики до меня уже просили новые справки, потому что по старым получили отказ. Я решил не рисковать и тоже попросил оформить новую справку. И во второй раз пожалел, что не освежил свои знания о вычетах.
Проблемы из-за электронной подписи
Спустя ещё пару дней справка была готова, и я наконец смог заполнить форму в личном кабинете на сайте налоговой. При этом мне не понадобились ни чеки об оплате, ни лицензия, ни договор. Всё это заменила справка нового образца.
Однако отправить декларацию на проверку в тот же день у меня не получилось. Очередной преградой стало отсутствие электронной цифровой подписи (ЭЦП). Данная подпись используется для подтверждения декларации 3-НДФЛ, формируется в личном кабинете налогоплательщика и сохраняет юридическую силу в течение 15 месяцев.
С момента подачи моей предыдущей декларации прошло немного больше времени, поэтому электронную подпись пришлось формировать заново. Обычно процедура занимает от 15 минут до суток, но может и 5 дней, если в налоговой отсутствуют какие-либо сведения о вас. Для меня ЭЦП была готова на следующий день.
В результате вся процедура оформления вычета заняла у меня более месяца вместо пары часов с учётом всех названных мною критериев: наличия нужной справки, электронной подписи и предварительного учёта лимита. Радует лишь быстрое получение выплат — деньги пришли уже через две недели — намного быстрее, чем в предыдущие разы.
До 2020 года включительно проверка поданных деклараций занимала у налоговой до 3 месяцев и ещё 30 дней отводилось на перечисление денег. В 2021-м для тех, кто оформляет вычеты, срок проверки сократили до месяца. А в 2022-м налоговая заявила, что будет проверять декларации за 15 дней, но с учётом ожидания выплаты процедура всё равно занимала около месяца. Возможно, в этом году сроки в очередной раз сократили. Но я думаю, что мне просто хоть в чём-то повезло.
Коротко
Главное, что я вынес из этой ситуации: не стоит полагаться на прежний опыт. Особенно если он не такой уж и большой, а изменения в налоговом законодательстве происходят ежегодно.
Для себя я вывел несколько правил быстрого оформления вычета.
Делюсь ими с читателями:
- Перед тем как собирать документы, посчитайте, не превышают ли расходы установленных лимитов по вычету. Возможно, какие-то справки вообще не нужно будет оформлять.
- Даже если процедура вам уже знакома, проверьте, не изменилась ли она за последний год. Возможно, вам понадобятся дополнительные документы или изменилась форма прежних.
- Составьте список необходимых документов и собирайте бумаги по нему. Приступайте к оформлению вычета, только когда все документы готовы.
- Заранее проверьте и при необходимости перевыпустите электронную подпись для заверения декларации.
- Если хотите получить один вид вычета, воспользуйтесь упрощённым способом заполнения декларации. При оформлении нескольких разных вычетов налоговая рекомендует подавать полноценную декларацию. Но запрета на оформление нескольких упрощённых также нет.
- Если вы не хотите заполнять раздел с данными о своих доходах вручную и при этом не торопитесь получить деньги, лучше оформить вычет в конце марта. После 20-го числа данные о ваших доходах будут подгружаться автоматически. К этому времени ФНС обработает налоговую отчётность вашего работодателя, которую компании обязаны сдать до 25 февраля.