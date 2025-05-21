Чек-лист финансовой грамотности: оцените, умеете ли вы распоряжаться деньгами
Чтобы уверенно смотреть в будущее и обеспечить себе достойный уровень жизни, одного лишь высокого заработка недостаточно — важно грамотно распоряжаться деньгами. Составили чек-лист, позволяющий проверить свою финансовую грамотность и определить перспективы для роста.
Веду учёт доходов и расходов
Ведение бюджета позволяет наглядно увидеть, куда уходят ваши деньги, и определить, какие расходы можно сократить, а от каких отказаться.
- Отслеживаю все денежные поступления и траты при помощи таблицы или мобильного приложения.
- Группирую расходы по категориям, выделяю обязательные и необязательные.
- Оптимизирую обязательные траты — сравниваю цены на тарифы, подписки, услуги.
- Анализирую результаты ежемесячно.
Мои доходы превышают затраты
Если вы не укладываетесь в бюджет и живёте от зарплаты до зарплаты, нужно что-то менять: увеличивать заработок, более детально планировать расходы, отказываться от ненужных трат.
Откладываю часть своих доходов
Накопления необходимы на случай непредвиденных жизненных ситуаций — болезни, травмы, потери работы. Они позволяют чувствовать себя увереннее и защищённее.
- После поступления доходов сначала откладываю, а потом трачу.
- Откладываю минимум 10% своего дохода каждый месяц.
- У меня есть финансовая подушка в размере не менее трёх месячных доходов.
Не делаю спонтанных покупок
Спонтанные покупки делают под влиянием эмоций. Чаще всего так приобретают ненужные вещи, от которых можно было отказаться.
- Покупаю продукты и вещи по списку.
- Покупаю столько, сколько мне нужно, чтобы ничего не выбрасывать.
- Перед незапланированной покупкой беру тайм-аут и обдумываю своё решение.
- Ориентируюсь на средний уровень цен.
- Могу отличить настоящую акцию от маркетинговой уловки магазина.
- Смотрю на качество товара, а не на торговую марку.
Мои сбережения работают
Деньги, которые лежат без дела, постепенно теряют свою ценность из-за инфляции: цены на товары и услуги растут, а покупательная способность снижается. Поэтому свободные средства лучше инвестировать в надёжные активы, способные приносить стабильный доход.
- Не храню сбережения «под матрасом».
- Для хранения и приумножения накоплений пользуюсь сберегательными и инвестиционными инструментами (вклады, ценные бумаги).
Пользуюсь банковскими сервисами
С помощью банковских сервисов вы можете экономить на покупках и получать дополнительный доход.
- Пользуюсь кешбэком, сравниваю условия по разным дебетовым картам.
- Пользуюсь скидками и акциями от компаний-партнёров моего банка.
- Получаю проценты по накопительным счетам.
Не пользуюсь кредитами без необходимости
Частое использование кредитов, особенно микрозаймов, обычно говорит о том, что человек не умеет планировать свои расходы или он подвержен спонтанным покупкам. Всё это — свидетельство низкого уровня финансовой грамотности.
Но в некоторых случаях использование кредитов оправданно. Ипотека, автокредиты, кредитные карты — полезные инструменты, с помощью которых можно улучшить жилищные условия, обзавестись машиной, пользоваться выгодой. Признаки грамотного использования кредитов:
- Сравниваю условия разных банков и выбираю лучшие.
- Расходы на обслуживание кредита не превышают 30% моих доходов.
- Всегда оплачиваю ежемесячные платежи вовремя.
- Закрываю долг по кредитной карте до окончания беспроцентного периода.
- Не пользуюсь микрозаймами.
- Пользуюсь бонусами, скидками и кешбэком по кредитной карте.
Разбираюсь в финансовых инструментах
Чтобы накопить деньги, сохранить и приумножить сбережения, нужно знать, какие инструменты для этого подходят.
- Понимаю, в чём разница между сберегательными, инвестиционными и страховыми продуктами.
- Слежу за актуальными финансовыми инструментами, сравниваю их условия.
Пользуюсь страховыми услугами
Страхование — способ защитить себя и личные финансы от неприятностей. С его помощью вы можете сохранить благополучие, даже столкнувшись с трудностями. Основные разновидности страхования:
- Жизни и здоровья. Позволяет получить финансовую поддержку в случае потери работоспособности, заболевания, травмы, накопить деньги на пенсию.
- Имущества. Защищает жильё от многих рисков: затопления, пожара, природных катаклизмов.
- Автострахование. Помимо обязательной автостраховки ОСАГО, защищающей от расходов на возмещение вреда потерпевшим, существует добровольное страхование каско, позволяющее компенсировать ущерб, нанесённый вашему автомобилю.
Ставлю и пересматриваю финансовые цели
Финансовые цели — ориентир, который мотивирует соблюдать финансовую дисциплину. Он играет важную роль в планировании бюджета. Если вы хотите за три года накопить на обучение ребёнка 500 тысяч рублей, то в месяц надо откладывать по 14 тысяч рублей, а если ваша цель за тот же срок собрать первоначальный взнос на ипотеку в размере 1 миллиона рублей — по 28 тысяч рублей.
Финансовые цели должны быть измеримыми и достижимыми. Вы должны чётко понимать, к чему стремитесь. И при определении целей исходить из реальных возможностей.
Знаю и использую правила финансовой безопасности
Знание мер финансовой безопасности позволяет защитить ваши сбережения: распознать мошенников, сохранить персональные данные, избежать краж и сомнительных вложений.
- Использую разные пароли на разных ресурсах.
- Проверяю надёжность сайта перед покупкой, созданием личного кабинета.
- Использую отдельную карту для покупок в интернете.
- Настроил(а) параметры онлайн-банкинга: установил(а) лимиты на операции, подключил(а) СМС-оповещение.
- Настроил(а) двойную аутентификацию в приложениях, где доступна такая функция.
- Пользуюсь антивирусом.
- Отслеживаю новые схемы, которыми пользуются мошенники.
- Не передаю посторонним персональную информацию.
Знаю свои права как потребителя
Знание прав напрямую связано с финансами. Финансово грамотный человек знает, как вернуть некачественный товар, возместить понесённые убытки, куда обратиться за защитой своих интересов.
- Возвращаю некачественные товары, продукты с истёкшим сроком годности.
- Сравниваю цены у разных продавцов и не переплачиваю за товар.
- Знаю, как написать претензию продавцу и куда обратиться, если тот отказывает в удовлетворении требования.
Пользуюсь льготами и налоговыми вычетами
Налоговые вычеты позволяют возместить из бюджета уплаченный вами подоходный налог. С их помощью вы можете компенсировать затраты на обучение (своё и детей), занятия спортом, лечение, покупку жилья.
Отдельные категории граждан имеют право на льготы: субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты налогов, материнский капитал, федеральные и региональные выплаты. Информацию о них можно получить через Госуслуги или органы соцзащиты.
Коротко
Финансовая грамотность — основа финансовой независимости и стабильности. Освоив её, вы научитесь ставить и достигать целей, копить, защищать и приумножать сбережения.
Если на все пункты чек-листа вы ответили положительно, то вы обладаете высокой степенью финансовой грамотности. Если есть отрицательные ответы, подумайте об уровне её повышения.
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