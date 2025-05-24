Как многодетной семье получить земельный участок бесплатно: инструкция

Многодетные семьи обладают разными льготами. В том числе у них есть возможность получить бесплатный земельный участок, а иногда — денежную выплату взамен земли. Однако для этого нужно соответствовать требованиям, установленным регионами. Рассказываем, кто может претендовать на льготу и как многодетной семье получить участок.

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Кто может претендовать на бесплатный участок

Право многодетных родителей на бесплатный участок закреплено в статье 39.5 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ). Специалисты Минрегиона России разработали рекомендации, описывающие условия предоставления таких земель. Однако окончательные правила получения льготы и требования к её получателям устанавливают регионы, фиксируя их в областных нормативных актах. Например, в Московской области принят закон № 71/2011-ОЗ.

Базовые требования к заявителям:

воспользоваться льготой могут как полные, так и неполные многодетные семьи;

в составе семей не учитываются дети, которые находятся на полном гособеспечении;

все члены семьи — граждане России;

родители не пользовалась льготой на оформление земли ранее;

получаемый участок оформляется на всех членов семьи, с выделением долей детям.

Помимо основных, каждый субъект предъявляет свои требования. Обычно к ним относится постоянное проживание в регионе в течение определённого срока. Например, чтобы получить льготу в Московской области, на её территории нужно прожить не менее 10 лет, в Ленинградской области и Краснодарском крае — не менее 5 лет. Законодательство отдельных регионов требует, чтобы семья была признана нуждающейся в жилье. Конкретные требования нужно уточнять в местной администрации.

Какие участки выдают

Чаще всего семьям выделяют земельные наделы в рамках муниципалитетов, в которых они живут. Их размеры определяются нормами, принятыми в том или ином регионе. Землю можно оформить для целей:

жилищного строительства;

организации подсобного хозяйства;

садоводчества.

Обычно административные органы формируют списки выделяемых на следующий год участков и публикуют их на своих порталах. Распределение наделов осуществляется в порядке очерёдности и с учётом категории земель, указанной в заявлении. Иногда заявители могут сами выбирать подходящие им варианты из утверждённого перечня.

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Как получить землю: пошаговый план

Шаг 1. Подайте заявление в орган местного самоуправления

Сделать это можно через местную администрацию, многофункциональный центр (МФЦ) или Госуслуги. Перечень документов зависит от формы подачи заявления и правил, установленных в регионе. Обычно требуются только бумаги, удостоверяющие личности всех членов семьи, и документ, подтверждающий факт проживания на территории муниципалитета.

Шаг 2. Дождитесь решения

Срок рассмотрения заявления составляет от 7 до 30 суток.

Шаг 3. Дождитесь очереди

Если семья получила положительный ответ из администрации, то её данные включают в специальный реестр и в порядке очерёдности выделяют наделы. Как только подойдёт ваша очередь, вас об этом известят.

Шаг 4. Оформите участок

Оформите землю в совместную с другими членами семьи собственность. Для этого подпишите договор с администрацией в цифровом или бумажном виде и зарегистрируйте его в Росреестре.

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Ответы на популярные вопросы

Если в процессе ожидания один ребёнок достигнет совершеннолетия, сохранится ли право на получение участка у семьи?

Да. Возраст детей определяется на момент постановки семьи на учёт.

Могут ли многодетной семье выделить землю без подведённых коммуникаций?

Законодательство не содержит обязательного требования о наличии подведённых коммуникаций при передаче участков семьям, отмечает руководитель группы «Юристы Бударагин А.А. и партнёры» Александр Бударагин. Обычно земли предоставляются в состоянии, установленном в перечне или документах территориального планирования местных органов.

Проведение коммуникаций — это отдельный вопрос, который, как правило, решается самостоятельно либо с привлечением региональных и муниципальных программ. Следует изучать конкретные региональные нормы в вашем муниципалитете. Александр Бударагин Руководитель группы "Юристы Бударагин А.А. и партнеры"

Может ли семья вместо земли получить денежную компенсацию?

В некоторых регионах, особенно тех, где не хватает свободных земель, заявители вместо участка могут выбрать денежную компенсацию. Её размер в каждом субъекте России свой. Так, в Подмосковье он составляет 400 тысяч рублей, в Ленинградской области — 419,6 тысячи рублей.

Земельный кодекс не предусматривает общероссийской нормы о денежном возмещении взамен участка многодетным семьям. Поэтому этот вопрос решается исключительно по региональному законодательству. Александр Бударагин Руководитель группы "Юристы Бударагин А.А. и партнеры"

Может ли семья самостоятельно выбрать понравившийся участок?

В некоторых субъектах РФ существует возможность выбора участка, однако она ограничена определёнными рамками: участки доступны из списков, предоставленных местными властями. Возможность выбора предоставляется не везде.

Если семья отказалась от предложенной земли, сохраняется ли возможность получить другой участок?

Да, однако на каких условиях, зависит от регионального законодательства. Бударагин приводит пример, что в соответствии со статьёй 6 закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ семья может однократно отказаться от земельного участка с сохранением своего реестрового номера учёта для предоставления другого варианта. Но повторный отказ повлечёт изменение очерёдности. В большинстве регионов действует аналогичная практика.

Коротко

Многодетные семьи могут оформить бесплатный земельный надел. Однако правила распределения земель зависят от регионального законодательства.

Чтобы получить участок, нужно подать заявление в администрацию. Сделать это можно лично или через портал государственных услуг.

В некоторых субъектах РФ вместо земли можно получить денежную компенсацию. Наличие такой возможности следует уточнять в своём муниципалитете.

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